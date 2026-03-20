Trump kifakadása után beadta a derekát az európai nagyhatalom: megnyíltak a támaszpontok az amerikai erők előtt
Trump kifakadása után beadta a derekát az európai nagyhatalom: megnyíltak a támaszpontok az amerikai erők előtt

Nagy-Britannia engedélyezte az Egyesült Államok számára a brit katonai támaszpontok használatát. Ezekről a bázisokról azokat az iráni rakétaállásokat érhetik csapások, amelyekkel Teherán a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat támadja - írta a Reuters.

A brit kormány pénteken adta meg a felhatalmazást az amerikai hadműveletekhez. A Downing Street közleménye szerint a miniszterek aznap ültek össze, hogy megvitassák az iráni háború fejleményeit, valamint a Hormuzi-szoros iráni blokádját.

A kormányzati nyilatkozat szerint a miniszterek megerősítették a térség kollektív önvédelme érdekében kötött megállapodást.

Ez kiterjed arra is, hogy az Egyesült Államok brit támaszpontokról indíthat védelmi műveleteket.

A beavatkozások célja a Hormuzi-szorosban hajók ellen bevetett iráni rakétaállások és katonai képességek semlegesítése.

Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, a Forradalmi Gárda újabb fontos emberét likvidálták – Híreink az iráni háborúról pénteken

Súlyos fordulat a közel-keleti háborúban: Irán már tárgyalni sem hajlandó a Hormuzi-szoros újranyitásáról

Megérkezett a lista: kiderült, mennyi áldozatot követelt eddig a közel-keleti háború

Súlyos fordulat a közel-keleti háborúban: Irán már tárgyalni sem hajlandó a Hormuzi-szoros újranyitásáról

A döntés egyértelművé teszi, hogy London közvetlenül is részt vállal az iráni fenyegetés elleni fellépésben, még ha egyelőre "csak" a bázisok rendelkezésre bocsátásával is. Ez a lépés tovább növeli a feszültséget a régióban. A Hormuzi-szoros lezárása ugyanis a globális energiaellátás egyik legkritikusabb szűk keresztmetszetét jelenti.

"A NATO csak egy papírtigris!" – Keményen beszólt az európaiaknak Donald Trump

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,

Ez is érdekelhet
Bezár az ismert boltlánc webáruháza Magyarországon, lezárul egy korszak
Bejelentette Irán: elkezdik szétbombázni a világ üdülőhelyeit – Turistaközpontok és szórakozóhelyek kerülnek támadás alá
Égeti a pénzt az iráni háború, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
