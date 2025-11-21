  • Megjelenítés
Amerika kiadott egy fontos, szankció alóli mentességet Magyarország számára
Deviza

Amerika kiadott egy fontos, szankció alóli mentességet Magyarország számára

Portfolio
Az amerikai Pénzügyminisztérium újabb könnyítést vezetett be az orosz szankciós rendszerben. Az OFAC (Office of Foreign Assets Control) oldalán megjelent határozat szerint engedélyt adott ki, amely lehetővé tesz bizonyos, a Paks II. atomerőmű-projekthez kapcsolódó pénzügyi tranzakciókat.

A dokumentum meghatározza, hogy a Paks II. beruházáshoz köthető tranzakciók elvégezhetők, ha azok az alábbi orosz pénzintézeteket érintik:

  • Gazprombank
  • Vnyesekonombank (State Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs – VEB)
  • Bank Otkritie (Public Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie)
  • Sovcombank
  • Sberbank (Public Joint Stock Company Sberbank of Russia)
  • VTB Bank
  • Alfa-Bank
  • Rosbank (Public Joint Stock Company Rosbank)
  • Bank Zenit
  • Bank Saint Petersburg
  • National Clearing Center (NCC)
  • valamint minden olyan vállalat, amelyben ezek az intézmények legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkeznek, továbbá az Oroszországi Föderáció Központi Bankja.

Az engedély ugyanakkor több korlátozást is fenntart, például, hogy tilos bármilyen terhelés az amerikai bankoknál vezetett számlákon az orosz jegybank, a Nemzeti Vagyonalap vagy a pénzügyminisztérium javára. Ez nem teszi lehetővé más, az orosz káros külföldi tevékenységekre vonatkozó szankciók alóli felmentést sem.

A magyar kormány november elején politikai szinten „időkorlát nélküli” mentességet kommunikált a Paks II.-vel kapcsolatban, ezt azonban független amerikai források nem erősítették meg. A Fehér Ház háttérinformációi inkább egyéves, általános energiapiaci enyhítést jeleztek.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Még több Deviza

Össze-vissza rángatták a forintot az MNB-alelnök lemondása után

Ahogy erőre kapott, olyan gyorsan el is gyengült a forint

Londonból mondtak ítéletet a forintról: túlszaladt az árfolyam?

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Össze-vissza rángatták a forintot az MNB-alelnök lemondása után
Európa visszadobta Donald Trump béketervét, súlyos nyomás alatt Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility