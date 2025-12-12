Furcsa ellentmondás: Trump békét hirdetett, de a valóság egészen más lehet

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy telefonon egyeztetett Thaiföld és Kambodzsa miniszterelnökével.
Állítása szerint mindkét vezető beleegyezett abba, hogy véget vetnek a határ menti összecsapásoknak, és helyreállítják az év elején, az ő közvetítésével létrejött tűzszünetet.
Mindkét ország kész a békére és a folyamatos kereskedelemre az Egyesült Államokkal
– írta Trump a Truth Socialon, hozzátéve, hogy a felek megállapodtak az azonnali tűzszünetben.
Az amerikai elnök szavai ugyanakkor jelentősen eltértek attól, amit a thai kormányfő, Anutin Csanvirakun néhány órával korábban nyilatkozott. A miniszterelnök nem említette, hogy megállapodás született volna a harcok befejezéséről, amelyek pénteken már ötödik napja dúltak.
Anutin elmondása szerint arra kérte Trumpot, hogy szólítsa fel Kambodzsát az ellenségeskedés beszüntetésére és a taposóaknák eltávolítására. "Elmagyaráztam Trump elnöknek, hogy nem mi vagyunk az agresszorok, hanem megtorlást hajtunk végre" – mondta újságíróknak a thai vezető. Hozzátette: nem elég a tűzszünetet követelni, Kambodzsának vissza kell vonnia csapatait, és el kell távolítania a telepített aknákat.
A két ország rakétákkal és tüzérséggel lövi egymást a vitatott, 817 kilométer hosszú határ több szakaszán. Ez a legsúlyosabb összecsapás a júliusi, ötnapos konfliktus óta, amelyet ugyancsak Trump közvetítésével sikerült leállítani. A mostani harcokban mindkét fél adatai szerint legalább húszan meghaltak, és több mint 260-an megsebesültek, miközben a felek kölcsönösen egymást vádolják a konfliktus újrakezdéséért.
Trump októberben Malajziában találkozott mindkét miniszterelnökkel, ahol megállapodtak a csapatok és a nehézfegyverzet kivonásáról, valamint 18 kambodzsai hadifogoly szabadon bocsátásáról.
Thaiföld azonban múlt hónapban felfüggesztette ezt az egyezményt, miután egy thai katona megsebesült egy taposóakna miatt.
Bangkok szerint az aknákat Kambodzsa telepítette, amit Phnompen tagad.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
