  • Megjelenítés
Szabadon sodródik egy orosz hajó a Földközi-tengeren: katasztrófára figyelmeztetnek
Globál

Szabadon sodródik egy orosz hajó a Földközi-tengeren: katasztrófára figyelmeztetnek

Portfolio
Kilenc uniós tagállam – köztük Olaszország és Franciaország – levélben sürgette az Európai Bizottságot az azonnali cselekvésre egy Földközi-tengeren sodródó orosz LNG-szállító tartályhajó miatt, amelyet a tagállamok súlyos ökológiai fenyegetésnek tartanak.

A Reuters hírügynökség által megismert levél szerint a hajó bizonytalan állapota és speciális rakománya

"azonnali és súlyos ökológiai katasztrófa kockázatát" hordozza magában az Európai Unió tengeri térségében.

Az orosz közlekedési minisztérium korábbi tájékoztatása szerint az Arctic Metagaz nevű tartályhajót a hónap elején ukrán tengeri drónokkal támadták meg. A hajó a murmanszki sarkvidéki kikötőből indult, és cseppfolyósított földgázt szállított.

A drónokat állítólag a líbiai partokról indították. Kijev azonban eddig nem vállalta a felelősséget a támadásért.

Még több Globál

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility