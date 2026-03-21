Szomorú számok érkeztek: ennyi életet követelt az iráni háború
Szomorú számok érkeztek: ennyi életet követelt az iráni háború

Összesített adatokat közöltek az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának emberveszteségeiről. A konfliktus számos országban szedett áldozatokat, de a legsúlyosabb veszteségeket Irán szenvedte el - írta az Al Jazeera.

Az eddigi adatok alapján Iránban legalább 1444-en vesztették életüket, a sebesültek száma pedig meghaladja a húszezret (20 984 fő).

A második legtöbb halálos áldozatot Libanonból jelentették 1024 fővel, ahol a sebesültek száma 2740-re tehető. Irakban legalább 61-en haltak meg.

Izraeli oldalon tizennyolc ember vesztette életét, köztük két katona esett el Dél-Libanonban. Az Egyesült Államok tizenhárom katonát veszített: heten az Irán elleni hadműveletek során haltak meg, hatan pedig egy légi utántöltő repülőgép iraki lezuhanásakor. Az Egyesült Arab Emírségekben nyolc ember, köztük két katona halt meg. Kuvaitban hat áldozatot regisztráltak, köztük a belügyminisztérium két munkatársát és két katonát.

Szíriában és a megszállt Ciszjordániában egyaránt négy-négy halálos áldozatot tartanak nyilván. Ománban hárman, míg Szaúd-Arábiában és Bahreinben ketten-ketten vesztették életüket. Észak-Irakban egy francia katona is elhunyt, hat társa pedig megsebesült.

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Húsz éve nem látott katasztrófa sújtja a világ egyik legkedveltebb üdülőhelyét

Saját emberei szálltak bele páros lábbal a Forradalmi Gárda parancsnokába: öngyilkosság, amit a vezető művel

A sebesültek tekintetében Jordániában 28, míg Katarban 16 érintettet regisztráltak.

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Saját emberei szálltak bele páros lábbal a Forradalmi Gárda parancsnokába: öngyilkosság, amit a vezető művel

Bejelentette az Egyesült Államok: minden iráni célpont megsemmisült, biztonságossá vált a hajózás

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Ez is érdekelhet
Újraindultak a szállítások a kulcsfontosságú vezetéken, komoly zavarok után állhat helyre az ellátásbiztonság
Fordulat az időjárásban: jelentős csapadék érkezhet, visszatér a havazás Magyarország szomszédjában
Bejelentette Irán: elkezdik szétbombázni a világ üdülőhelyeit – Turistaközpontok és szórakozóhelyek kerülnek támadás alá
