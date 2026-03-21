Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton
Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok aznap harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, amit eddig lehetetlennek tartottak. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.
Nukleáris létesítményt támadott Amerika és Izrael: hivatalos bejelentés érkezett a sugárveszélyről

Szombat reggel az amerikai és izraeli erők ismét támadást indítottak az iráni natanzi urándúsító létesítmény ellen. Eközben az iráni vezetés jelezte nyitottságát a diplomáciai rendezésre. Abbász Aragcsi külügyminiszter hangsúlyozta: Teherán nem csupán átmeneti tűzszünetet, hanem a fegyveres konfliktus teljes és tartós lezárását követeli - számolt be a Reuters.

Ukrajna sikeres receptjével bénítaná meg a világot Irán? - Íme az igazság Teherán rettegett fegyveréről

Az iráni háború nemzetközi szintű gazdasági sokkot hozott, hiszen Teherán már a háború első napjaiban elkezdte támadni nagy hatótávolságú drónokkal és rakétákkal a Perzsa-öböl hajózási forgalmát és az öböl mentén található olajfinomítókat, gáztározókat. Azóta számos aggályt, jóslatot és elemzést lehetett olvasni arról, hogy Irán gyakorlatilag bármeddig tudja folytatni ezt az energiablokádot, hiszen Ukrajnához hasonlóan milliós tételben egyszerű és olcsó drónokat tudnak tömeggyártani. Bár az elhúzódó háború valós veszély és ennek számos kockázata van, az iráni drónképesség, drónipar teljesen máshogy működik, mint amit Ukrajnában látunk és Irán geopolitikai, gazdasági és technológiai adottságai miatt az ország hadiipara jelentősen korlátozható, ha nem is teljesen kiiktatható.

Irakot is dóntámadás érte

Dróntámadás érte az iraki főváros egyik előkelő negyedét: a jelentések szerint a csapás a Baghdad nyugati részén található Manszúr városrészt érte.

Helyi biztonsági források szerint az egyik drón egy iraki hírszerzési épületet vehetett célba.

Az információk alapján a támadott létesítmény egy olyan iraki biztonsági szervhez köthető, amely együttműködik amerikai tanácsadókkal, ami különösen érzékennyé teszi az incidenst geopolitikai szempontból.

A beszámolók szerint egy másik drón a művelet rögzítésére szolgálhatott, azonban lezuhant, és egy elit körökben népszerű privát sportklub területére csapódott. A klubot gyakran látogatják magas rangú iraki tisztviselők és külföldi diplomaták is.

(Forrás: Al Jazeera)

Nem csak Izraelt támadták

Az Egyesült Arab Emírségek megerősítette, hogy

szombat hajnalban iráni rakétákat és drónokat fogtak el a légterükben.

A térségben továbbra is fokozott készültség van érvényben, különösen azt követően, hogy iráni figyelmeztetések szerint a közeljövőben célponttá válhat Ras al-Khaimah, az ország fővárosa. A lakosokat egyes információk szerint meghatározott útvonalakon történő távozásra szólították fel.

(Forrás: Al Jazeera)

Váratlan fordulat: Irán olyan távolságból mért csapást egy amerikai bázisra, amit eddig lehetetlennek hittek

Irán két ballisztikus rakétát lőtt ki az Indiai-óceánon található Diego Garcia katonai támaszpontra – jelentette a WSJ. Bár a helyi légvédelem hatástalanította a rakétákat, az eset azért különösen figyelemre méltó, mert a katonai központ 4000 kilométerre fekszik Irántól, ami bőven meghaladja az eddig ismert 2000 kilométeres hatótávolságot.

Trump nem erre gondolhatott

Szombatra virradóra Irán ismét rakétatámadást indított Izrael ellen.

A közlés szerint a légvédelmi rendszerek már működésbe léptek, hogy elfogják az Iránból nemrég indított rakétákat.

A támadás jelzésértékű volt: Trump pénteki megszólalása, miszerint „megkezdődhet Amerika kivonulása a térségből” nem befolyásolta érdemben a perzsa állam fellépését. Mindez arra világít rá, hogy ha Amerika ki is vonul a Közel-Keletről, akkor egy nagyon instabil állapotban hagyja ott a régiót, ami további konfliktusokhoz vezethet.

(Forrás: Al Jazeera)

Váratlan fordulat: Irán kész átengedni a japán hajókat a Hormuzi-szoroson

Irán készen áll arra, hogy átengedje a japán érdekeltségű hajókat a Hormuzi-szoroson – közölte a Kyodo japán hírügynökség Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterre hivatkozva.

Kezd kifogyni a lehetőségekből az Egyesült Államok? Újabb lépéssel próbálják megfékezni az iráni háború miatt elszállt olajárakat

A Trump-kormányzat pénteken harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. Alig több mint két hét alatt ez már a harmadik ilyen jellegű könnyítés.

Donald Trump a háború végéről beszélt

Donald Trump azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez.

