Ukrajna akcióját követően Oroszország minden nemzetközi fórumon figyelmeztet:
Ukrajna akcióját követően Oroszország minden nemzetközi fórumon figyelmeztet: "veszélyben a globális biztonság"

Oroszország minden nemzetközi fórumot értesít a Fekete-tengeren lévő CPC-terminál elleni támadásról, írja a Reuters.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője vasárnap közölte, hogy

Oroszország tájékoztatni fog minden nemzetközi fórumot a Kaszpi-tengeri Olajvezeték Konzorcium (CPC) Fekete-tengeri terminálja elleni támadásról

– írta az állami RIA Novosztyi hírügynökség.

A CPC, amelynek részvényesei között orosz, kazah és amerikai befektetők is vannak, közölte, hogy felfüggesztette működését, miután a Fekete-tengeren lévő oroszországi terminálján egy kikötési pont súlyosan megrongálódott egy ukrán haditengerészeti dróntámadás következtében.

Az esetre reagálva Zaharova kijelentette, hogy "Ukrajna lépései immár a globális biztonságot fenyegetik".

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

