Zöldben zárt Amerika

A STOXX 600 index 0,36 százalék,

az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,87 százalék veszteséggel fejezte be a pénteki kereskedést.

Londonban az FTSE 100 index 0,17 százalékkal emelkedett,

a frankfurti DAX index 0,80 százalékkal csökkent,

a CAC 40 index Párizsban 0,02 százalékkal emelkedett a zárásra.

Milánóban az FTSE MIB index 0,58 százalékos,

a madridi IBEX 35 index 1,16 százalékos veszteséggel végzett.

Az európai részvénypiacok jelentős veszteséggel zárták a hetet pénteken, ami arra utal, hogy a befektetők kockázatkerülő pozícióba vonultak, a technológiai szektor túlfűtöttségével kapcsolatos aggodalmak, a Federal Reserve "héja" hangvétele, valamint a lehetséges orosz-ukrán békemegállapodás hírei biztonságos eszközök felé terelték a befektetők figyelmét.

A pán-európai STOXX 600 index október eleje óta a legalacsonyabb szintre csökkent, három százalékos heti esése március-április óta a legnagyobb heti veszteség.