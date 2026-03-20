Trump kifakadása után beadta a derekát az európai nagyhatalom: megnyíltak a támaszpontok az amerikai erők előtt

A brit kormány pénteken adta meg a felhatalmazást az amerikai hadműveletekhez. A Downing Street közleménye szerint a miniszterek aznap ültek össze, hogy megvitassák az iráni háború fejleményeit, valamint a Hormuzi-szoros iráni blokádját.

A kormányzati nyilatkozat szerint a miniszterek megerősítették a térség kollektív önvédelme érdekében kötött megállapodást.

Ez kiterjed arra is, hogy az Egyesült Államok brit támaszpontokról indíthat védelmi műveleteket.

A beavatkozások célja a Hormuzi-szorosban hajók ellen bevetett iráni rakétaállások és katonai képességek semlegesítése.

A döntés egyértelművé teszi, hogy London közvetlenül is részt vállal az iráni fenyegetés elleni fellépésben, még ha egyelőre "csak" a bázisok rendelkezésre bocsátásával is. Ez a lépés tovább növeli a feszültséget a régióban. A Hormuzi-szoros lezárása ugyanis a globális energiaellátás egyik legkritikusabb szűk keresztmetszetét jelenti.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images