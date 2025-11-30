Ukrajna akcióját követően Oroszország minden nemzetközi fórumon figyelmeztet: "veszélyben a globális biztonság"

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője vasárnap közölte, hogy
Oroszország tájékoztatni fog minden nemzetközi fórumot a Kaszpi-tengeri Olajvezeték Konzorcium (CPC) Fekete-tengeri terminálja elleni támadásról
– írta az állami RIA Novosztyi hírügynökség.
A CPC, amelynek részvényesei között orosz, kazah és amerikai befektetők is vannak, közölte, hogy felfüggesztette működését, miután a Fekete-tengeren lévő oroszországi terminálján egy kikötési pont súlyosan megrongálódott egy ukrán haditengerészeti dróntámadás következtében.
Az esetre reagálva Zaharova kijelentette, hogy "Ukrajna lépései immár a globális biztonságot fenyegetik".
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
