Itt van az ukránok bosszúja a kedvezőtlen békefeltételek miatt? - Rommá bombázzák a szeparatista régiót

Négy, már 2022 februárjában orosz irányítás alatt álló donbaszi területről is érkeztek videók, amelyeken robbanások láthatóak.
Az első hír egy Donyeck városától keletre fekvő kisvárósból, Zureszből érkezett. Bár ez volt az este folyamán az első célpont, erről az akcióról tudjuk pillanatnyilag a legkevesebbet: sem az eltalált célpontról, sem a bevetett fegyverről nincsenek hírek.
New Ukrainian strikes hit the Zuivska Thermal Power Plant located in Russia-occupied town of Zuhres, Donetsk Oblast of Ukraine, this evening.Power outages reported across Russia-occupied parts of Donetsk Oblast. https://t.co/r7Sec32gNe pic.twitter.com/pKFnn6Ws30 https://t.co/r7Sec32gNe— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) November 22, 2025
Bő egy órája aztán újabb videó jelent meg a közösségi médiában, ez Dokucsevszkben készült, egy találatot kapott elektromos alállomás látható rajta.
Dokuchaevsk (Donetsk region) substation attacked! pic.twitter.com/XdjINlwM47 https://t.co/XdjINlwM47— MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) November 22, 2025
A dokucsevszkivel nagyjából egy időben Sahtarszkból, Donyeck megye keleti feléből is érkezett videó, szintén az elektromos hálózat volt a célpont.
A substation is burning in occupied Shakhtarsk, Donetsk region. pic.twitter.com/eKY4CWc33z https://t.co/eKY4CWc33z— WarTranslated (@wartranslated) November 22, 2025
Eddig az utolsó robbanást Sztaboveszevéből jelentették, ez volt a harmadik alállomás, amit eltaláltak.
There is also a video from Starobesheve, Donetsk region, where a UAV likely struck energy facilities. Today went very well, and this is only what got caught on objective control. pic.twitter.com/LxcMLTxKR6 https://t.co/LxcMLTxKR6— Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 22, 2025
Az ukránok az energetikai hálózat támadására főleg drónokat vetnek be, így jó esély van arra, hogy most is ezek az eszközök szöktek át az orosz légvédelmen.
Címlapkép forrása: Portfolio
