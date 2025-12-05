  • Megjelenítés
Amerika magára hagyhatja Európát, Trump hamarosan találkozhat Putyinnal – Háborús híreink pénteken
Amerika magára hagyhatja Európát, Trump hamarosan találkozhat Putyinnal – Háborús híreink pénteken

Portfolio
A Reutershez jutott információk szerint az amerikai védelmi minisztérium tisztségviselői azt mondták diplomaták társaságában, hogy Washington szeretné, ha Európa 2027-ig átvenné a NATO hagyományos védelmi képességeinek nagy részét, a hírszerzéstől a rakétákig. Jurij Usakov, az orosz elnök segédtisztje szerint reális esély van arra, hogy a két vezető politikus hamarosan találkozik egymással – közölte a TASzSz. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Vovcsanszknál haladnak az oroszok

Viktor Trehubov, az Egyesített Erők csoport kommunikációs vezetője arról beszélt, hogy az orosz hadsereg továbbra is támadásokat hajt végre a Harkiv megyei Vovcsanszknál, ahol folyamatosan haladnak előre. Kijelentette, hogy a területen már gyakorlatilag nincsenek épületek ezért nagyon nehéz az ukrán védelem helyzete. Hozzátette, hogy a ködös időt kihasználva használja ki az emberi erőforrásokban meglévő előnyét.

(RBK)

Amerika nekiment Európa nagy tervének: ez súlyos helyzetbe hozhatja Ukrajnát

Az Egyesült Államok több uniós országnál lobbizott a befagyasztott orosz központi banki eszközök Ukrajna támogatására történő felhasználása ellen, miközben az EU egy 90 milliárd eurós hitelt tervez nyújtani Kijevnek - számolt be a Bloomberg.

Putyin sokoldalú kapcsolatokra törekszik Indiával

Az orosz küldöttség nemcsak az energiakérdések megvitatása, nemcsak az olaj- vagy gázszállításra vonatkozó megrendelések leadása és szerződések aláírása céljából érkezett. Sokrétű kapcsolatokat szeretnénk fejleszteni Indiával különböző területeken

- jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, miután a világ legnépesebb országában Narendra Modival, indiai miniszterelnökkel találkozott.

A megbeszélések kritikus pillanatban zajlottak, mivel az Egyesült Államok súlyos szankciókat vetett ki az orosz olajra, ennek pedig éppen a dél-ázsiai hatalom az egyik legnagyobb vásárlója. A felek között egyetértés mutatkozott, hogy erősítsék a kapcsolataikat, ugyanakkor kevés konkrétum hangzott el.

(TASzSz)

Kiszivárgott: Amerika ultimátumot adna Európának az önvédelemben – Nagyon szoros a határidő

A Bloomberghez jutott információk szerint az amerikai védelmi minisztérium tisztségviselői azt mondták diplomaták társaságában, hogy Washington szeretné, ha Európa 2027-ig átvenné a NATO hagyományos védelmi képességeinek nagy részét, a hírszerzéstől a rakétákig.

Lángol az olajfinomító az orosz Szizránban

Az ukrán drónok támadása miatt megsérült a szizráni kőolajfinomító, ami kulcsfontosságú szerepet játszik az orosz ellátásban. A lángoló üzemről felvételek is készültek:

Egészen furcsa térképet villantott az ukrán vezérkar a frontról: itt valami nagyon nem stimmel

Az orosz milbloggerek szúrták ki, hogy az ukrán vezérkar egy meglehetősen furcsa térképet posztolt az ukrajnai frontvonal állásáról.

Elárulta a Rheinmetall vezére, mi lenne a céggel, ha jön az ukrajnai béke

A Rheinmetall vezetője szerint a béke Ukrajnában nem rengetné meg a vállalat üzletét, mivel a cég fő bevétele továbbra is a NATO-megrendelésekhez kötődik, és a következő években rekordnövekedésre számít a védelmi iparban, írja a Bloomberg.

Ukrán drónjelentés

Kijev tájékoztatta a lakosságot hogy az éjszaka folyamán összesen 137 Sahed-típusú drónnal támadták meg Ukrajnát az oroszok. A légvédelem ezek közül összesen 80-at tudott megsemmisíteni. Kijelentették, hogy a drónok 13 helyszínt értek el, 57 becsapódást regisztrálva.

(Ukroinform)

Megoldódhat az Sz-400-as nagy vitája: a NATO egyik legerősebb hatalma csúcsmodern ötödik generációs vadászgépeket kaphat

Törökország közelebb kerülhet az amerikai F-35-ös vadászgépek beszerzéséhez, miután előrelépés történt az orosz Sz-400-as rakétarendszerekkel kapcsolatos vitában - jelentette a Bloomberg.

Itt az újabb fordulat: mégis találkozhat hamarosan Putyin Trumppal

Jurij Usakov, az orosz elnök segédtisztje szerint reális esély van arra, hogy a két vezető politikus hamarosan találkozik egymással – közölte a TASzSz.

Friss jelentés: van egy terület, ahol kritikus szintű az orosz légierő függése a legfontosabb szövetségestől

Az Ukrán Gazdasági Biztonsági Tanács (ESC) legfrissebb adatai szerint az orosz légierő több gépe is a kínai gumiabroncsok szállításától függ – írja a Militarnyi.

Jönnek a bejelentések: nyilvános csúcstalálkozót tart Putyin és Modi

A kamerák előtt fog beszélni Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök a megbeszélés eredményeiről.

(TASzSz)

Nikanorivka elfoglalásáról írnak az orosz milbloggerek

A Donyeck megyei Nikanorivka elfoglalását jelentették orosz források. Ez a település a háború egyik legforróbb frontszakaszán tálható, a Pokrovszk körüli zónában.

Befejeződött a tárgyalások újabb köre Ukrajna és az Egyesült Államok között

Az amerikai Miamiban folytatódtak a megbeszélések az ukrán és az amerikai delegáció között. A kiszivárgott információk szerint a tárgyalás befejeződött, de egyelőre nem derült ki, hogy a felek mire jutottak egymással. Kijevet Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára és Andrij Hnatov, az Ukrán Fegyveres Erők vezérkari főnöke képviselte. A Fehér Ház képviseletében Steve Witkoff különmegbízott volt jelen, aki nemrégiben Moszkvában járt, maratoni megbeszélésen Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

(RBK)

Putyin új részleteket árult el a maratoni béketárgyalásról: „Elegem van!”

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin jelenleg Indiában tartózkodik, ahol szövetségesével folytatnak megbeszéléseket. A programba egy interjú is belefért az India Today-jel.

Több mint két órás volt Modi és Putyin találkozója

Vlagyimir Putyin orosz elnök jelenleg Indiában tartózkodik, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnökkel tárgyaljon a két ország kapcsolatáról. A felek mintegy 2,5 órás zárt körű megbeszélést tartott, ennek részletei egyelőre ismeretlenek.

(Ria Novosztyi)

Trump bejelentette: Ukrajna lesz a következő, ahol Amerika békét teremt

Donald Trump amerikai elnök szerint az ukrajnai konfliktus végül megoldódik, és az Egyesült Államok "nagyon keményen dolgozik" a béke elérésén - írta a TASzSz.

Orosz drónjelentés

Összesen 41 ukrán drón lelövését jelentette az orosz védelmi minisztérium péntekre virradóra. A közlemény szerint 9 drónt a Szamarai régió, 9 drónt a Krím, 8 drónt a Szaratovi régió, 7 drónt a Volgográdi régió, 7 drónt a Rosztovi régió és 1 drónt a Krasznodari régió felett semmisítettek meg.

(TASzSz)

Megszólalt Trump jobbkeze: csalódás az ukrajnai helyzet, de hamarosan jöhet a fordulat

J. D. Vance amerikai alelnök hosszan beszélgetett arról, hogy a beiktatása óta eltelt időszakban milyen eredményeket lát, illetve milyen frusztrációk érték. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban is megszólalt – írja az NBC.

Az Egyesült Királyság 10,6 milliárd dollárnyi orosz vagyont utalna Ukrajnának

Az Egyesült Királyság kész mintegy 8 milliárd font (körülbelül 10,6 milliárd dollár) befagyasztott orosz vagyont Ukrajnán utalni. A lépés nagy támogatottságot élvez a döntéshozók körében, többen azonban óvatosságra intenek, mivel attól tartanak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök aktív fenyegetést jelent az Egyesült Királyság biztonságára és jólétére.

London közvetítőként pozicionálja magát az Európai Unióval és számos partnerországgal, köztük Kanadával folytatott tárgyalásokon, amely akár 100 milliárd fonttal is hozzájárulhat Ukrajna katonai szükségleteihez.

(The Times)

Drónok veszélyeztették Zelenszkij életét, Ukrajna egyik legnagyobb városa ellen készül orosz offenzíva – Háborús híreink pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

