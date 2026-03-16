Lehetetlen helyen bukkant fel a rettegett orosz fegyver: kiderült, mi állhat az ijesztő rejtély hátterében

A helyszínen talált roncsok előzetes vizsgálata alapján
a központba zuhant eszköz egy Lancet típusú drón lehetett.
Erre utal az X alakú vezérsík és a tolólégcsavar, amelyek egyaránt a típus jellegzetességei. A szakértők felhívták a figyelmet az eszközön lévő szokatlan, színes köröket ábrázoló jelölésekre is. Ezek korábban már feltűntek orosz autonóm drónokon. Mindez arra utalhat, hogy a fegyver egy mesterséges intelligenciával vezérelt drónraj részeként működhetett, így operátori kapcsolat nélkül, önálló navigációval és célkereséssel repülhetett.
A Lancet hatótávolságát általában 50 kilométerre becsülik. Ez az érték valójában a stabil rádiókapcsolat sugarát jelenti. Orosz források szerint azonban ezek az eszközök rendszeresen megtesznek 90 kilométert is, míg a regisztrált maximális hatótávjuk állítólag eléri a 136 kilométert. Szerhij Beszkresztnov, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója határozottan cáfolta, hogy egy Lancet eljuthatott volna Kijevig. Kiemelte, hogy ezek kis hasznos teherbírású csapásmérő eszközök, amelyeket frontvonalbeli célpontok ellen terveztek. Beszkresztnov szerint sem
az akkumulátoruk kapacitása, sem a rádióvezérlésük nem tesz lehetővé ilyen nagy távolságú repülést.
Úgy véli, a roncsokat szándékosan dobhatták le Sahed típusú drónokról egy orosz információs hadművelet részeként. Egyúttal sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a média egy része felült a provokációnak.
Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformációellenes Központjának vezetője szintén nem zárta ki ezt a forgatókönyvet. Szerinte is elképzelhető, hogy az oroszok szándékosan szórták le a mesterséges intelligenciával vezérelt drón roncsait, hiszen egy ilyen fegyver orosz területről indulva nem érhetett volna el Kijevbe. A hadsereg jelenleg is gyűjti az adatokat az eset pontos elemzéséhez: megvizsgálják a rádiójeleket, a radaradatokat és az elfogódrónok felvételeit is.
A március 16-i reggeli támadás során az orosz erők több mint 30 különböző típusú drónt indítottak Kijev és a környező térség ellen. Ezek többsége csapásmérő, míg kisebb része felderítő eszköz volt. Katerina Pop, a kijevi katonai közigazgatás szóvivője arról számolt be, hogy a roncsok nyílt területekre zuhantak, így személyi sérülés nem történt.
