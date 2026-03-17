Bejelentette Donald Trump: meghozta a döntést - Elhalasztja a találkozót, amire a fél világ várt

Trump kedden a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy már egyeztetnek Kínával a találkozó új időpontjáról.
A kínai fél elmondása szerint elfogadta a módosítást.
Hozzátette, hogy továbbra is várja a találkozót Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Az elmúlt napokban már többször utalt rá, hogy felmerülhet az utazás elhalasztása.
A döntés hátterében az is szerepet játszik, hogy Trump a Hormuzi-szorost biztosító katonai koalícióban való részvételt kért Kínától. Hszi Csin-ping azonban egyelőre nem vállalt nyilvános kötelezettséget ebben a kérdésben.
