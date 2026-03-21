Saját emberei szálltak bele páros lábbal a Forradalmi Gárda parancsnokába: öngyilkosság, amit a vezető művel
Az Iráni Forradalmi Gárda légierejének parancsnokát, Madzsid Muszavit súlyos bírálatok érték a magas rangú gárdaparancsnokok részéről. A vádak szerint a folyamatos összecsapások idején távol maradt egységeitől, vezetés nélkül hagyva alárendeltjeit – tudta meg az Iran International névtelenséget kérő forrásoktól - írta az Iran International.

A kritikák középpontjában az áll, hogy

Muszavi a fokozódó harci cselekmények ellenére sem jelent meg a hadszíntéren.

A helyzet a február végén kitört háború óta folyamatosan romlott, a műveleti nyomás pedig jelentősen megnőtt.

A rakéta- és drónindításokért is felelős légierő egyre nagyobb veszteségeket szenvednek. A források szerint Muszavi távolléte kulcstényező a romló helyzetben. A műveletirányítók rendkívül veszélyesnek írják le a körülményeket: minden egyes rakétaindítási küldetés extrém kockázattal jár. Egyes esetekben az operátorok már öngyilkos bevetésekhez hasonlítják az akciókat.

A parancsnok ellen a személyi állomány családtagjai is panaszt nyújtottak be a Forradalmi Gárda felsőbb vezetésénél. Sérelmezték, hogy Muszavi a veszélyes körülmények ellenére sem volt jelen az alakulatainál, így az egységek gyakorlatilag megfelelő támogatás nélkül maradtak.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,

