Megvan a béketerv tárgyalásának helyszíne, Genfben megpecsételődhet Ukrajna sorsa
Portfolio
Vasárnap Genfben egyeztetnek az "E3-országok", azaz Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország nemzetbiztonsági tanácsadói más európai uniós, amerikai és ukrán tárgyalópartnerekkel.

Tisztviselők elmondása szerint az E3-országok nemzetbiztonsági tanácsadói

vasárnap Genfben találkoznak az Európai Unió, az Egyesült Államok és Ukrajna képviselőivel.

A megbeszélés célja, hogy megvitassák Washington Ukrajnára vonatkozó békejavaslatát.

A hírt a johannesburgi G20-csúcstalálkozó margóján erősítették meg. (Az "E3" Franciaország, Nagy-Britannia és Németország informális biztonsági együttműködését jelenti.)

Bemondta Európa vezető nagyhatalma: csak így lehet béke Ukrajnában

Megszólalt a NATO keleti bástyája: Oroszország semmit nem kényszeríthet ránk

Kicsivel ezt megelőzően Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára közölte, hogy megkezdődnek az ukrán és amerikai magas rangú tisztviselők közötti konzultációk a lehetséges jövőbeni békemegállapodás paramétereiről. Ukrajna és európai szövetségesei jelenleg azon dolgoznak, miként adjanak összehangolt választ az Egyesült Államok e héten bemutatott, 28 pontos háborúlezárási tervére.

Donald Trump amerikai elnök újságíróknak azt mondta, szerinte csütörtök megfelelő határidő lenne Kijev számára a terv elfogadására.

Volodimir Zelenszkij elnök arra figyelmeztetett, hogy a terv kapcsán Ukrajna a méltóságát és szabadságát, valamint Washington támogatását is kockára teheti. A közelgő tárgyalások előtt hangsúlyozta: a valódi béke mindig garantált biztonságon és igazságosságon alapul.

Umerov a svájci találkozókra utalva közölte, hogy Ukrajna értékeli az amerikai fél részvételét és érdemi tárgyalási készségét. Zelenszkij jóváhagyta a tárgyalásokra vonatkozó utasításokat és a küldöttség összetételét. A megbeszéléseket az elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak irányítja; a delegáció tagja lesz Umerov és más vezető biztonsági tisztviselők is.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

