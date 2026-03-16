Megszólalt az Energiaügynökség feje a történelmi lépés után

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamai a stratégiai olajkészletek eddigi legnagyobb mértékű felszabadításáról döntöttek. Szükség esetén azonban további tartalékok piacra bocsátására is készek – jelentette be Fatih Birol, a szervezet ügyvezető igazgatója.

Fatih Birol a hétfőn közzétett videónyilatkozatában elmondta, hogy az IEA-tagországok stratégiai készleteiben

a mostani felszabadítás ellenére is több mint 1,4 milliárd hordó olaj marad,

a lépés a vészhelyzeti tartalékokat mindössze körülbelül 20 százalékkal csökkentette.

A döntés értelmében 400 millió hordónyi nyersolajat bocsátanak a piac rendelkezésére. Erre azután került sor, hogy az amerikai–izraeli–iráni konfliktus nyomán az olajárak meredeken emelkedni kezdtek. Birol tájékoztatása szerint az IEA tartalékaiból már megindult az olajszállítás Ázsiába.

Az ügyvezető igazgató hangsúlyozta, hogy a kieső olajkínálat volumene meghaladja az 1973-as olajválság idején tapasztalt ellátási veszteséget. Sőt, minden azóta bekövetkezett nagyobb kínálati zavart is felülmúl.

Ennek ellenére az olajárak hétfőn csökkentek, miközben a Perzsa-öböl térségének olajtermelő létesítményeit támadások érték. Donald Trump amerikai elnök nemzetközi összefogásra szólított fel a Hormuzi-szoros biztonságának garantálása érdekében. Ezen a tengerszoroson halad át ugyanis a világ olaj- és gázellátásának mintegy ötöde.

Az 1974-ben, az akkori olajválság hatására alapított IEA jelenleg 32 tagországot tömörít a világ minden kontinenséről.

Forrás: Reuters

