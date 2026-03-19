Onnan kapott Trump támogatást, ahonnan kevesen számítottak rá: Putyin legfontosabb szövetségese szólalt meg
Az orosz állami hírügynökség, a TASzSz számolt be a fehérorosz vezető, Aljakszandr Lukasenka szavairól.

Lukasenka John Cole-lal, az Egyesült Államok fehéroroszországi elnöki különmegbízottjával találkozott, amikor kijelentette, hogy támogatja Donald Trump amerikai elnököt, „néhány hibája” ellenére is.

Igen, nagyon szeretném, ha átadná a nézőpontomat Donald Trumpnak. Az Egyesült Államok által – véleményem szerint – elkövetett bizonyos hibák ellenére továbbra is az elnökük támogatója maradok

– hangsúlyozta a fehérorosz vezető.

Cole visszakérdezett, hogy az Irán ellen indított háborúra gondol-e, amit Lukasenka megerősített. A szívélyes beszélgetés itt nem ért véget, a minszki politikus azzal bókolt, hogy szerinte az amerikaiak szinte meg sem érzik a háborút.

A találkozón részt vett Christopher Smith-t, az Egyesült Államok európai és eurázsiai ügyekért felelős helyettes államtitkára is, aki szintén különleges üdvözlésben részesült:

Nos, ő mindig fiatal, a mi sólymunk

– mondta róla a kelet-európai ország elnöke.

Az amerikai delegáció 2025 második fele óta többször járt már Fehéroroszországban, hogy a vezetővel tárgyaljanak. Ezek nem is maradtak eredmény nélkül, például Washington feloldotta az országból származó káliumra vonatkozó szankciókat, a helyi légitársaságot sem érintik már a szigorú szabályok. Minszk cserébe politikai foglyokat engedett szabadon, valamint számtalan külföldi állampolgárt. Fehéroroszország és Lukasenka Vlagyimir Putyin orosz elnök legfontosabb szövetségesének számít.

