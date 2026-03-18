Kiszivárgott: 400 kiló dúsított uránnak veszett nyoma, Trump asztalán vannak a legújabb haditervek

A Pentagon több forgatókönyvet is kidolgozott az elnök számára az iráni háború lehetséges következő lépéseiről. Trump szűk körben úgy fogalmazott: "Sok döntést kell meghoznom." Az elnök megítélése szerint Irán katonai képességei drasztikusan meggyengültek. A haditengerészet és a légierő lényegében megsemmisült, ugyanakkor aggasztja az ország aknatelepítési képessége. Úgy véli, hogy mindössze néhány fős legénységgel is meg tudják bénítani az olajforgalmat a Hormuzi-szorosban.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) a tavalyi amerikai csapások után közölte, hogy mintegy 400 kilogramm nagy dúsítású urán sorsa tisztázatlan.
Az akciók három iráni nukleáris létesítményt érintettek. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója szerdán kijelentette: kétséges, hogy katonai úton egyáltalán megsemmisíthető-e az iráni atomprogram. Ez a rendszer évtizedek alatt épült ki, és számos, földrajzilag elszórt létesítményben működik. Grossi hangsúlyozta, hogy a harcok lezárultával minden félnek érdekében állna a diplomáciai tárgyalások újraindítása.
Műholdfelvételek szerint Irán az egyik nukleáris létesítmény alagútbejáratait nagy mennyiségű földdel fedte be – közölte David Albright, a Tudományos és Nemzetközi Biztonsági Intézet vezetője. Ez azt jelenti, hogy a dúsított uránhoz való hozzáférés hosszabb szárazföldi jelenlétet igényelne. Albright szerint a dúsított uránt tartalmazó, vastag falú hengerek egyenként akár 45 kilogrammot is nyomhatnak.
További nehézséget jelent, hogy a Fehér Ház nem tudja, kik töltik be jelenleg az iráni vezetés kulcspozícióit. Trump szerint lényegében "ellenőrizetlen" helyzet alakult ki az országban. Arra a kérdésre, hogy sikeresnek tekinthető-e a háború az urán visszaszerzése nélkül, Karoline Leavitt szóvivő röviden válaszolt. Elmondta, hogy az elnök nem kívánt erről nyilatkozni, de az opció továbbra is az asztalon van.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!