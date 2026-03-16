Megszólalt az Energiaügynökség feje a történelmi lépés után

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamai a stratégiai olajkészletek eddigi legnagyobb mértékű felszabadításáról döntöttek. Szükség esetén azonban további tartalékok piacra bocsátására is készek – jelentette be Fatih Birol, a szervezet ügyvezető igazgatója.

Fatih Birol a hétfőn közzétett videónyilatkozatában elmondta, hogy az IEA-tagországok stratégiai készleteiben

a mostani felszabadítás ellenére is több mint 1,4 milliárd hordó olaj marad,

a lépés a vészhelyzeti tartalékokat mindössze körülbelül 20 százalékkal csökkentette.

A döntés értelmében 400 millió hordónyi nyersolajat bocsátanak a piac rendelkezésére. Erre azután került sor, hogy az amerikai–izraeli–iráni konfliktus nyomán az olajárak meredeken emelkedni kezdtek. Birol tájékoztatása szerint az IEA tartalékaiból már megindult az olajszállítás Ázsiába.

Tovább gyűrűzik a botrány a Barátság kőolajvezeték körül, teljes kudarcba fulladnak a béketárgyalások - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

Titokban egyezkedhet a háborúzó állam és az ázsiai nagyhatalom: kiderült az igazság a lefoglalt tankerekről

Az ügyvezető igazgató hangsúlyozta, hogy a kieső olajkínálat volumene meghaladja az 1973-as olajválság idején tapasztalt ellátási veszteséget. Sőt, minden azóta bekövetkezett nagyobb kínálati zavart is felülmúl.

Ennek ellenére az olajárak hétfőn csökkentek, miközben a Perzsa-öböl térségének olajtermelő létesítményeit támadások érték. Donald Trump amerikai elnök nemzetközi összefogásra szólított fel a Hormuzi-szoros biztonságának garantálása érdekében. Ezen a tengerszoroson halad át ugyanis a világ olaj- és gázellátásának mintegy ötöde.

Az 1974-ben, az akkori olajválság hatására alapított IEA jelenleg 32 tagországot tömörít a világ minden kontinenséről.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Parlamenti választás és piaci reakciók

Ez is érdekelhet
Megtámadta Irán a régió egyik legerősebb országát – Veszélyes ellenséget szerezhet magának Teherán
Von der Leyen kongatja a vészharangot: milliók hagyták el az otthonukat, meredeken nő a nyomás az EU-n
Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility