Meghökkentő, ami az afrikai hatalomban történik: több száz gyereket raboltak el egy szempillantás alatt

A Nigériai Keresztény Szövetség közlése szerint 303 diákot és 12 tanárt hurcoltak el a Niger állambeli (nem összetévesztendő a szomszédos Niger országgal) Papiriban található Szent Mária Iskolából. Ez a szám jelentősen meghaladja a korábbi becsléseket, és felülmúlja a hírhedt 2014-es chiboki emberrablás során elhurcolt 276 személy számát is.
A helyi rendőrség szerint fegyveresek pénteken hajnali 2 óra körül rohanták meg az iskolát, és vitték el az ott tartózkodó diákokat.
Dominic Adamu, akinek lányai az iskolába járnak, de nem rabolták el őket, a BBC-nek nyilatkozva elmondta: "Mindenki megrendült... mindenkit meglepetésként ért."
A hatóságok szerint az iskola figyelmen kívül hagyta azt az utasítást, hogy zárják be a bentlakásos létesítményeket a fokozott támadásveszélyre figyelmeztető hírszerzési információk miatt. Az iskola nem reagált erre az állításra.
A bűnbandák által váltságdíjért történő emberrablás súlyos problémává vált Nigéria számos részén. Bár a váltságdíjak kifizetését betiltották, hogy megfékezzék a bűnözői csoportok pénzforrásait, ez kevés hatással járt.
A pénteki tömeges emberrablás a harmadik ilyen támadás volt az országban egy héten belül.
Hétfőn több mint 20 iskoláslányt raboltak el a szomszédos Kebbi államban, és egy templomot is megtámadtak délebbre, Kwara államban, ahol két embert megöltek és 38-at elraboltak.
Bola Tinubu nigériai elnök elhalasztotta külföldi útjait - beleértve a hétvégi dél-afrikai G20-csúcstalálkozót is -, hogy foglalkozzon a biztonsági problémákkal. A központi kormány több mint 40 szövetségi főiskola bezárását rendelte el, és egyes államokban a közoktatási intézményeket is bezárták.
A nigériai keresztényeket érő sorozatos támadások miatt november eljén Donald Trump amerikai elnök katonai beavatkozást is kilátásba helyezett.
Címlapkép forrása: Adam Abu-bashal/Anadolu via Getty Images
