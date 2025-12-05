Amerika magára hagyhatja Európát, Trump hamarosan találkozhat Putyinnal – Háborús híreink pénteken

Az Egyesült Királyság kész mintegy 8 milliárd font (körülbelül 10,6 milliárd dollár) befagyasztott orosz vagyont Ukrajnán utalni. A lépés nagy támogatottságot élvez a döntéshozók körében, többen azonban óvatosságra intenek, mivel attól tartanak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök aktív fenyegetést jelent az Egyesült Királyság biztonságára és jólétére.

London közvetítőként pozicionálja magát az Európai Unióval és számos partnerországgal, köztük Kanadával folytatott tárgyalásokon, amely akár 100 milliárd fonttal is hozzájárulhat Ukrajna katonai szükségleteihez.

(The Times)