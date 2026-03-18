Megkongatta a vészharangot az EU két vezető hatalma: amit most látunk Iránban, az csak a kezdet

Johann Wadephul német és Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy súlyos globális problémákhoz vezethet az Irán elleni háború.

A két tárcavezető a berlini közös sajtótájékoztatójukon egyetértett abban, hogy a február végén kirobbant harcok az egész világra veszélyt jelentenek. Wadephul rámutatott, hogy az ellátási láncok zavarai miatt Afrikát élelmiszerválság fenyegeti, ugyanis a műtrágyaellátás egy jelentős része is a Közel-Keletről jön. Hozzátette, hogy a fegyveres konfliktus elhúzódása újabb tömeges migrációs hullámot indíthat el.

A német politikus egyértelművé tette:

bár országa üdvözölne egy iráni rendszerváltást, azt nem lehet külföldi katonai beavatkozással kikényszeríteni.

Líbia és Irak példáját felhozva kiemelte, hogy pusztán légicsapásokkal nem hozható létre demokratikus jogállam. Ezen az úton nem biztosítható a békés politikai átmenet sem.

Egyszerűen úgy gondolom, a változásnak az országon belülről kell jönnie, és szerencsére vannak is erre utaló jelek

– mondta, hozzátéve, hogy a berlini kormány kapcsolatban van az iráni ellenzékkel.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az egész térséget destabilizáló háború a terrorizmus újjáéledésével fenyeget. Kijelentette, hogy a katonai eszkaláció mára kicsúszott az irányítás alól. A fegyveres konfliktus lezárásához Teheránnak komoly engedményeket kell tennie.

Kiemelte, hogy a régió hosszú távú biztonságához elengedhetetlen a háború utáni rendezésre való felkészülés. Olyan politikai megoldásra van szükség, amely biztosítja az iráni állam békés együttélését a szomszédos országokkal. Emellett garantálni kell, hogy az ország népe szabadon dönthessen a saját jövőjéről.

Címlapkép forrása: Maryam Majd/Getty Images