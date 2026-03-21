Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Dróntámadás érte az iraki főváros egyik előkelő negyedét: a jelentések szerint a csapás a Baghdad nyugati részén található Manszúr városrészt érte.

Helyi biztonsági források szerint az egyik drón egy iraki hírszerzési épületet vehetett célba.

Az információk alapján a támadott létesítmény egy olyan iraki biztonsági szervhez köthető, amely együttműködik amerikai tanácsadókkal, ami különösen érzékennyé teszi az incidenst geopolitikai szempontból.

A beszámolók szerint egy másik drón a művelet rögzítésére szolgálhatott, azonban lezuhant, és egy elit körökben népszerű privát sportklub területére csapódott. A klubot gyakran látogatják magas rangú iraki tisztviselők és külföldi diplomaták is.

