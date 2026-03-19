Égeti a pénzt az iráni háború: benyújtotta a számlát a Pentagon - Szinte felfoghatatlan összeget kérnek

A Washington Post írt arról először, hogy a Pentagon 200 milliárd dollárnyi plusz forrást kért a háború követkeményeinek mérséklésére, Hegseth lényegében ezt erősítette meg.

Hegseth elismerte a kérelem tényét, ugyanakkor hozzátette, hogy a végső összeg még változhat.

Pénz kell ahhoz, hogy elintézzük a rosszfiúkat"

– fogalmazott a tárcavezető.

A pótlólagos forrásokat többek között az iráni háborúban elhasznált katonai készletek feltöltésére, valamint az Egyesült Államok átfogó védelmi képességeinek megerősítésére fordítanák. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kongresszussal szorosan együttműködve kívánják biztosítani a szükséges finanszírozást.

A 200 milliárd dolláros összeg lényegesen meghaladja a legtöbb ország teljes éves védelmi büdzséjét, csak hogy értsük, mekkora összegről van szó, a háborúban álló Oroszország 2024-ben 149 milliárd dollárt költött saját katonai képességeire.

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images