Lecsapott az ukrán katonai hírszerzés: módszeresen semmisítik meg az orosz légvédelmet

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) Primári egysége március első felében összehangolt csapássorozatot mért az orosz légvédelmi és drónműveleteket kiszolgáló infrastruktúrára az ideiglenesen megszállt Krímben, több nagy értékű célpontot megsemmisítve - közölte a Defence Express.

A közzétett felvételek szerint a csapások egyik legjelentősebb célpontja egy Valdaj típusú radarrendszer volt, amelyet kifejezetten kis méretű pilóta nélküli légi járművek felderítésére és elhárítására fejlesztettek ki. A rendszer megsemmisítése célzottan

gyengíti az orosz rövid hatótávolságú légvédelem érzékelőképességét, amelyre Moszkva egyre nagyobb mértékben támaszkodik.

A radarok mellett az egység az orosz drónhadviselés hátországát jelentő infrastruktúrát is támadta. A célpontok között szerepelt egy elektronikai hadviselési (Electronic Warfare, EW) állomás, valamint egy olyan relétovábbító csomópont, amely a Gerány típusú csapásmérő, úgynevezett öngyilkos drónok – az iráni tervezésű eszközök orosz változata – irányítását biztosítja. Az ilyen közvetítő állomások kiiktatása számottevően csökkentheti az orosz dróncsapások hatótávolságát és összehangoltságát.

Találat érte a GLONASS műholdas navigációs rendszer egy elemét is. Bár a részletek egyelőre szűkszavúak, az ilyen infrastruktúra megrongálása ronthatja az orosz irányított fegyverek és felderítő eszközök célzási pontosságát a térségben. A csapássorozat összességében módszeres megközelítést jelez: az ukrán erők nem csupán az indítóállásokat támadják, hanem az ellenséges légvédelem és drónműveletek mögötti teljes támogató hálózatot próbálják fokozatosan felszámolni. A célpontok között szerepelnek a radarok, az elektronikai hadviselési rendszerek, a kommunikációs csomópontok és a navigációs infrastruktúra kulcselemei is.

Felrobbantak az energiaárak, kazettás robbanófejekkel gyilkol Teherán, Irán megszállását tervezi Donald Trump - Hírfolyamunk az iráni háborúról csütörtökön

Sorra likvidálják Irán vezetőit – Teherán már komolyan aggódik, az egész világot figyelmeztetik

Riasztó előrejelzés érkezett: elszabadulhat az olajár - már 250 dolláros Brentről suttognak

Az egység emellett két, Projekt 02510-es BK–16 típusú orosz deszanthajót is megsemmisített menet közben, legénységükkel együtt. Ez azt mutatja, hogy a Primári műveleti hatóköre a statikus célpontokon túl a mozgó tengeri eszközökre is kiterjed, tovább nehezítve az orosz erők védelmét a krími partvidéken.

Kapcsolódó cikkünk

Kijev megkéri a segítség árát, egyre több a bizonytalanság a Barátság körül – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Ez is érdekelhet
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Elszálltak az olajárak, elbántak az amerikai tőzsdékkel
Figyelmezteti a magyarokat az ukrán SZBU: azt mondják, súlyos átverés terjed, pszichológiai hadviselés áldozatai vagyunk
