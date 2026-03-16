Megszólalt az Energiaügynökség feje a történelmi lépés után

Fatih Birol a hétfőn közzétett videónyilatkozatában elmondta, hogy az IEA-tagországok stratégiai készleteiben
a mostani felszabadítás ellenére is több mint 1,4 milliárd hordó olaj marad,
a lépés a vészhelyzeti tartalékokat mindössze körülbelül 20 százalékkal csökkentette.
A döntés értelmében 400 millió hordónyi nyersolajat bocsátanak a piac rendelkezésére. Erre azután került sor, hogy az amerikai–izraeli–iráni konfliktus nyomán az olajárak meredeken emelkedni kezdtek. Birol tájékoztatása szerint az IEA tartalékaiból már megindult az olajszállítás Ázsiába.
Az ügyvezető igazgató hangsúlyozta, hogy a kieső olajkínálat volumene meghaladja az 1973-as olajválság idején tapasztalt ellátási veszteséget. Sőt, minden azóta bekövetkezett nagyobb kínálati zavart is felülmúl.
Ennek ellenére az olajárak hétfőn csökkentek, miközben a Perzsa-öböl térségének olajtermelő létesítményeit támadások érték. Donald Trump amerikai elnök nemzetközi összefogásra szólított fel a Hormuzi-szoros biztonságának garantálása érdekében. Ezen a tengerszoroson halad át ugyanis a világ olaj- és gázellátásának mintegy ötöde.
Az 1974-ben, az akkori olajválság hatására alapított IEA jelenleg 32 tagországot tömörít a világ minden kontinenséről.
Váratlan bejelentés érkezett: új vezetéket épít Magyarország és Szlovákia!
A következő év első felében lesz kész.
Ki marad gáz nélkül? Leginkább térségünkben okozhat problémát a Hormuzi-szoros blokádja
Az ellátásbiztonság Kelet-Európában a leggyengébb.
A digitális aranyláz vége - Vagyonokat égettek el "műalkotásokkal"
A kriptóművészet bukása.
Barátság vezeték leállása: váratlanul megszólalt von der Leyen embere, nem ezt akarta hallani a magyar kormány
Az Európai Bizottság embere részletes tájékoztatást kapott az ukrán féltől, hogy milyen állapotban van a kőolajvezeték.
Kétes hírű fegyver bukkanhat fel az atomhatalom arzenáljában? - Sok a kérdőjel a fegyverüzlet körül
Peking lehetne a Katran első üzemeltetője.
Sorra állítják le a kitermelést, és a szakértők szerint a neheze még hátravan
Újabb termeléskiesést jelentettek.
Folytatódott a Hableány-per
Megkoptak az emlékek.
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Hitelt vettél fel? Mi lesz a családoddal, ha veled bármi történne?
A hitelfelvétel mindig nagy döntés a család életében. Szükséges forrást szerezned például egy lakásvásárláshoz, ugyanakkor a felvett kölcsön törlesztése jelentős anyagi terhet jelenthet
Az SZJA-bevallás tervezet vakfoltjai: mit nem tölt ki az adózók helyett a NAV?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2025. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallási tervezeteket 2026. március 15-től tette elérhetővé az eSZJA felületén. Bár sok adózó esetéb
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.