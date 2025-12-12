Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

  • Megjelenítés
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön elmondta, Ukrajna bemutatott az Egyesült Államoknak egy 20 pontos módosított javaslatot a háború lezárására – írja a Reuters. Ebben szerepel egy olyan javaslat, amely a Donbaszt semleges területté nyilvánítaná, az ukrán erők kivonulásával. Ehhez képest egy nappal később ezt letagadták, és arról beszéltek, hogy ez csak egy lehetőség, amit meg kellene vitatni. A Fehér Ház csütörtöki közlése szerint Donald Trump amerikai elnöknek elege van abból, hogy csak a találkozók kedvéért találkoznak az ukrajnai háború lezárása érdekében – írja a Reuters. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Állítólag hatalmas ellentámadást kezdtek az ukránok: szétverték az oroszokat Kupjanszknál, teljesen elvágták a várost

Több ukrán forrás is beszámolt róla, hogy ma délelőtt hatalmas ellentámadás indult a harkivi Kupjanszk térségében: a 2-es számú nemzeti gárdista hadosztály vezetésével az ukránok elfoglalták az összes orosz kézen lévő utánpótlási útvonalat a várostól északra és bekerítették a településen tartózkodó orosz csapatokat.

Állítólag hatalmas ellentámadást kezdtek az ukránok: szétverték az oroszokat Kupjanszknál, teljesen elvágták a várost
Reagáltak az oroszok a legújabb béketervre: „ez egész egyszerűen abszurd, ennek köze nincs a valósághoz”

Teljesen abszurd ötlet az, hogy különleges gazdasági zóna jöjjön létre a Donbaszban, ez a terület Oroszország elidegeníthetetlen része – mondta Rafael Orduhanjan orosz politikai elemző a News.ru-nak.

Reagáltak az oroszok a legújabb béketervre: „ez egész egyszerűen abszurd, ennek köze nincs a valósághoz”
Máris itt a nagy csavar: Kijev tagadja a béketervet, mégsem hagynák el a Donbaszt

Dmitro Litvin, az ukrán elnök kommunikációs tanácsadó újságírók előtt elutasította a tervet, amely szerint ütközőzónát hoznának létre Donyeck megyében – írja az RBK.

Máris itt a nagy csavar: Kijev tagadja a béketervet, mégsem hagynák el a Donbaszt
Az egyik legnagyobb orosz győzelmet jelentette be a Kreml, de van itt egy fordulat

A Kreml december 11-i közlése szerint az orosz erők elfoglalták Sziverszket, ezt azonban független források egyelőre nem erősítették meg. A bejelentés illeszkedik Moszkva fokozódó kognitív hadviselési erőfeszítéseihez, amelyek célja annak a hamis képnek a kialakítása, hogy az ukrán frontvonalak az összeomlás szélén állnak, és Oroszország győzelme elkerülhetetlen - írta meg az Institute for the Study of War (ISW).

Az egyik legnagyobb orosz győzelmet jelentette be a Kreml, de van itt egy fordulat
Végtelen történet: Putyin egyik legfontosabb embere bedobta, hogy nem fog nekik tetszeni Trump ajánlata

Megszólalt Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója az ukrajnai béketervlegfrisseb változatával kapcsolatban – írja a TASzSz.

Végtelen történet: Putyin egyik legfontosabb embere bedobta, hogy nem fog nekik tetszeni Trump ajánlata
Felmerült a legrosszabb forgatókönyv Moszkvában: „piszkos bomba” robbanására készülnek

Alekszej Rtiscsov, az orosz fegyveres erők sugárvédelmi, vegyi és biológiai védelmi (RCBD) csapatainak főnöke beszámolt egy szimulációról, amely egy „piszkos bomba” robbanását modellezte Oroszországban – számolt be a Gazeta.

Felmerült a legrosszabb forgatókönyv Moszkvában: „piszkos bomba” robbanására készülnek
Megszületett a tankok legrosszabb rémálma: sikeresen tesztelték a Nemyx-rendszert

Az Auterion hadiipari vállalat sikeresen tesztelte páncélozott célpontok ellen a Nemyx rendszert, melynek célja, hogy egyszerre több, különböző gyártók által készített drónt egyetlen drónrajba irányítva alkalmazni lehessen a harctéren - írta meg a Militarnyij.

Megszületett a tankok legrosszabb rémálma: sikeresen tesztelték a Nemyx-rendszert
Csődöt mondott a légvédelem: lángokban áll Oroszország egyik legfontosabb üzeme

Dróntámadás érte Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját, a Jaroszlavlban található Szlavnyeft-YANOS üzemet, amely több mint 700 kilométerre található az ukrán határtól - közölte a Kyiv Independent.

Csődöt mondott a légvédelem: lángokban áll Oroszország egyik legfontosabb üzeme
80 drón támadását jelentette Ukrajna

Kijev nyilvánosságra hozta a legfrissebb drónjelentését, amely szerint december 12-re virradóra összesen 80 orosz drón támadt az országra. Az adatok szerint összesen 64 darab Sahed-típusú eszközt sikerült semlegesíteni.

Egy fiatal cseh milliárdos Európa legnagyobb védelmi cégét akarja létrehozni

Egy cseh milliárdos 3 milliárd eurós részvényeladással finanszírozná, hogy páncélozott járműveket és lőszert gyártó cégét Európa vezető hadiipari szereplőjévé tegye - jelentette a Bloomberg.

Egy fiatal cseh milliárdos Európa legnagyobb védelmi cégét akarja létrehozni
Futószalagon gyártják Moszkvának az ukrajnai háború egyik legjobb vadászgépét: rohamosan nő a flotta

Az orosz katonai légierő és űrerők újabb Szu–34M csapásmérő vadászbombázókat vett át, miután a gyártási kapacitást a békeidőszak szintjének több mint kétszeresére növelték - írta a Military Watch Magazine.

Futószalagon gyártják Moszkvának az ukrajnai háború egyik legjobb vadászgépét: rohamosan nő a flotta
Odessza több része is víz nélkül maradt az orosz támadás után

December 12-re virradóra orosz támadás érte az egyik legnagyobb ukrán várost, Odesszát. A jelentések szerint a kritikus infrastruktúrát vették célba a drónokkal, emiatt a város több részén leállt az áram- és a vízszolgáltatás. Szerhij Liszak, az Odesszai Katonai Közigazgatás vezetője elmondta, hogy egy lakóépületet is támadás ért, sérültekről vagy áldozatokró egyelőre nem számolt be.

(Kyiv Independent)

Felbukkant Putyin erős embere: beindult a fegyverkezés, szerinte jöhet a „keleti NATO”

Szergej Sojgu, korábbi orosz védelmi miniszter, az orosz Védelmi Tanács jelenlegi titkára Thonglun Sziszulit laoszi elnökkel tárgyal a térségi biztonsági kérdésekről – írja a TASzSz.

Felbukkant Putyin erős embere: beindult a fegyverkezés, szerinte jöhet a „keleti NATO”
90 ukrán drón lelövését jelentette az orosz védelmi minisztérium

Moszkva nyilvánosságra hozta a legfrissebb légvédelmi jelentést, amely szerint december 12-re virradóra összesen 90 ukrán drónt semmisítettek meg. A legnagyobb támadás a Brjanszki területet érte, itt összesen 63 merevszárnyú, pilóta nélküli eszközt érzékeltek.

(TASzSz)

Ez nagyon kínos: Moszkva képtelen megjavítani az egyik legjobb fegyverét, ezért inkább bérbe adja

Hosszú évek tárgyalásai után India és Oroszország megállapodott: Moszkva 2 milliárd dollárért bérbe adja Újdelhinek a K–391-es jelzésű, atommeghajtású tengeralattjárót. Az üzlet önmagában sem jelentéktelen, valójában azonban azért kelt feltűnést, mert sokat elárul az orosz hadiipar állapotáról - írja az Euromaidan Press.

Ez nagyon kínos: Moszkva képtelen megjavítani az egyik legjobb fegyverét, ezért inkább bérbe adja
Erdogan Türkmenisztánban találkozik Putyinnal

Recep Tayyip Erdoğan török ​​elnök december 11-én vagy 12-én a türkmenisztáni Asgabatban találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A város ad otthont a Béke és Biztonság Nemzetközi Fórumának. A felek között a gazdasági kapcsolatok mellett várhatóan az ukrajnai béke is szóba kerül majd.

(RBK)

Ukrajna mégis hajlandó elengedni területeket a békéért, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images

