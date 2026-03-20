Donald Trump a háború végéről beszélt

Donald Trump azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez.

Donald Trump amerikai elnök péntek este a Truth Socialön közzétett bejegyzésében így fogalmazott:

Nagyon közel járunk célkitűzéseink eléréséhez, miközben mérlegeljük a terrorista iráni rezsimmel szembeni nagyszabású katonai erőfeszítéseink fokozatos lezárását.

E célok között szerepelt Irán rakétaképességeinek, védelmi ipari bázisának, haditengerészetének és légierőjének megsemmisítése, valamint annak megakadályozása, hogy Teherán „akár csak megközelítse a nukleáris képességet”.

Az elnök szerint az alábbi 5 pont szerepel a céljaik között:

Az iráni rakétaképességek, indítóállások és minden ezekhez kapcsolódó eszköz teljes lerombolása. Irán védelmi ipari bázisának megsemmisítése. Haditengerészetük és légierőjük felszámolása, beleértve a légvédelmi fegyverrendszereket is. Soha nem engedni, hogy Irán akár csak megközelítse a nukleáris képességet, és mindig olyan helyzetben lenni, hogy az Egyesült Államok gyorsan és erőteljesen reagálhasson egy ilyen helyzetre, ha az bekövetkezne. Közel-keleti szövetségeseink – köztük Izrael, Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuvait és mások – legmagasabb szintű védelme.

Trump azt is írta, hogy "a Hormuzi-szorost szükség szerint azoknak a nemzeteknek kell őrizniük és felügyelniük, amelyek használják azt – az Egyesült Államok nem használja!" "Felkérés esetén segítjük ezen országok Hormuz-menti törekvéseit, de erre nem lesz szükség, amint Irán fenyegetése megszűnik. Fontos, hogy ez számukra egy könnyű katonai művelet" - írta.

Trump bejegyzése néhány órával azután jelent meg, hogy a Pentagon több ezer további katona Közel-Keletre vezénylését rendelte el, miközben az Egyesült Államok tovább növeli katonai jelenlétét a térségben, írja a Financial Times. Trump egy korábbi nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy nem tervez tűzszünetet Iránnal. Nem kötsz tűzszünetet, amikor éppen megsemmisíted a másik felet – fogalmazott. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok katonailag "szabadon mozog" Iránban.

