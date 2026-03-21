Váratlan fordulat: Irán olyan távolságból mért csapást egy amerikai bázisra, amit eddig lehetetlennek hittek

A Wall Street Journal arról számolt be, hogy
Irán két közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát indított az amerikai–brit közös használatú indiai bázis felé
- a fegyverek azonban nem találták el a célpontot.
A támaszpont célba vétele jelentős újdonság, amely arra mutatott rá, hogy az iráni rakéták hatótávolsága messze meghaladja a persza állam azon csapásmérő képességét, amivel eddig a szakértők számoltak. A Diego Garcia 4000 kilométerre fekszik Irántól, ami bőven meghaladja az eddig ismert és használt rakéták 2000 kilométeres hatótávolságát.
A támadás így az iráni rakétaprogram képességeinek újfajta demonstrációja
- nyilatkozta egy katonai szakértő.
A támadás részleteiről egyelőre sem Washington, sem London nem adott ki hivatalos közleményt.
