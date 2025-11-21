Amerika kiadott egy fontos, szankció alóli mentességet Magyarország számára

Az amerikai Pénzügyminisztérium újabb könnyítést vezetett be az orosz szankciós rendszerben. Az OFAC (Office of Foreign Assets Control) oldalán megjelent határozat szerint engedélyt adott ki, amely lehetővé tesz bizonyos, a Paks II. atomerőmű-projekthez kapcsolódó pénzügyi tranzakciókat.

A dokumentum meghatározza, hogy a Paks II. beruházáshoz köthető tranzakciók elvégezhetők, ha azok az alábbi orosz pénzintézeteket érintik:

Gazprombank

Vnyesekonombank (State Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs – VEB)

Bank Otkritie (Public Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie)

Sovcombank

Sberbank (Public Joint Stock Company Sberbank of Russia)

VTB Bank

Alfa-Bank

Rosbank (Public Joint Stock Company Rosbank)

Bank Zenit

Bank Saint Petersburg

National Clearing Center (NCC)

valamint minden olyan vállalat, amelyben ezek az intézmények legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkeznek, továbbá az Oroszországi Föderáció Központi Bankja.

Az engedély ugyanakkor több korlátozást is fenntart, például, hogy tilos bármilyen terhelés az amerikai bankoknál vezetett számlákon az orosz jegybank, a Nemzeti Vagyonalap vagy a pénzügyminisztérium javára. Ez nem teszi lehetővé más, az orosz káros külföldi tevékenységekre vonatkozó szankciók alóli felmentést sem.

A magyar kormány november elején politikai szinten „időkorlát nélküli” mentességet kommunikált a Paks II.-vel kapcsolatban, ezt azonban független amerikai források nem erősítették meg. A Fehér Ház háttérinformációi inkább egyéves, általános energiapiaci enyhítést jeleztek.

