Bejelentette az Egyesült Államok: minden iráni célpont megsemmisült, biztonságossá vált a hajózás
Bejelentette az Egyesült Államok: minden iráni célpont megsemmisült, biztonságossá vált a hajózás

Az Egyesült Államok lebombázta az összes iráni létesítményt, amely veszélyt jelenthet a Hormuzi-szoros hajóforgalmára - közölte Brad Cooper, a CENTCOM parancsnoka az X-en közzétett videóban.

Brad Cooper bejelentése szerint az Egyesült Államok megsemmisített minden iráni föld alatti létesítményt, és hajóellenes rakétát,

valamint minden olyan part menti hírszerzési bázist és radart, amely veszélyeztette a hajóforgalmat a Hormuzi-szoroson.

Donald Trump egy nappal korábban azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Irán válaszul szombaton kora reggel rakétát lőtt ki a Diego Garcia-n található légibázisra, amely kétszer távolabb van, mint Teherán eddig ismert képességei.

Szép csendben felbukkant Ukrajnában a csúcsgép, amelyet az Egyesült Államok egyáltalán nem akart ott látni

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Újraindultak a szállítások a kulcsfontosságú vezetéken, komoly zavarok után állhat helyre az ellátásbiztonság

Kapcsolódó cikkünk

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Járműipar 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

Hitelezés 2026

Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: Irán olyan távolságból mért csapást egy amerikai bázisra, amit eddig lehetetlennek hittek
Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton
Bejelentette Irán: elkezdik szétbombázni a világ üdülőhelyeit – Turistaközpontok és szórakozóhelyek kerülnek támadás alá
