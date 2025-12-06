  • Megjelenítés
Tüzet nyitottak a francia katonák, Putyin megállapodott a világ legnépesebb országával - Háborús híreink Ukrajnáról szombaton
Tüzet nyitottak a francia katonák, Putyin megállapodott a világ legnépesebb országával - Háborús híreink Ukrajnáról szombaton

Drónokat észleltek csütörtök este a normandiai Brest kikötőjében található Ile Longue nevű katonai bázis felett, amely a francia nukleáris ballisztikus rakétákat hordozó tengeralattjáróknak ad otthont, a francia tengerészgyalogosok tüzet nyitottak a drónokra. Vlagyimir Putyin orosz elnök indiai látogatásán egy 70 pontos javaslatot fogadtak el Narendra Modi miniszterelnökkel. Az Egyesült Államok újra érvényesíteni kívánja dominanciáját a nyugati féltekén, erősíti katonai jelenlétét az indo–csendes-óceáni térségben, és felülvizsgálhatja Európához fűződő viszonyát.
Kiderült, milyen titkos fegyverrel látták el az ukrán vadászgépeket - Komoly veszélyt jelentenek Oroszország legveszélyesebb eszközeire

Ukrajna F–16-os vadászgépeit fejlett célzórendszerekkel szerelték fel, amelyek lehetővé teszik lézervezérelt fegyverek bevetését – köztük az amerikai gyártmányú APKWS II precíziós rakétarendszert. A frissített gépről készült fotót az Avia OFN Telegram-csatorna tette közzé december 4-én - írta az United24.

Tegnapi tudósításunk összefoglalója

  • A francia nukleáris tengeralattjárókat őrző Ile Longue katonai bázis felett csütörtök este öt drónt észleltek, ami miatt a tengerészeti csendőrség és a tengerészgyalogosok drónelhárító rendszereket aktiváltak és figyelmeztető lövéseket adtak le. Európában hónapok óta egyre gyakoribbak a repülőtereket és katonai létesítményeket érintő drónészlelések, amelyek mögött több ország vezetői Oroszországot sejtik.
  • Egy új dokumentum szerint Trump új nemzetbiztonsági stratégiája az „Amerika az első” elv alapján visszaállítaná az USA dominanciáját a nyugati féltekén a Monroe-doktrína modernizálásával, erősítené a katonai jelenlétet a Karib-térségben és az indo–csendes-óceáni régióban Kína feltartóztatására, miközben Európát civilizációs válsággal vádolja és irányváltást sürget, a stratégia egyszerre célozza a tajvani konfliktus megelőzését amerikai katonai fölénnyel, az ukrajnai háború gyors rendezését, valamint a NATO terheinek jelentős részét Európára hárítani, ami több európai államban aggodalmat és kritikát váltott ki.
  • Putyin indiai látogatásán a felek egy 70 pontos együttműködési javaslatot fogadtak el, amely kiterjedt a gazdasági, energetikai, közlekedési, távol-keleti, sarkvidéki, valamint a nukleáris és űripari területekre. Az orosz elnök jelezte, hogy a szankciók ellenére továbbra is biztosítja India számára az üzemanyag-szállítmányokat, és kész támogatni az indiai hadsereg modernizálását. A találkozó végén Putyin meghívta Modit Oroszországba.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatják vissza:

