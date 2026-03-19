Lecsapott az ukrán katonai hírszerzés: módszeresen semmisítik meg az orosz légvédelmet

A közzétett felvételek szerint a csapások egyik legjelentősebb célpontja egy Valdaj típusú radarrendszer volt, amelyet kifejezetten kis méretű pilóta nélküli légi járművek felderítésére és elhárítására fejlesztettek ki. A rendszer megsemmisítése célzottan

gyengíti az orosz rövid hatótávolságú légvédelem érzékelőképességét, amelyre Moszkva egyre nagyobb mértékben támaszkodik.

A radarok mellett az egység az orosz drónhadviselés hátországát jelentő infrastruktúrát is támadta. A célpontok között szerepelt egy elektronikai hadviselési (Electronic Warfare, EW) állomás, valamint egy olyan relétovábbító csomópont, amely a Gerány típusú csapásmérő, úgynevezett öngyilkos drónok – az iráni tervezésű eszközök orosz változata – irányítását biztosítja. Az ilyen közvetítő állomások kiiktatása számottevően csökkentheti az orosz dróncsapások hatótávolságát és összehangoltságát.

Találat érte a GLONASS műholdas navigációs rendszer egy elemét is. Bár a részletek egyelőre szűkszavúak, az ilyen infrastruktúra megrongálása ronthatja az orosz irányított fegyverek és felderítő eszközök célzási pontosságát a térségben. A csapássorozat összességében módszeres megközelítést jelez: az ukrán erők nem csupán az indítóállásokat támadják, hanem az ellenséges légvédelem és drónműveletek mögötti teljes támogató hálózatot próbálják fokozatosan felszámolni. A célpontok között szerepelnek a radarok, az elektronikai hadviselési rendszerek, a kommunikációs csomópontok és a navigációs infrastruktúra kulcselemei is.

Az egység emellett két, Projekt 02510-es BK–16 típusú orosz deszanthajót is megsemmisített menet közben, legénységükkel együtt. Ez azt mutatja, hogy a Primári műveleti hatóköre a statikus célpontokon túl a mozgó tengeri eszközökre is kiterjed, tovább nehezítve az orosz erők védelmét a krími partvidéken.

