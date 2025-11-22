  • Megjelenítés
Összeül a válságstáb: minden borít Trump béketerve
Globál

Összeül a válságstáb: minden borít Trump béketerve

MTI
Az Európai Unió tagállamainak vezetői hétfőn az Afrikai Unióval Angolában tartandó csúcstalálkozójuk alkalmával rendkívüli értekezleten fogják megvitatni az Egyesült Államok 28 pontos ukrajnai béketervét - jelentette be szombaton az Európai Tanács (ET) elnöke.

Az amerikai terv olyan fontos elemeket tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek egy igazságos és tartós béke megteremtéséhez - írta António Costa az X-en.

Jelezte: az EU készen áll arra, hogy szerepet vállaljon annak érdekében, hogy egy jövőbeli békemegállapodás fenntartható legyen.

"Meghívtam az EU 27 tagállami vezetőjét egy rendkívüli tanácskozásra Ukrajnáról az EU-AU-csúcstalálkozó idején hétfőn Luandában" - közölte az ET elnöke.

Szombaton tizenegy európai vezető, valamint Kanada és Japán miniszterelnöke a G20-csoport dél-afrikai csúcstalálkozóján kiadott közös nyilatkozatában üdvözölte az Egyesült Államok Ukrajna békéjének megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítéseit. Egyúttal hangsúlyozták, hogy a béketerv Európai Unióval és NATO-val kapcsolatos elemeinek végrehajtásához az EU, illetve a NATO tagállamainak beleegyezése szükséges. Aggodalmukat fejezték ki az ukrán fegyveres erőkre javasolt korlátozások miatt, és hangoztatták, hogy a határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni.

Még több Globál

Az első hó magával hozta a baleseteket is - Figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem

Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Borsot törtek a G20 tanácskozásán Trump orra alá: nyilatkozatba foglalták az elnök által utált fogalmat

Kapcsolódó cikkünk

Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Bemondta Európa vezető nagyhatalma: csak így lehet béke Ukrajnában

Megvan a béketerv tárgyalásának helyszíne, Genfben megpecsételődhet Ukrajna sorsa

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megvan a béketerv tárgyalásának helyszíne, Genfben megpecsételődhet Ukrajna sorsa
Kimondták az ítéletet a csődbe ment országról
Nem viccel a keleti nagyhatalom: készülnek a katonai invázióra, már a partraszállást gyakorolják
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility