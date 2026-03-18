Ünnepelnek az oroszok: szembefordult a NATO-val a legnagyobb ellenségük – Teljes átalakulásról beszél Moszkva

Lindsey Graham republikánus szenátor tegnap talán politikai karrierje során először nyíltan kritizálta a NATO-t, amiért a katonai szövetség nem volt hajlandó segítséget küldeni a Hormuzi-szorosra Donald Trump amerikai elnök felhívására.
Részletesen erről itt írtunk:
Kirill Dmitrijev, aki számos fontos tisztséget betölt Oroszországban – köztük a külföldi befektetési alap (RFID) vezetője és az orosz-ukrán-amerikai békedelegációk tagja is, X-oldalán osztotta meg, kommentálta Graham megjegyzését.
Átalakulás: már Graham szenátor is a NATO ellen fordult”
– jegyezte meg röviden az orosz vezető.
Nem túlzás azt mondani, hogy Graham szenátor az egyik leginkább gyűlölt amerikai politikus Oroszországban – a dél-karolinai vezető konzekvensen, évtizedek óta kemény fellépést szorgalmaz Amerika geopolitikai ellenfeleivel szemben, az orosz-ukrán háborúban pedig Kijev tartós és hatékony támogatását, Moszkva szigorú büntetését, katonai eszközökkel való sakkba szorítását támogatja. Oroszország 2024 óta a terroristák és szélsőségesek listáján tartja Graham szenátort.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Látványos fordulat az amerikai nagyvárosban: hegyekben áll a készpénz, a helyiek szinte esélytelenek a lakáspiacon
Az AI-fellendülés újra lázba hozta San Francisco ingatlanpiacát.
Politika a csuklón - Három nap alatt vitték el a Swatch vámháborús órakollekcióját
Így reagált a Swatch Trump döntésére.
Mi lesz a törlesztővel, ha egyik hónapról a másikra csökken a bevétel?
Gönczi Erikát, a Groupama Biztosító stratégiai és bankbiztosítási igazgatóját és Pista Lászlót, az OTP Bank biztosítási területének vezetőjét kérdeztük.
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Most is 5 méterre lehet Öntől egy orosz kém, akárhol is van – figyelmeztet az elhárítás
Gyakorlatilag online rendelésre szállítják a szabotázsakciókat.
Váratlan fogás a reptéren: olyan állatokat csempészett a kínai férfi, amire kevesen számítottak
Egyre népszerűbb keleten.
Óriási ugrás előtt áll Magyarország, az AI mindent a feje tetejére állít
Jakab Roland, a magyar AI Koalíció elnöke és a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója tartott előadást.
Megölte Izrael az iszlám köztársaság egyik legbefolyásosabb vezetőjét – Volt, amit előre látott a veterán politikus
Őt bízták meg a tiltakozások véres leverésével.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben díjmódosításokat is bejelentett a cég: a jövőben kedvezőbb feltételekkel történhet a dev
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Trump iráni háborúja nélkülözi a rációt: mi jöhet most?
Három hét után segítséget kért az amerikai elnök.
A magyar boltok polcain is látni fogjuk, ha tovább tart az iráni háború
Komoly drágulás jöhet.