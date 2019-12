Íme a hazai ingatlanpiac 50 legbefolyásosabb szereplője (Sz-W)

Idén sem csökkent a lendület a hazai ingatlanpiacon. Hatalmas tranzakciókat ütöttek nyélbe mind az iroda, mind a logisztika, mind a szállodapiac területén, miközben a lakáspiacon is jelentős mennyiségben adták át az elmúlt években elkezdett fejlesztések lakásait. A hazai és külföldi befektetők továbbra is kedvelik Budapestet, és a piac is erős mozgásban van, amivel együtt a legfontosabb szereplők köre is folyamatosan változik. Éppen ezért negyedik alkalommal is elkészítettük az iparági toplistát, amelyben a cégvezetők és befektetők mellett számos fejlesztő is bemutatkozik. Az öt részes portrésorozatunkban névsor szerint mutatjuk be azokat a szereplőket, akik 2019-ben meghatározó befolyással voltak és vannak a hazai ingatlanpiacra. Az első rész ide kattintva , a második rész ide kattintva , a harmadik rész ide kattintva , a negyedik rész ide kattintva érhető el.

Székely Ádám

Nagy tervei vannak a családi vállalkozásnak

Az InfoGroup Magyarország egyik legjelentősebb családi tulajdonú ingatlanfejlesztő és befektető cégcsoportja. A közel három évtizedes családi vállalkozás mára túl van az első generációváltáson, az alapító-tulajdonos családfőt, dr. Székely Istvánt ma már két fia segíti a cég irányításában: dr. Székely Attila a cég jogtanácsosa, az operatív ügyvezetést pedig idősebb fia, Székely Ádám látja el, aki egyben az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alelnöke.

A kilencvenes években jellemzően lakóingatlanokkal foglalkozó vállalatcsoport 2001-től profilt bővített, és kereskedelmi ingatlanok fejlesztésével is piacra lépett. 2012 óta komplex ipari beruházásokban tulajdonosi szerepvállalás és projektmenedzsment is erősíti a cég tevékenységeit, illetve 2013 óta aktív a kockázati tőkebefektetések területén, inkubátorházat is alapított kezdő vállalkozások támogatására.

Az InfoGroup legismertebb budapesti beruházása a Bartók Udvar, melynek 14 500 négyzetméteres első üteme „A” és „B” kategóriás irodaterületet, valamint kereskedelmi és raktárterületet foglal magában. A projekt folytatása a Bartók Udvar II., melyet 2019 októberében adtak át. A cég kiemelt projektjei közé tartozik még a Polgár Ipari Park és Logisztikai Központ, a Karcagi Ipari Park, a tiszaújvárosi Logisztikai Csarnok, valamint a Kecskemét Déli Ipari Park.

Takács Ernő

A fejlesztők elnöke

Dr. Takács Ernő a budapesti Államigazgatási Főiskolán végzett igazgatásszervezőként és szakigazgatás-szervezőként, majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen doktorált jogászként. A magyar ingatlanszektor elismert szakértője, aki a modern ingatlanpiac elindulása óta dolgozik a területen. Korábban a Mammut Üzletház Zrt. jogi igazgatója volt, majd a Talentis Programiroda igazgatója, azt követően pedig közel tíz éven keresztül a Talentis Group Zrt. vezérigazgatója. 2013-tól az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke.

A 2009-ben alakult Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület Magyarország 19, nemzetközileg is elismert, vezető ingatlanfejlesztő vállalatának közös érdekképviseleti szervezete. Célja, hogy a magyarországi ingatlanfejlesztéseket világos szabályrendszer alapján, a funkcionalitás szempontjainak szem előtt tartásával, esztétikusan és gazdaságosan lehessen megvalósítani a tulajdonosok, a felhasználók és az épített környezet használói érdekében. A szervezet tagjai által megvalósított összes projekt együttes alapterülete eléri a 3,8 millió négyzetmétert és a 2656 milliárd forintot. A szakember a WING iroda- és szállodaportfólióért felelős vezérigazgató-helyettese.

Tatár Tibor

Új városrészeket fejleszt

A Futureal Magyarország egyik legaktívabb kereskedelmiingatlan-fejlesztőjeként idén is grandiózus projekteken dolgozik. A cég vezérigazgatója Tatár Tibor, aki 2004-ben csatlakozott a Futureal Csoporthoz, majd 2005-ben lett a Futureal Development Zrt. vezérigazgatója. A cégcsoport kereskedelmi és irodafejlesztési tevékenységeit azóta irányítja.

2018 harmadik negyedévében átadták a Futureal fejlesztésében megvalósult 11 900 négyzetméter alapterületű Advance Tower I. irodaházat, 2019 harmadik negyedévére pedig a második ütemben megvalósuló, 7600 négyzetméteres Advance Tower II. is elkészült. Májusban a Futureal-csoport megállapodott az Erste Ingatlan Alappal az Advance Tower értékesítéséről, ami a hazai piacon elsőként tulajdonost cserélő WELL-előminősítésű irodaépület volt.

Emellett az utolsó simításokat végzik a Budapest ONE irodaház első ütemén, de a Corvin Technology Park irodaházban is végéhez közeledik az építkezés. Ez utóbbi fejlesztéssel 100 ezer négyzetméterre növekszik a Corvin irodák összes bérbe adható területe. Idén szeptemberre szerkezetkész állapotba került Buda legnagyobb bevásárlóközpontja, az Etele Plaza is, ahova a fejlesztő a 2020 őszi átadást követően napi 50 ezer látogatót vár.

Tiborcz István

Növekvő birodalom

A BDPST Zrt. tulajdonosa, a cég további leányvállalataival együtt számos ingatlanvásárlás, ezek folyamatos felújítása, modernizálása köthető a nevéhez. A leányvállalatok ingatlanportfóliója jellemzően a turisztikai szektorba tartozó létesítményekből tevődik össze, főleg kastélyok adásvételében voltak aktívak.

Tavaly év végén a BDPST Zrt. stratégiai befektetőként megvásárolta a Konzum PE Magántőkealap 20,59 százalékos részvénycsomagját az Appeninn Holdingban, melynek célja a Konzum-csoport és a BDPST Group közötti együttműködés erősítése az ingatlanbefektetés, az ingatlanfejlesztés és -üzemeltetés területén.

Idén márciusban a társaság megvásárolta a Szabadság téren található, részben műemléki védettség alatt álló Adria-palotát, amelyben a felújítás után üzlethelyiségeket, lakásokat és irodákat hoznának létre. Szintén a társaság tulajdonában van a Pesti Vigadó melletti Mahart-ház, aminek komplex felújítására, a Futura-házat is magába foglaló épülettömbbel együtt, áprilisban kapták meg az engedélyt. A cégcsoport középtávú céljai közt a külföldi terjeszkedés is szerepel, elsősorban a környező országok műemléki védelem alatt álló, de hosszú ideje kihasználatlan, leromlott épületeinek felújítására fókuszálva.

Tim Hulzebos

Erős évet zár

A Colliers International magyarországi irodájának ügyvezető igazgatója, több mint 20 éves ingatlanpiaci tapasztalattal rendelkezik. 1995 óta él Budapesten, dolgozott a DTZ Hungary regionális vezetőjeként, valamint az ING ingatlanfejlesztési igazgatójaként. 2010-ben választották meg a jelenlegi posztjára, a szakember nevéhez köthető a 2009-ben megnyitott 46 ezer négyzetméteres Allee bevásárlóközpont fejlesztése és bérbeadása.

A Colliers International 1992-ben kezdte meg működését Magyarországon. A főként kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatásokra specializálódott vállalat nevéhez számos irodaház és ipari ingatlan bérbeadása, ingatlankezelése köthető.

Tavaly év végén a Colliers képviselte az eladót abban a tranzakcióban, melyben a CA Immo értékesítette az Indotek Group számára a 16 500 négyzetméteres győri Dunacenter bevásárlóközpontot. Részben szintén a Colliers képviselte a bérbeadót egy 21 ezer négyzetméteres Váci úti irodafolyosón épülő irodaháznál, de ők képviselték a Metro Propertiest is abban a tranzakcióban, melyben Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban 11 Cash & Carry üzlet cserélt gazdát. Végül szeptemberben az M7 lezárta Central European Real Estate Fund I Magyarországon található öt logisztikai parkból álló portfóliójának értékesítését, amiben az M7 képviseletét ugyancsak a Colliers látta el.

Tom Lisiecki

Régiós szakértő

Idén tavasszal jelentette be a TriGranit, hogy a vállalat vezérigazgatói pozícióját Tom Lisiecki veszi át. A szakember 17 éves ingatlanpiaci tapasztalattal rendelkezik, a korábbi években különböző ingatlanfejlesztői vállalatoknál dolgozott. 2004-ben, miután a Torontói Egyetemen közgazdasági és pénzügyi egyetemi diplomáját megszerezte, csatlakozott a TriGranit lengyelországi csapatához. Kezdetben Katowicében a Debow Tarasy lakóépület kereskedelmi igazgatójaként dolgozott, majd 2007-ben kinevezték a krakkói B4B irodaprojekt fejlesztési igazgatójává. 2008-tól a cég lengyelországi országigazgatója, de befektetési vezérigazgató-helyettesként, valamint lengyelországi működésért felelős igazgatóként is tevékenykedett, aminek során az akkori összes TriGranit projektben részt vett. A budapesti kinevezést megelőzően két évet a CityCon stockholmi csapatánál fejlesztési vezérigazgató-helyettes pozícióban dolgozott. Tom Lisiecki az Urban Land Institute tagja.

A TriGranit neve az utóbbi időben leginkább a Millennium Gardens tízemeletes irodaházfejlesztéssel kapcsolódott össze, amivel tavaly elnyerték „Az év koncepciója 2018” díjat. A 2020-as átadást követően az irodaház 37 ezer négyzetméternyi bérbe adható területtel várja majd a bérlőket.

Ungár Anna

Jönnek az új projektek

A BÉT-en jegyzett BIF (Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési) Nyrt. a magyar ingatlanpiac meghatározó szereplője, mely több fejlesztést is végez. Igazgatótanácsának elnöke dr. Ungár Anna. A cég jövedelemtermelő ingatlanjait elsősorban iroda- és parkolóházak adják, az utóbbi időben azonban a lakás- és hotelfejlesztés is egyre hangsúlyosabbá vált. A BIF 2017 végén megkapta a szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT) előszobájának számító SZIE státuszt, míg tavaly december 31-től SZIT vállalkozási formára váltott.

A cég már tavaly jelentős bevételnövekedést ért el, de a következő évekre is ambiciózus fejlesztési terveik vannak. Ennek részeként 2022 második felére készülhet el a Bajcsy-Zsilinszky útra néző 26 600 négyzetméternyi iroda és 13 400 négyzetméternyi parkoló, míg az Andrássy út 80–82. szám alatti épületbe 96 szobás butikhotelt, az Attila úti projektjébe pedig loftlakásokat terveznek. Emellett tervben van a Városmajor Irodaház felújítása és bővítése, a Vigadó Palota irodaház tetőszintjén egy skybar és konferenciaterem fejlesztése, a Fenyőharaszt Kastélyszálló wellness részlegének teljes körű felújítása és a III. kerületi Harsánylejtő Projekt, ami a cég legnagyobb lakóingatlanfejlesztése.

Vágó László

Új terepen, újult erővel

A NEO Property Services Zrt. vezérigazgatója. Jelenlegi pozícióját 2005 óta tölti be, előtte a Magyar Telekom ingatlanigazgatója volt. Felsőfokú tanulmányait Budapesten a Külkereskedelmi Főiskolán, Amerikában a Campbell Egyetemen folytatta, emellett az amerikai Purdue Egyetemen Nemzetközi Executive MBA diplomát szerzett.

2019 tavaszán a WING megvásárolta a STRABAG Property And Facility Services Zrt. 51 százalékos részvénycsomagját, így a cég közvetett módon a WING 100 százalékos tulajdonába került. A cég a változást követően, 2019. április 29-től NEO Property Services Zrt. néven folytatja a tevékenységét. A vállalat Magyarországon 2004-ben a WING Zrt. és a német Strabag Property and Facility Services GmbH együttműködésével jött létre, tevékenységük legfőbb részét az üzemeltetés teszi ki, melyen belül portfólió- (PM) és létesítménygazdálkodással (FM) foglalkoznak, amibe az ingatlangazdálkodás, a vagyonkezelés és az infrastrukturális üzemeltetés is beletartozik. A cég által kezelt legjelentősebb ingatlanok között szerepelnek irodaházak, technológiai épületek, adatparkok, logisztikai parkok, illetve bevásárlóközpontok egyaránt. A társaság több mint 3500 ingatlanban mintegy 4 millió négyzetméternyi épületet kezel.

Veres Tibor

Mit vesz még meg?

A Wallis Zrt. tulajdonosa, igazgatótanácsának elnöke. A céget 1990-ben két egyetemista társával alapította. 2004-től kizárólagos tulajdonosává vált az eleinte külföldi autómárkák, számítástechnikai és ingatlancégek magyarországi képviseletével foglalkozó Wallis vállalatnak.

Ingatlanpiaci szempontból a Wallis csoport legjelentősebb leányvállalata a WING Zrt. (korábbi nevén Wallis Ingatlan), amely az egyik legnagyobb magántulajdonban lévő magyar ingatlanfejlesztő. Tevékenységi körükben irodák, ipari ingatlanok, bevásárlóközpontok és lakásprojektek szerepelnek, de 2019 szeptemberében a cég elindította hotel üzletágát is. Tavaly kitörtek a hazai keretek közül, és Bulgária lett a nemzetközi terjeszkedésük első állomása, ahol a fővárosban, Szófiában két irodaházat vásároltak. A bolgár piac mellett idén Lengyelországban is megjelentek, ahol a Lisalán keresztül a lengyel Echo Investment 55,96 százalékos tulajdonrészét vásárolták meg. Ezen kívül a WING a hazai piacon az ingatlanüzemeltetésben és -kezelésben is jelentős részesedést szerzett, ennek keretében a NEO Property Services Zrt. (korábbi nevén Strabag Property Services) 100 százalékos tulajdonosává vált.

Waberer György

Utolsó simítások

A Waberer’s International Nyrt.-nek, az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozó vállalatnak az alapítója, korábbi társtulajdonosa. Vállalkozásai egyebek mellett kiterjednek a logisztika, az ingatlanfejlesztés, a vámszolgáltatások területeire. 2016-ban eladta a Waberer’s Internationalt, és az ingatlanpiac aktív szereplőjévé vált.

Az ingatlanpiaci szegmensben az érdekeltségébe tartozik a BILK Logisztikai Zrt., ami az egyik legnagyobb logisztikai park a hazai piacon, és mostanra 207 ezer négyzetméter raktár- és irodakapacitással rendelkezik. A 24 épületből álló raktárbázis teljes körű logisztikai raktárkínálatot nyújt, az épületek körül 384 kamionparkolóhelyet, közel 1400 személygépkocsi-parkolóhelyet és 18 ezer négyzetméternyi szabadtéri tárolóterületet biztosítva.

Az üzletember ezen kívül a lakás- és az irodapiacon is érdekelt. Nevéhez köthető a Rózsadombon, a régi SZOT-szálló helyén épülő, mintegy 100 luxuslakást magába foglaló Elysium nevű társasház. Emellett Waberer György és Scheer Sándor közös fejlesztéseként valósult meg a Dél-Buda és Central-Buda régió találkozásánál lévő 22 ezer négyzetméteres HillSide Offices irodaház is.

