Amerika magára hagyhatja Európát, Trump hamarosan találkozhat Putyinnal – Háborús híreink pénteken

Vovcsanszknál haladnak az oroszok
Viktor Trehubov, az Egyesített Erők csoport kommunikációs vezetője arról beszélt, hogy az orosz hadsereg továbbra is támadásokat hajt végre a Harkiv megyei Vovcsanszknál, ahol folyamatosan haladnak előre. Kijelentette, hogy a területen már gyakorlatilag nincsenek épületek ezért nagyon nehéz az ukrán védelem helyzete. Hozzátette, hogy a ködös időt kihasználva használja ki az emberi erőforrásokban meglévő előnyét.
(RBK)
Amerika nekiment Európa nagy tervének: ez súlyos helyzetbe hozhatja Ukrajnát
Az Egyesült Államok több uniós országnál lobbizott a befagyasztott orosz központi banki eszközök Ukrajna támogatására történő felhasználása ellen, miközben az EU egy 90 milliárd eurós hitelt tervez nyújtani Kijevnek - számolt be a Bloomberg.
Putyin sokoldalú kapcsolatokra törekszik Indiával
Az orosz küldöttség nemcsak az energiakérdések megvitatása, nemcsak az olaj- vagy gázszállításra vonatkozó megrendelések leadása és szerződések aláírása céljából érkezett. Sokrétű kapcsolatokat szeretnénk fejleszteni Indiával különböző területeken
- jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, miután a világ legnépesebb országában Narendra Modival, indiai miniszterelnökkel találkozott.
A megbeszélések kritikus pillanatban zajlottak, mivel az Egyesült Államok súlyos szankciókat vetett ki az orosz olajra, ennek pedig éppen a dél-ázsiai hatalom az egyik legnagyobb vásárlója. A felek között egyetértés mutatkozott, hogy erősítsék a kapcsolataikat, ugyanakkor kevés konkrétum hangzott el.
(TASzSz)
Kiszivárgott: Amerika ultimátumot adna Európának az önvédelemben – Nagyon szoros a határidő
A Bloomberghez jutott információk szerint az amerikai védelmi minisztérium tisztségviselői azt mondták diplomaták társaságában, hogy Washington szeretné, ha Európa 2027-ig átvenné a NATO hagyományos védelmi képességeinek nagy részét, a hírszerzéstől a rakétákig.
Lángol az olajfinomító az orosz Szizránban
Az ukrán drónok támadása miatt megsérült a szizráni kőolajfinomító, ami kulcsfontosságú szerepet játszik az orosz ellátásban. A lángoló üzemről felvételek is készültek:
As of this morning, the Syzran oil refinery, a key part of Russia’s fuel supply chain, is still burning. https://t.co/XSshSpfyj3 pic.twitter.com/T4dPmtark3 https://t.co/XSshSpfyj3— NOELREPORTS (@NOELreports) December 5, 2025
Egészen furcsa térképet villantott az ukrán vezérkar a frontról: itt valami nagyon nem stimmel
Az orosz milbloggerek szúrták ki, hogy az ukrán vezérkar egy meglehetősen furcsa térképet posztolt az ukrajnai frontvonal állásáról.
Elárulta a Rheinmetall vezére, mi lenne a céggel, ha jön az ukrajnai béke
A Rheinmetall vezetője szerint a béke Ukrajnában nem rengetné meg a vállalat üzletét, mivel a cég fő bevétele továbbra is a NATO-megrendelésekhez kötődik, és a következő években rekordnövekedésre számít a védelmi iparban, írja a Bloomberg.
Ukrán drónjelentés
Kijev tájékoztatta a lakosságot hogy az éjszaka folyamán összesen 137 Sahed-típusú drónnal támadták meg Ukrajnát az oroszok. A légvédelem ezek közül összesen 80-at tudott megsemmisíteni. Kijelentették, hogy a drónok 13 helyszínt értek el, 57 becsapódást regisztrálva.
Megoldódhat az Sz-400-as nagy vitája: a NATO egyik legerősebb hatalma csúcsmodern ötödik generációs vadászgépeket kaphat
Törökország közelebb kerülhet az amerikai F-35-ös vadászgépek beszerzéséhez, miután előrelépés történt az orosz Sz-400-as rakétarendszerekkel kapcsolatos vitában - jelentette a Bloomberg.
Itt az újabb fordulat: mégis találkozhat hamarosan Putyin Trumppal
Jurij Usakov, az orosz elnök segédtisztje szerint reális esély van arra, hogy a két vezető politikus hamarosan találkozik egymással – közölte a TASzSz.
Friss jelentés: van egy terület, ahol kritikus szintű az orosz légierő függése a legfontosabb szövetségestől
Az Ukrán Gazdasági Biztonsági Tanács (ESC) legfrissebb adatai szerint az orosz légierő több gépe is a kínai gumiabroncsok szállításától függ – írja a Militarnyi.
Jönnek a bejelentések: nyilvános csúcstalálkozót tart Putyin és Modi
A kamerák előtt fog beszélni Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök a megbeszélés eredményeiről.
(TASzSz)
Nikanorivka elfoglalásáról írnak az orosz milbloggerek
A Donyeck megyei Nikanorivka elfoglalását jelentették orosz források. Ez a település a háború egyik legforróbb frontszakaszán tálható, a Pokrovszk körüli zónában.
Russian forces have re-established control over the village of Nykanorivka, Dobropillya direction, Donetsk Oblast.Pre-war population: ~469.Total land area: ~1.38 km².The second battle for Nykanorivka lasted approximately 3 months, 20 days. pic.twitter.com/2ExhlpFUeG https://t.co/2ExhlpFUeG— AMK Mapping (@AMK_Mapping_) December 5, 2025
Befejeződött a tárgyalások újabb köre Ukrajna és az Egyesült Államok között
Az amerikai Miamiban folytatódtak a megbeszélések az ukrán és az amerikai delegáció között. A kiszivárgott információk szerint a tárgyalás befejeződött, de egyelőre nem derült ki, hogy a felek mire jutottak egymással. Kijevet Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára és Andrij Hnatov, az Ukrán Fegyveres Erők vezérkari főnöke képviselte. A Fehér Ház képviseletében Steve Witkoff különmegbízott volt jelen, aki nemrégiben Moszkvában járt, maratoni megbeszélésen Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
(RBK)
Putyin új részleteket árult el a maratoni béketárgyalásról: „Elegem van!”
Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin jelenleg Indiában tartózkodik, ahol szövetségesével folytatnak megbeszéléseket. A programba egy interjú is belefért az India Today-jel.
Több mint két órás volt Modi és Putyin találkozója
Vlagyimir Putyin orosz elnök jelenleg Indiában tartózkodik, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnökkel tárgyaljon a két ország kapcsolatáról. A felek mintegy 2,5 órás zárt körű megbeszélést tartott, ennek részletei egyelőre ismeretlenek.
Trump bejelentette: Ukrajna lesz a következő, ahol Amerika békét teremt
Donald Trump amerikai elnök szerint az ukrajnai konfliktus végül megoldódik, és az Egyesült Államok "nagyon keményen dolgozik" a béke elérésén - írta a TASzSz.
Orosz drónjelentés
Összesen 41 ukrán drón lelövését jelentette az orosz védelmi minisztérium péntekre virradóra. A közlemény szerint 9 drónt a Szamarai régió, 9 drónt a Krím, 8 drónt a Szaratovi régió, 7 drónt a Volgográdi régió, 7 drónt a Rosztovi régió és 1 drónt a Krasznodari régió felett semmisítettek meg.
(TASzSz)
Megszólalt Trump jobbkeze: csalódás az ukrajnai helyzet, de hamarosan jöhet a fordulat
J. D. Vance amerikai alelnök hosszan beszélgetett arról, hogy a beiktatása óta eltelt időszakban milyen eredményeket lát, illetve milyen frusztrációk érték. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban is megszólalt – írja az NBC.
Az Egyesült Királyság 10,6 milliárd dollárnyi orosz vagyont utalna Ukrajnának
Az Egyesült Királyság kész mintegy 8 milliárd font (körülbelül 10,6 milliárd dollár) befagyasztott orosz vagyont Ukrajnán utalni. A lépés nagy támogatottságot élvez a döntéshozók körében, többen azonban óvatosságra intenek, mivel attól tartanak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök aktív fenyegetést jelent az Egyesült Királyság biztonságára és jólétére.
London közvetítőként pozicionálja magát az Európai Unióval és számos partnerországgal, köztük Kanadával folytatott tárgyalásokon, amely akár 100 milliárd fonttal is hozzájárulhat Ukrajna katonai szükségleteihez.
Drónok veszélyeztették Zelenszkij életét, Ukrajna egyik legnagyobb városa ellen készül orosz offenzíva – Háborús híreink pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Vételre ajánlják a Gránit Bank részvényeit
Az MBH Befektetési Bank és az Equilor is megfogalmazta célárát.
Egészen furcsa térképet villantott az ukrán vezérkar a frontról: itt valami nagyon nem stimmel
Kiakadtak a milbloggerek.
Lezárultak a nyomozások az amerikai szuperfegyver botrányos közel-keleti kalandja után - Teljesen felkészületlenül indult bevetésre a világ legerősebb haditengerészete?
Karambol, baráti tűz, vízbe potyogó méregdrága vadászgépek, volt itt minden.
Brutális esőzések sújtják Athént, készültségbe helyezték a hatóságokat
Egy nap alatt 245 milliméternyi eső hullott.
Kiderült, mennyibe fog holnaptól kerülni a benzin
Megjöttek a friss adatok.
Elárulta a Rheinmetall vezére, mi lenne a céggel, ha jön az ukrajnai béke
A vállalat bevételének nagy része a NATO-megrendelésekből jön.
Hét jótanács, hogy ne szálljanak el egy építőipari beruházás költségei
CÉH zRt.: projektmenedzsment a költségcsökkentés szolgálatában.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!