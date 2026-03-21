Bejelentette az Egyesült Államok: minden iráni célpont megsemmisült, biztonságossá vált a hajózás

Az Egyesült Államok lebombázta az összes iráni létesítményt, amely veszélyt jelenthet a Hormuzi-szoros hajóforgalmára - közölte Brad Cooper, a CENTCOM parancsnoka az X-en közzétett videóban.

Brad Cooper bejelentése szerint az Egyesült Államok megsemmisített minden iráni föld alatti létesítményt, és hajóellenes rakétát,

valamint minden olyan part menti hírszerzési bázist és radart, amely veszélyeztette a hajóforgalmat a Hormuzi-szoroson.

Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 21, 2026

Donald Trump egy nappal korábban azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Irán válaszul szombaton kora reggel rakétát lőtt ki a Diego Garcia-n található légibázisra, amely kétszer távolabb van, mint Teherán eddig ismert képességei.

