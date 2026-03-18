Megérkezett a szomorú lista: több ezer áldozata van a közel-keleti harcoknak

A legsúlyosabb veszteségeket Irán szenvedte el. Az amerikai székhelyű HRANA emberi jogi szervezet keddi adatai szerint 3114 ember halt meg.
Közülük 1354 volt civil, köztük 207 gyermek. Az iráni állami média legutóbb 1270 halálos áldozatról számolt be. Ezzel szemben Irán ENSZ-nagykövete március 6-án legalább 1332 halottról beszélt, az eltérésre pedig nem adtak magyarázatot. Az sem egyértelmű, hogy ezek az adatok tartalmazzák-e annak a 104 embernek a halálát, akik az iráni hadsereg szerint egy március 4-i, Srí Lanka közelében végrehajtott amerikai támadásban vesztették életüket egy iráni hadihajón.
A libanoni hatóságok tájékoztatása szerint az országban március 2-a óta legalább 968 ember halt meg az izraeli légicsapásokban. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai alapján az áldozatok között több mint száz gyermek is volt. Irakban legalább hatvanan vesztették életüket, többségük a síita Népi Mozgósítási Erők (Hasd as-Saabi) tagja volt.
Izraelben tizennégy civil halt meg. Közülük kilencen egy március 1-jei iráni rakétatámadás áldozatai lettek a Jeruzsálem melletti Bét Semesben. Az izraeli hadsereg emellett két katonát veszített Dél-Libanonban.
Az Egyesült Államok tizenhárom katonája esett el: hatan egy Irak felett lezuhant légi utántöltő repülőgép balesetében haltak meg, heten pedig az Irán elleni hadműveletek során vesztették életüket.
Az Egyesült Arab Emírségekben nyolcan, köztük két katona halt meg az iráni támadásokban. Kuvaitból hat halálos áldozatot jelentettek. Közöttük az iráni csapások civil áldozatai és a biztonsági erők tagjai egyaránt megtalálhatók.
Szíriában négy ember halt meg, miután február 28-án egy iráni rakéta csapódott egy épületbe a dél-szíriai Szuvajdában. Ománban összesen három ember vesztette életét. Ketten egy Szohár tartománybeli ipari övezetet ért dróntámadásban haltak meg. Ez volt az első halálos csapás az országban, amely korábban közvetítőként segítette az amerikai-iráni tárgyalásokat. Egy további személy Maszkat partjainál, egy tartályhajót ért találat következtében hunyt el. Szaúd-Arábiában ketten haltak meg, amikor egy lövedék csapódott egy lakóövezetbe a Rijádtól délkeletre fekvő al-Hardzs városában. Bahreinben szintén két ember vesztette életét két különálló iráni támadás során. Észak-Irakban egy francia katona is meghalt egy dróntámadásban, aki terrorizmus elleni kiképzési feladatokat látott el a térségben.
A Reuters jelentése nem listázza a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók elleni támadások áldozatait, de India már korábban jelezte, hogy vannak halottai.
