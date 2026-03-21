Az eddigi adatok alapján Iránban legalább 1444-en vesztették életüket, a sebesültek száma pedig meghaladja a húszezret (20 984 fő).
A második legtöbb halálos áldozatot Libanonból jelentették 1024 fővel, ahol a sebesültek száma 2740-re tehető. Irakban legalább 61-en haltak meg.
Izraeli oldalon tizennyolc ember vesztette életét, köztük két katona esett el Dél-Libanonban. Az Egyesült Államok tizenhárom katonát veszített: heten az Irán elleni hadműveletek során haltak meg, hatan pedig egy légi utántöltő repülőgép iraki lezuhanásakor. Az Egyesült Arab Emírségekben nyolc ember, köztük két katona halt meg. Kuvaitban hat áldozatot regisztráltak, köztük a belügyminisztérium két munkatársát és két katonát.
Szíriában és a megszállt Ciszjordániában egyaránt négy-négy halálos áldozatot tartanak nyilván. Ománban hárman, míg Szaúd-Arábiában és Bahreinben ketten-ketten vesztették életüket. Észak-Irakban egy francia katona is elhunyt, hat társa pedig megsebesült.
A sebesültek tekintetében Jordániában 28, míg Katarban 16 érintettet regisztráltak.
Szomorú számok érkeztek: ennyi életet követelt az iráni háború
Ezrek vesztették életüket bő három hét alatt.
