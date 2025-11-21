Megmozdult Európa: csattanós választ adhatnak az amerikai béketervre

Az EU vezetői szombaton találkoznak Johannesburgban a G20 csúcstalálkozó keretében, hogy megvitassák az ukrajnai helyzetet.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke pénteken közölte, hogy beszéltek Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és megvitatták a jelenlegi helyzetet.

Egyértelművé tettük, hogy Ukrajna nélkül nem születhet döntés Ukrajnáról

- írták közös nyilatkozatukban az X platformon.

A Reuters korábban arról is beszámolt, hogy információi szerint

Ukrajna, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság egy ellenjavaslatot készít az Egyesült Államok által támogatott 28 pontos ukrajnai béketervhez.

Az ügyre rálátó egyik forrás pedig úgy nyilatkozott, az ellenjavaslat összeállításába valószínűleg más európai országok is bekapcsolódnak majd.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Egyesült Államok 28 pontos béketervet mutatott be, amely jelentős engedményeket irányoz elő ukrán részről. Előírná például, hogy Ukrajna adja át a Donbasz teljes területét (azaz az oroszok által nem elfoglalt részeket is), felezze meg haderejének létszámát, és mondjon le nagy hatótávolságú csapásmérő képességéről. Mindezt nyugati biztonsági garanciákért cserébe.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU