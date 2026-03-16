Szabadon sodródik egy orosz hajó a Földközi-tengeren: katasztrófára figyelmeztetnek

Kilenc uniós tagállam – köztük Olaszország és Franciaország – levélben sürgette az Európai Bizottságot az azonnali cselekvésre egy Földközi-tengeren sodródó orosz LNG-szállító tartályhajó miatt, amelyet a tagállamok súlyos ökológiai fenyegetésnek tartanak.

A Reuters hírügynökség által megismert levél szerint a hajó bizonytalan állapota és speciális rakománya

"azonnali és súlyos ökológiai katasztrófa kockázatát" hordozza magában az Európai Unió tengeri térségében.

Az orosz közlekedési minisztérium korábbi tájékoztatása szerint az Arctic Metagaz nevű tartályhajót a hónap elején ukrán tengeri drónokkal támadták meg. A hajó a murmanszki sarkvidéki kikötőből indult, és cseppfolyósított földgázt szállított.

A drónokat állítólag a líbiai partokról indították. Kijev azonban eddig nem vállalta a felelősséget a támadásért.

