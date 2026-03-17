Reménykednek az oroszok: azt mondják, újabb ország szállhat be hamarosan a háborúba Ukrajna ellen, Kijev komoly veszélyben van

Mivel Ukrajna katonákat küldött a Közel-Keletre, akik elkezdtek iráni drónokra vadászni, elképzelhető, hogy Irán be fog szállni az ukrajnai háborúba – fejtegeti Andrej Klincevics orosz politológus az MK.ru hasábjain.

Nem zárom ki, hogy hamarosan azt fogjuk látni, hogy Irán ballisztikus rakétatámadást hajt végre Kijev ellen. Megvan ehhez a lőtávolságuk és most már nincs semmilyen korlátozás a célpontjaikon sem”

– mondta Klincevics az orosz lapnak.

A lap felidézi: Eszmai Bahei iráni külügyminiszter nemrég azt mondta, hogy Irán „sosem fogja megbocsátani,” hogy Ukrajna „az agresszorok oldalán” „bűnrészesévé vált a konfliktusnak” a Közel-Keleten, azért, mert tanácsadókat és elfogódrónokat küldtek az Irán által megtámadott olajmonarchiáknak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyébként az elmúlt hetekben többször is beszélt arról, hogy az iráni drónerők a háború elején közvetlenül is támadták Ukrajnát Sahed-drónokkal.

