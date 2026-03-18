Kifakadt Trump: "ostoba hibát" vétett a NATO – Megbukott Európa az elnök tesztjén?

Donald Trump amerikai elnök szerint a NATO "ostoba hibát" követ el, amikor nem segít az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros hajóforgalmának helyreállításában.

Az elnök hétfőn újságírók kérdéseire válaszolva úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államoknak célja megvalósításához nincs szüksége a katonai szövetség többi országára, majd hozzátette, hogy

a kérés "teszt" volt feléjük, hogy hajlandóak-e segítséget nyújtani.

Régen mondom már, hogy vajon a NATO ott lesz-e, amikor szükségünk van rá

- fogalmazott Donald Trump megerősítve a közösségi médiaoldalán is kifejtett véleményét.

Az amerikai elnök az iráni katonai akcióval kapcsolatban "nagyon erős" előrelépésről beszélt, és megismételte, hogy az Egyesült Államok a művelettel az előzetes tervekhez képest jobban áll. Az elnök kifejtette: amennyiben most lezárnák a katonai akciókat, akkor az Irán számára okozott károkból a helyreállítás már most is 10 évet venne igénybe.

Károkat sikerült okozni, de úgy gondolom, hogy ezt egy kicsit állandóbbá kell tenni

- fogalmazott. Az Irán által jelentett veszélyt aláhúzva az amerikai hadsereg műveletének folytatására utalva az iráni rezsimet egy rákos daganathoz hasonlította, amit "el kell távolítani".

El kell végeznünk ezt a műtétet

- mondta Donald Trump.

Mindeközben az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága kedden bejelentette:

két és fél tonnás óriásbombákat vetett be iráni célpontok ellen a Hormuzi-szoros térségében.

A közel-keleti térségért is felelős amerikai irányítási törzs közösségi médiában megjelent közleménye szerint a washingtoni idő szerint a kedd esti órákban végrehajtott légicsapások megerősített iráni rakétalétesítmények ellen irányultak. "Irán tengeri rakétái ezeken a helyszíneken kockázatot hordoztak a nemzetközi áruszállításra a szorosban" - olvasható a közleményben.

Szintén kedden az Egyesült Államok iraki nagykövetsége azonnali távozásra szólított fel minden amerikai állampolgárt Irakból, a megnövekedett terrorveszélyre hivatkozva. "Iránhoz közel álló terrorista fegyveres csoportok által elkövetett támadások köznyilvános helyszíneken, így szállodákban jelentős veszélyt jelentenek a közbiztonságra" - olvasható a közleményben.

Tegnap ugyanakkor Joe Kent, az amerikai terrorelhárítási központ vezetője bejelentette lemondását az iráni háború miatt. A korábban keményvonalasan Trump-párti politikus szerint Irán nem jelentett közvetlen fenyegetést az Egyesült Államokra nézve, a háborúba pedig "Izrael és annak befolyásos amerikai lobbija" rángatta bele az elnököt.

