Teljes kudarc a COP30 klímakonferencia - Hazamennek a delegáltak, pedig még meg se született a döntés

A brazíliai klímacsúcs tárgyalásai jelentősen elhúzódtak, bár pénteken helyi idő szerint 18:00 órakor le kellett volna zárni az egyeztetéseket.
Mivel sok delegált már távozik, egyre kevesebb idő áll rendelkezésre a megállapodás megkötésére.
A házigazda Brazília azt remélte, hogy az országok megegyeznek a fosszilis tüzelőanyagoktól való elmozdulás módjáról, azonban a pénteken közzétett tervezetben nem szerepelt a szén, az olaj és a földgáz említése, amelyek kibocsátása a klímaváltozás fő okozója.
Ez elfogadhatatlan volt több ország, köztük az Egyesült Királyság számára, míg a szegényebb nemzetek erősebb pénzügyi kötelezettségvállalásokat szeretnének a növekvő hőmérséklet kezeléséhez szükséges támogatásokra.
Az ENSZ szabályai szerint a klímaegyezményt aláíró országok kétharmadának jelen kell lennie a döntéshozatalhoz,
és mivel sok küldött a következő órákban távozik, az idő sürget a megállapodás elérésére.
Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök azt szerette volna, ha a tárgyalások egyértelmű lépéseket biztosítanak arra vonatkozóan, hogyan távolodnak el az országok a széntől, olajtól és földgáztól. "A világnak egyértelmű útitervre van szüksége a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség megszüntetéséhez" - mondta a tárgyalások előtt.
Az "útiterv" ötletét több tucat ország támogatta, köztük az Egyesült Királyság is, de az olajtermelő nemzetek határozottan ellenezték. Ezek az országok azzal érvelnek, hogy joguk van kiaknázni fosszilis tartalékaikat, ahogy mások tették a múltban.
A fejlődő országok egy része nem támogatta a fosszilis tüzelőanyagokról szóló megállapodást, mert előbb azt szeretnék, hogy a gazdagabb nemzetek pénzt biztosítsanak az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodáshoz. A gazdagabb nemzetek történelmileg alulteljesítettek ezekben az ígéretekben.
A pénteken közzétett legújabb megállapodás-tervezetben egyetlen említés sem volt a fosszilis tüzelőanyagokról,
amit sok nemzet elfogadhatatlannak tartott. Ed Miliband, az Egyesült Királyság energiabiztonsági és nettó zéró államtitkára pénteken kijelentette, hogy elszántan törekszik arra, hogy a fosszilis tüzelőanyagoktól való eltávolodás tervét "valamilyen módon" életben tartsa.
A tervezet tartalmazott egy felhívást arra, hogy 2030-ig háromszorosára növeljék az országok számára elérhető finanszírozást az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében, de nem határozta meg, hogy ennek a gazdagabb nemzetek kormányaitól vagy más forrásokból, például a magánszektorból kellene-e származnia.
Brazília saját tervei is vizsgálat alá kerültek, annak ellenére, hogy ambiciózusabb fosszilis tüzelőanyag-megállapodást szorgalmaz. A Global Witness kampánycsoport által a BBC-vel megosztott elemzés szerint az ország tengeri olaj- és gáztermelése a 2030-as évek elejéig növekedni fog.
Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images
