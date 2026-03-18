Szúrós kommentárral kísérte Kirill Dmitrijev orosz vezető Lindsey Graham amerikai szenátor megjegyzését, aki tegnap a NATO-t bírálta.

Lindsey Graham republikánus szenátor tegnap talán politikai karrierje során először nyíltan kritizálta a NATO-t, amiért a katonai szövetség nem volt hajlandó segítséget küldeni a Hormuzi-szorosra Donald Trump amerikai elnök felhívására.

Kirill Dmitrijev, aki számos fontos tisztséget betölt Oroszországban – köztük a külföldi befektetési alap (RFID) vezetője és az orosz-ukrán-amerikai békedelegációk tagja is, X-oldalán osztotta meg, kommentálta Graham megjegyzését.

Átalakulás: már Graham szenátor is a NATO ellen fordult”

– jegyezte meg röviden az orosz vezető.

Nem túlzás azt mondani, hogy Graham szenátor az egyik leginkább gyűlölt amerikai politikus Oroszországban – a dél-karolinai vezető konzekvensen, évtizedek óta kemény fellépést szorgalmaz Amerika geopolitikai ellenfeleivel szemben, az orosz-ukrán háborúban pedig Kijev tartós és hatékony támogatását, Moszkva szigorú büntetését, katonai eszközökkel való sakkba szorítását támogatja. Oroszország 2024 óta a terroristák és szélsőségesek listáján tartja Graham szenátort.

