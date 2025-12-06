  • Megjelenítés
Elképesztő eredményt ünnepelnek az oroszok – Különleges módon csaptak le a legendás HIMARS-sorozatvetőre
Elképesztő eredményt ünnepelnek az oroszok – Különleges módon csaptak le a legendás HIMARS-sorozatvetőre

Orosz száloptikás drónnal mértek csapást egy HIMARS rakéta-sorozatvetőre a herszoni régióban. Bár a rendszer egyértelműen nem több jó minőségű csalinál, egyes orosz milbloggerek ünneplik a tényt: nem pazaroltak el Iszkander-rakétákat.

A herszoni régióban, Inzsenerne település közelében azonosítottak az oroszok egy amerikai gyártmányú HIMARS rakéta-sorozatvetőt. Nem sokkal később száloptikás drónokkal megsemmisítették a célpontot, amelyről már több elemző is megállapította, hogy egy egyszerű, de jó minőségben kivitelezett csali (amely egyébként már régóta a helyszínen állomásozik).

A „Mariupolja do Karpat”, azaz Mariupoltól a Kárpátokig orosz Telegram-csatorna ezzel kapcsolatban megállapította: az ukrán erők biztosan arra számítottak, hogy Putyin katonái

egy Iszkander rakétát, vagy FAB-bombákat pazarolnak majd egy ilyen célpont megsemmisítésére.

Ez egyébként nem logikátlan – az értékes nyugati fegyverekre az oroszok valóban minden tűzerejüket igyekeznek a lehető leghamarabb bevetni.

Így – szerintük – nagy eredménynek minősül, hogy az orosz erők tűrtőztették magukat, és egy száloptikás drónt használtak a csapásmérésre, ami kétségtelenül költséghatékonyabb megoldás a több millió dolláros ballisztikus rakétáknál.

