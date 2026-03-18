Veszélyes határt léptek át: megjött a kemény figyelmeztetés a lebombázott gázmező miatt, pusztító válaszcsapás jön, egekben az olaj ára

A félhivatalos Taszním hírügynökség szerdai jelentése szerint Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek területén található létesítmények is felkerültek a rakétatámadással fenyegetett célpontok listájára. A Fársz hírügynökség egy külön közleményben jelezte, hogy az Irán energetikai infrastruktúráját érő támadások "nem maradnak válasz nélkül".
A Dél-Parsz gázmezőt ért izraeli csapást egy névtelenséget kérő izraeli tisztségviselő is megerősítette. A Perzsa-öbölben fekvő mezőt Irán Katarral közösen termeli ki.
Katar külügyminisztériuma élesen bírálta a támadást. Mádzsid al-Anszári szóvivő az X-en közzétett bejegyzésében "veszélyes és felelőtlen lépésnek" nevezte az izraeli csapást.
A Brent kőolaj ára Irán figyelmeztetése után emelkedésnek indult, és hordónkénti jegyzése meghaladta a 108 dollárt. Az olajárak már mintegy 50 százalékkal ugrottak meg azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án megindította a háborút. Irán válaszul rakéta- és dróncsapásokat mért több közel-keleti ország célpontjaira. A régió meghatározó energiatermelői kénytelenek voltak visszafogni a kitermelést, amelyhez a Hormuzi-szoros gyakorlati lezárása is jelentősen hozzájárult.
