Elképesztő eredményt ünnepelnek az oroszok – Különleges módon csaptak le a legendás HIMARS-sorozatvetőre

A herszoni régióban, Inzsenerne település közelében azonosítottak az oroszok egy amerikai gyártmányú HIMARS rakéta-sorozatvetőt. Nem sokkal később száloptikás drónokkal megsemmisítették a célpontot, amelyről már több elemző is megállapította, hogy egy egyszerű, de jó minőségben kivitelezett csali (amely egyébként már régóta a helyszínen állomásozik).
Russian FPV drones strike a high-quality decoy of a US-supplied M142 HIMARS launcher operated by the Armed Forces of Ukraine.The Russians present the fact of the detection and destruction of the mock-up as a success as they didn't waste Iskander ballistic missiles or guided… pic.twitter.com/yAfPaOgvNu https://t.co/yAfPaOgvNu— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 5, 2025
A „Mariupolja do Karpat”, azaz Mariupoltól a Kárpátokig orosz Telegram-csatorna ezzel kapcsolatban megállapította: az ukrán erők biztosan arra számítottak, hogy Putyin katonái
egy Iszkander rakétát, vagy FAB-bombákat pazarolnak majd egy ilyen célpont megsemmisítésére.
Ez egyébként nem logikátlan – az értékes nyugati fegyverekre az oroszok valóban minden tűzerejüket igyekeznek a lehető leghamarabb bevetni.
Így – szerintük – nagy eredménynek minősül, hogy az orosz erők tűrtőztették magukat, és egy száloptikás drónt használtak a csapásmérésre, ami kétségtelenül költséghatékonyabb megoldás a több millió dolláros ballisztikus rakétáknál.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
