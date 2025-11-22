Összeül a válságstáb: minden borít Trump béketerve

Az Európai Unió tagállamainak vezetői hétfőn az Afrikai Unióval Angolában tartandó csúcstalálkozójuk alkalmával rendkívüli értekezleten fogják megvitatni az Egyesült Államok 28 pontos ukrajnai béketervét - jelentette be szombaton az Európai Tanács (ET) elnöke.

Az amerikai terv olyan fontos elemeket tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek egy igazságos és tartós béke megteremtéséhez - írta António Costa az X-en.

Jelezte: az EU készen áll arra, hogy szerepet vállaljon annak érdekében, hogy egy jövőbeli békemegállapodás fenntartható legyen.

"Meghívtam az EU 27 tagállami vezetőjét egy rendkívüli tanácskozásra Ukrajnáról az EU-AU-csúcstalálkozó idején hétfőn Luandában" - közölte az ET elnöke.

Szombaton tizenegy európai vezető, valamint Kanada és Japán miniszterelnöke a G20-csoport dél-afrikai csúcstalálkozóján kiadott közös nyilatkozatában üdvözölte az Egyesült Államok Ukrajna békéjének megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítéseit. Egyúttal hangsúlyozták, hogy a béketerv Európai Unióval és NATO-val kapcsolatos elemeinek végrehajtásához az EU, illetve a NATO tagállamainak beleegyezése szükséges. Aggodalmukat fejezték ki az ukrán fegyveres erőkre javasolt korlátozások miatt, és hangoztatták, hogy a határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni.

