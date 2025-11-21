  • Megjelenítés
Megmozdult Európa: csattanós választ adhatnak az amerikai béketervre
Globál

Megmozdult Európa: csattanós választ adhatnak az amerikai béketervre

Portfolio
Az EU vezetői szombaton találkoznak Johannesburgban a G20 csúcstalálkozó keretében, hogy megvitassák az ukrajnai helyzetet.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke pénteken közölte, hogy beszéltek Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és megvitatták a jelenlegi helyzetet.

Egyértelművé tettük, hogy Ukrajna nélkül nem születhet döntés Ukrajnáról

- írták közös nyilatkozatukban az X platformon.

A Reuters korábban arról is beszámolt, hogy információi szerint

Még több Globál

Európa visszadobta Donald Trump béketervét, súlyos nyomás alatt Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Megtörte a csendet Vlagyimir Putyin, meglepő dolgot állít az Egyesült Államok béketervéről

Béketerv: Donald Trump üzent Ukrajnának, eljött a megfelelő pillanat

Ukrajna, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság egy ellenjavaslatot készít az Egyesült Államok által támogatott 28 pontos ukrajnai béketervhez.

Az ügyre rálátó egyik forrás pedig úgy nyilatkozott, az ellenjavaslat összeállításába valószínűleg más európai országok is bekapcsolódnak majd.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Egyesült Államok 28 pontos béketervet mutatott be, amely jelentős engedményeket irányoz elő ukrán részről. Előírná például, hogy Ukrajna adja át a Donbasz teljes területét (azaz az oroszok által nem elfoglalt részeket is), felezze meg haderejének létszámát, és mondjon le nagy hatótávolságú csapásmérő képességéről. Mindezt nyugati biztonsági garanciákért cserébe.

Kapcsolódó cikkünk

Európa visszadobta Donald Trump béketervét, súlyos nyomás alatt Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Össze-vissza rángatták a forintot az MNB-alelnök lemondása után
Megkapta Zelenszkij a béketervet, karnyújtásnyira került a konfliktus vége - Oroszország megnyerte a háborút?
Megkapta a titkos béketervet Zelenszkij, Ukrajna elveszti szövetségesét – Háborús híreink csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility