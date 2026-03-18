Kiszivárgott: 400 kiló dúsított uránnak veszett nyoma, Trump asztalán vannak a legújabb haditervek

A Pentagon több forgatókönyvet is kidolgozott az elnök számára az iráni háború lehetséges következő lépéseiről. Trump szűk körben úgy fogalmazott: "Sok döntést kell meghoznom." Az elnök megítélése szerint Irán katonai képességei drasztikusan meggyengültek. A haditengerészet és a légierő lényegében megsemmisült, ugyanakkor aggasztja az ország aknatelepítési képessége. Úgy véli, hogy mindössze néhány fős legénységgel is meg tudják bénítani az olajforgalmat a Hormuzi-szorosban.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) a tavalyi amerikai csapások után közölte, hogy mintegy 400 kilogramm nagy dúsítású urán sorsa tisztázatlan.

Az akciók három iráni nukleáris létesítményt érintettek. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója szerdán kijelentette: kétséges, hogy katonai úton egyáltalán megsemmisíthető-e az iráni atomprogram. Ez a rendszer évtizedek alatt épült ki, és számos, földrajzilag elszórt létesítményben működik. Grossi hangsúlyozta, hogy a harcok lezárultával minden félnek érdekében állna a diplomáciai tárgyalások újraindítása.

Műholdfelvételek szerint Irán az egyik nukleáris létesítmény alagútbejáratait nagy mennyiségű földdel fedte be – közölte David Albright, a Tudományos és Nemzetközi Biztonsági Intézet vezetője. Ez azt jelenti, hogy a dúsított uránhoz való hozzáférés hosszabb szárazföldi jelenlétet igényelne. Albright szerint a dúsított uránt tartalmazó, vastag falú hengerek egyenként akár 45 kilogrammot is nyomhatnak.

További nehézséget jelent, hogy a Fehér Ház nem tudja, kik töltik be jelenleg az iráni vezetés kulcspozícióit. Trump szerint lényegében "ellenőrizetlen" helyzet alakult ki az országban. Arra a kérdésre, hogy sikeresnek tekinthető-e a háború az urán visszaszerzése nélkül, Karoline Leavitt szóvivő röviden válaszolt. Elmondta, hogy az elnök nem kívánt erről nyilatkozni, de az opció továbbra is az asztalon van.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images