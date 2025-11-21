  • Megjelenítés
Béketerv: telefonon beszélt Donald Trump és Friedrich Merz
Béketerv: telefonon beszélt Donald Trump és Friedrich Merz

Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár telefonon egyeztettek az Ukrajnára vonatkozó amerikai béketervről, amelyhez Ukrajna és Németország ellenjavaslatot készít - tudósított a Sky News.

A német kancellár "jó és bizalmas" beszélgetésként jellemezte a Donald Trumppal folytatott telefonos egyeztetést az Ukrajnára vonatkozó amerikai béketervről.

Megállapodtunk a következő lépésekről a tanácsadói szinten. Most tájékoztatni fogom az európai partnereket

- tette hozzá Merz.

A beszélgetésre azt követően került sor, hogy értesülések szerint Ukrajna és Németország az Egyesült Királysággal és Franciaországgal együtt ellenjavaslatot készít a 28 pontos amerikai tervhez.

EU-s források szerint Donald Trump és Volodimir Zelenszkij a jövő héten telefonon fogják megvitatni a javasolt tervet.

