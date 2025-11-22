  • Megjelenítés
Itt van az ukránok bosszúja a kedvezőtlen békefeltételek miatt? - Rommá bombázzák a szeparatista régiót
Itt van az ukránok bosszúja a kedvezőtlen békefeltételek miatt? - Rommá bombázzák a szeparatista régiót

Portfolio
Az ukrán fegyveres erők rég nem látott léptékű támadássorozatot indítottak a donbaszi elektromos hálózat ellen: alig két óra alatt négy különböző településen jelentettek robbanásokat.

Négy, már 2022 februárjában orosz irányítás alatt álló donbaszi területről is érkeztek videók, amelyeken robbanások láthatóak.

Az első hír egy Donyeck városától keletre fekvő kisvárósból, Zureszből érkezett. Bár ez volt az este folyamán az első célpont, erről az akcióról tudjuk pillanatnyilag a legkevesebbet: sem az eltalált célpontról, sem a bevetett fegyverről nincsenek hírek.

Bő egy órája aztán újabb videó jelent meg a közösségi médiában, ez Dokucsevszkben készült, egy találatot kapott elektromos alállomás látható rajta.

A dokucsevszkivel nagyjából egy időben Sahtarszkból, Donyeck megye keleti feléből is érkezett videó, szintén az elektromos hálózat volt a célpont.

Eddig az utolsó robbanást Sztaboveszevéből jelentették, ez volt a harmadik alállomás, amit eltaláltak.

Az ukránok az energetikai hálózat támadására főleg drónokat vetnek be, így jó esély van arra, hogy most is ezek az eszközök szöktek át az orosz légvédelmen.

