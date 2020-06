Az ingatlanosokon csapódik majd a vírus ostora? - Egy részén biztos

Közhelyes és egyben borzasztóan sajnálatos, de az egyik legalacsonyabb társadalmi megbecsüléssel bíró szakmák egyike ( számtalan okból kifolyólag ) az ingatlanközvetítő. Ők azok, akik egy előre meghatározott jutalékért cserébe igyekeznek vevőt találni eladó lakásunkra, és ha ez sikerül, akár milliók is üthetik a markukat (ha elég drága az ingatlan). „Az én millióim, abból ugyan nem kapnak a haszonlesők”, mondják sokan, de persze onnantól, hogy szerződést kötött a másik fél, és a jutalékot beillesztik a vételárba, ez nem állja meg a helyét, hiszen az eladó fél vállalta az együttműködést, aminek ez volt az aktuális piaci ára. Megváltozhat mindez? A jövőben is húsvér ingatlanosok keresik majd a kegyeinket, hogy eladhassák legértékesebb vagyontárgyunkat, és a ma ismert (talán némileg elavult) módokon történik a kereslet és kínálat egymásra találása? Vagy hoz valami újat, némi változást a jövő?

A koronavírus okozta járvány következtében brutálisan berobbant digitalizáció megmutatta mire képes az internet, a felhő, az új programok és applikációk. Életünk számtalan része alakulhat át teljesen vagy részlegesen, és ez, bár különböző mélységben, de szakmákat és egész iparágakat is érint(het). Vajon a sokak szerint értéktelen munkát végző ingatlanosok világának is elhozza a nagyon komoly megtisztulását az új kor, ahol a mostani ingatlanosoknak csak valóban a kimagasló szakmai munkát végző és hozzáadott értékkel rendelkező része marad, vagy semmi nem változik, és bárki ingatlanozhat majd tovább a „potyamilliókért”, akár kamu vevőjelöltekre hivatkozva cserkészheti be a naiv magánhirdetőket, lenyomhatja az árat a gyorsabb értékesítés (könnyebb pénz) reményében, zaklathatja a magánhirdetőket hideghívásokkal, miközben súlyosan sérti és rombolja a munkájukat valóban profi módon végző kollégái imidzsét? Megkérdeztük a téma legfontosabb szakértőit is, ők mire számítanak. Óriáskörképünk következik.

De mielőtt belemennénk a részletekbe egy gyors szavazás:

Mi a véleményed? Jobb lenne ingatlanosok bevonása nélkül intézni az adásvételeket?

A legtöbbet idézett szakértőket és egyben az ingatlanos piac legfontosabb szereplőit kérdeztük meg, hogy ők hogyan látják az ingatlanközvetítés jövőjét. Lesz-e szükség az új technológiáknak köszönhetően: ugyanannyi ingatlanosra, mint eddig; ugyanolyan minőségű szolgáltatásra, mint eddig; ugyanolyan kommunikációs csatornákra, mint eddig; ugyanarra a jutalékszintre, mint eddig? Miben változhat az ingatlanos szakma? Fog-e tisztulni? Eltűnnek-e a kóklerek? Illetve, hogy ad-e érdemi esélyt a fejlődésre a járvány és annak hatásai?

5 interjú 1 cikkben! Garantáltan mindenki megtalálja a számára kedves nézőpontot és szakmai gondolatokat.



Balla Ingatlan

Duna House

Ingatlan.com

Otthon Centrum

Realmonitor

Legfontosabb megállapítások:

A jelenlegi közel 10 ezer ingatlanos rengeteg, és érezhetően kevesebbre lesz/lenne szükség. Bár ebben nincs egyetértés. A kóklerek és a mellékállásban ingatlanozók lemorzsólódása jöhet a nehezebb (kevesebb tranzakció) időszakban.

Új technológiák csak mérsékelten jelentek meg eddig, a már meglévők használata terjedt el látványosabban.

A szolgáltatás minősége folyamatosan nő, és tovább kell nőnie.

A jutalék szintje szolgáltatásfüggő, de nem várható radikális csökkenés.

A magánhirdetők egymás közötti ügyletei jelentősen nöhetnek a jövőben.

A klasszikus ingatlankereső oldalaknak (amik fizetősek) egyre nagyobb és hatékonyabb versenytársa a social media platformok.

Az ingatlanosokra természetesen továbbra is lesz igény és szükség, de a szakma igazi rendszerváltására még várni kell.

Az jól látszik, hogy mind a lakáspiaci tranzakciókból élő cégek, mind pedig az ingatlanosok és a velük kapcsolatba kerülő magánemberek között is sokszor komoly erővonalak, üzleti ellentétek, jogi aggályok, etika fenntartások, és olykor végletekig kiélezett ellentétek húzódnak. Az ingatlanközvetítők és a nagyobb hálózatok elemi érdeke, hogy a szolgáltatásukra, a lehető legmagasabb jutalékért cserébe legyen igény, ám ehhez egyre komolyabb küzdelemre és magasabb szintű szolgáltatásra van szükség, hiszen a netre egy lakáshirdetést feltölteni már a kisiskolástól a szépkorúakig szinte mindenki tud. De elég-e ennyi? Nyilván nem, vagy sokszor nem. De hogy ez a munka, vagyis a profi segítségnyújtás ér-e manapság egy átalagos 30 milliós lakás adásvétele esetén akár 1-1,5 millió forint+áfa jutalékot (egy 60 milliós lakásánál ez már ugye 2-3 millió forint! és még mindig nem beszélünk luxusról, csak egy átalagos belvárosi vagy zöldkerületi 60-70 négyzetméreres lakásról), azt mindenki eldöntheti maga. Nem csoda, hogy egyre többen torpedózzák fix díjakkal, 1-2 %-os jutalékokkal (perzse alacsonyabb szolgáltatással) a potenciális eladókat.



KOMMENTELNÉD A CIKKET? Kattints ide és gyere át FB oldalunkra!



Az biztos, hogy amíg 2013 végétől pislogni sem tudtunk két lakásáremelkedés között, mert 3-4 év alatt duplázódtak, meg triplázódtak a lakásárak, ezzel párhuzamosan (mivel a jutalék százalékos), a korábban is már sokat kritizált ingatlanosok bevétele egy-egy adásvételből is hasonló mértékben emelkedett. Ugyanazért a munkáért 2013-ban, amikor a lakás még csak 10 milliót ért, 400-500 ezer forintot kaptak, ma, mivel 25-30 milliót ér ugynaz a lakás, 1-1,5 millió forint a bevételük. A szolgáltatás minősége vajon változott 4-5 év alatt? Ezt mindenki döntse el maga. Mindenestre nem csoda, hogy az ingatlanozás népszerű fő és akár melléktevékenység (szépségszalon vagy ügyvédi iroda, biztosítás- vagy hitelközvetítés főtevékenység mellett akár). Az "igazi" ingatlanosok nem is nézik jó szemmel sem őket, sem a reputációjukat piszlicsáré stiklikkel tönkretevő kóklereket. Ahogy Balogh László rámutatott a válaszaiban: "Az ingatlanközvetítői piacon még nem igazán történt meg a "rendszerváltás". Sok esetben vadnyugati állapotok uralkodnak ezen a piacon".

Balla Ákos – Balla Ingatlan

Valójában semmilyen új technológia nem jelent meg az utóbbi időben, csak annak köszönhetően, hogy a karantén időszaka alatt nehezebbé vált a személyes találkozók, bemutatások és egyeztetések szervezése sokan a mi szakmánkban is a már meglevő, de eddig kevésbé használt technológiákhoz nyúltak.

Az elmúlt években közel 10 ezer ingatlanos volt a piacon, de ennek már eddig sem volt szükség legalább a felére

, a kollégák felkészültebb fele hatékonyan el tudja látni a szakmai feladatokat, míg a szakma másik felét kitöltő „kóklerekre” nem is volt és nem is lesz szükség. A személyes közreműködést nem fogja a technológia kiváltani, mint ahogyan egy ingatlan megtekintése sem csupán a méretek és a műszaki paraméterek ellenőrzése, hanem a hangulat, fények, illatok/szagok, hangok/zajok megtapasztalása, amihez a személyes megtekintés és ezen benyomások megtapasztalása feltétlenül szükséges. Ezért én az alap folyamatban nem várok változást.

A szolgáltatás minőségének fejlődését attól várhatjuk, hogy az emberek az élet egyre több területén egyre magasabb színvonalú szolgáltatásokat vesznek igénybe, például egy szállodai szolgáltatás esetében a bejelentkezés, az azonnali foglalás, a szállodáról weben elérhető információk, majd az ott kapott élmények és szolgáltatások ma már teljesen más szinten vannak mint 5-10 éve, ugyanez tapasztalható ha autót veszünk, bevásárolunk, vagy akármilyen termékre vagy szolgáltatásra pénzt adunk ki, ennek a fejlődésnek az igénye meg van az ügyfelekben, ezért ezt minden szakmának, így az ingatlanszakmának is követnie kell.

A technológiai fejlődés véleményem szerint csak az alkalmazott kommunikációs csatornák terén hoz komoly változást, illetve az átadott információk mennyiség és minősége fejlődik. A munkafolyamat előszűrési része változott meg, többet beszélgetünk az ügyfelekkel a személyes találkozó előtt, és már nem is feltétlenül csak telefonon, hanem videóchat alkalmazásokkal. Majd az ügyfél több fényképet, videót, esetleg 3D túrás bemutatót kap azzal a céllal, hogy a felesleges köröket elkerüljük. De amint ezen a szakaszon túl vagyunk, ugyan úgy „offline” munka következik, az esetek többségében sokkal több konfliktussal, problémakezeléssel, és személyes közreműködést igénylő folyamatokkal, mint korábban. A küszöbön van az online szerződéskötés és hasonló online adminisztrációs eszközök alkalmazása, mint ahogyan a bankokban, postákon, közműszolgáltatóknál, és egyéb ügyintézési pontokon zajlik ez a változás, ezekkel párhuzamosan, de ezeket nem megelőzve számítok ebben általános digitalizációs átállásra.

Már évek óta tapasztalható komoly csökkenés a jutalékszintekben, részben a digitalizáció hatására, részben pedig azért, mert a kollégák (és cégek) egy jelentős része nem tudta valós ellenértékkel megtölteni az 5-6%-os jutalékos szolgáltatását.

Véleményem szerint ma Budapesten az átlagos ingatlanközvetítői jutalékszint szerződéstípustól függően 2,5-3,5%+ÁFA körül alakul. Vannak próbálkozások részben, vagy kizárólag vevő oldali jutalék realizálására, de tudtommal ezek a próbálkozások sikertelennek bizonyultak, a piacon általános a csak eladó oldali jutalékfizetés. Én komoly tisztulásra számítok, pontosabban inkább reménykedek ebben, mivel a kóklerek jelenléte nem csak ügyfeleknek, hanem az egész szakmának okoz kárt. Az már tapasztalható, hogy ügyfelek a korábbinál nagyobb arányban kérik, vagy fogadják el ingatlanközvetítők segítségét. Bízok abban, hogy nem csak az ügyfél bizalom aránya változik, hanem ennek az iránya is a megbízható piaci szereplők felé fordul.

Kapcsolódó cikkünk 2016. 08. 11. Szélhámosok lepik el a magyar ingatlanpiacot

Benedikt Károly – Duna House

A digitalizáció térnyerése évek óta formálja és változtatja az ingatlanközvetítői és értékesítői szakmát, azonban ez látszólag nem befolyásolja a szakma humánerőforrás igényét. Úgy látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az új technológiai lehetőségek inkább növelik az ingatlanosok hozzáadott értékét, mivel olyan eszközöket és megoldásokat tudnak használni (pl. 3D ingatlanbejárás) amit egy magánszemély nem, vagy csak nagyon nehezen tud alkalmazni. Ezek a technológiák tehát nem csökkentik az ingatlanosok iránti igényt, inkább utóbbinak adnak rengeteg plusz lehetőséget. A COVID járvány korlátozó intézkedések alatti időszaka, amikor a nagyobb közvetítő hálózatok hiába tették lehetővé egy-egy ingatlantranzakció teljes online lebonyolításának lehetőségét, ügyfél oldalról mégis inkább a személyes találkozók és egyeztetések iránt volt nagyobb igény. Amíg pedig az eladók és vevők közötti személyes kapcsolatra szükség van, addig a közvetítői segítségre is.

A szolgáltatás minősége hatványozottan javul a digitalizációs lehetőségek bevezetésével, bővülésével. Amelyik hálózat vagy értékesítő nem fejleszti a szolgáltatását egész egyszerűen eltűnik a süllyesztőben és nem tud már az ügyfelekért versenyezni. A szolgáltatások minősége jelentősen változott az elmúlt években az ügyfélkiszolgálásban és például a sales és hirdetési technikákban, stratégiában. Fontos, hogy itt a szektor minden szereplőjének fejleszteni kell a szolgáltatás palettáját és nem szabad másokra várni. Jó példa erre, hogy a Duna House weboldala, a legtöbb hirdetési portálnál hamarabb tette lehetővé értékesítői számára a 3D ingatlanséta, vagy akár csak a videós ingatlanbemutató megjelenítésének lehetőségét.

A kommunikációs csatornák a bővülés mellett jelentősen gyorsultak is az elmúlt években. Az ingatlanértékesítőinknek a kezében bár ugyanúgy mobiltelefon vagy táblagép van, de ezen már nem csak telefonálnak vagy szöveges üzenetet írnak, hanem azonnali üzenetküldő platformon chatelnek az ügyféllel vagy online mutatják be a lakásokat. Másik fontos és érdekes változás a közösségi média platformok térnyerése a kommunikációs vagy hirdetési oldalon egyaránt.

A Facebook Marketplace nyújtotta lehetőségek egyre jobban átveszik, sok esetben ki is váltják a hagyományos ingatlanhirdetési portálok feladatát.

A bővülő eszköztár miatt folyamatos tanulás szükséges, de a régi megszokott lehetőségeket egyelőre elengedni nem lehet, hiszen az ügyfélkör jelentős része lassabban alkalmazkodik a technológiai újdonságokhoz.

A fentebb taglalt körülmények miatt a közvetítői szolgáltatások minőségibb, gyorsabb és hatékonyabb ügyfélkiszolgálást tesznek lehetővé napjainkban, így a szolgáltatás értéke erősödik. A jutalékszinteket ettől függetlenül nem ezek a tényezők befolyásolják, hanem sokkal inkább a piaci környezet és helyzet. Miben változhat az ingatlanos szakma? A technológiai és gazdasági környezet változásai minden piacon tisztulási folyamathoz vezetnek. Az ingatlanközvetítői szakmában, ha számszerűen nem is lesz kevesebb értékesítő, de a szolgáltatásuk minősége biztosan javul és várhatóan azon nagyobb hálózatoknál fognak koncentrálódni, akik biztosítani tudják számukra ezt a technológiai eszköztárat, és az ehhez szükséges tudásanyagot, támogatást. A kis irodáknak, önálló értékesítőknek ez a gyorsabb technológiai fejlődés újabb olyan nehézséget állít életben maradásukban, mint például régen az állandóan változó jogi és pénzügyi környezet. Ezeket akkor és most is sokkal hatékonyabban és könnyebben lehet bevezetni, elsajátítani és használni nagyobb létszámnál, ahol szinte azonnal házon belül vannak ezek a képességek, tudásanyagok. Az elmúlt hónapokban kiderült, hogy a már régóta emlegetett ingatlanos szakmát is érintő technológiai változásokhoz tényleg tudnak a szakma legjobbjai alkalmazkodni, és ebből számtalan előnye származhat a szakmának és az ügyfeleknek is. A változáshoz azonban úgy látszik szükség volt egy ilyen erőteljes és váratlan külső hatásnak, mint amit most a koronavírus okozott.

Az eddigi felívelő piaci környezetben nagyon sok új belépő volt a piacon, most, amikor elindul egy nehezebb gazdasági környezet nyilvánvalóan a gyengébbek és kóklerek nem tudnak majd megélni

, így ebből adódóan egy erős öntisztuló folyamat fog valószínűleg lezajlani, ez 2008 után sem volt másképp, igaz ennek semmi köze a technológiához.

Balogh László – ingatlan.com

A technológia kettős hatással van az ingatlanközvetítők életére: egyrészt kisebbek már a belépési korlátai annak, ha valaki ingatlanközvetítővé szeretne válni, hiszen az értékesítés egyik kulcsa a vevők felkutatása is túlnyomórészt online történik. Másrészt a technológiai lehetőségek fejlődése szinte minden iparágban megteremtette a közösségi gazdaság (sharing economy) alapjait, tehát ahogyan a magánszemélyek a technológia segítségével egymással összekapcsolódva tudnak közlekedni (pl. Uber), utazáshoz szállást bérelni (airbnb), úgy

a lakások adásvételénél is egyre nagyobb a magánszemélyek között közvetlenül létrejött tranzakciók súlya, így az ingatlanközvetítők piaci részesedése folyamatosan csökken.

Mi is ezt a kettős hatást érzékeljük: egyszerre nő a szolgáltatást használó közvetítők száma az oldalon, viszont hozzájuk képest felrobbant a tulajdonosok által közvetlenül feltöltött hirdetések száma is. Ez egyre inkább fokozza versenyhelyzetet az ingatlanközvetítők között, aminek több eszköze is van. Van, aki változatlan összetételű és színvonalú szolgáltatásokat kínál alacsonyabb jutalékszinten: 5-6 évvel ezelőtt 4-5 százalék (+ÁFA) volt az ingatlanközvetítői jutalékok iparági sztenderdje, míg manapság van olyan irodahálózat, aki ugyanezeket a szolgáltatásokat 2,5 százalékért (+ÁFA) vállalja. Vannak, akik nem pusztán az árcsökkentéssel versenyeznek, hanem a szolgáltatás funkcionális elemeit is áramvonalasítják: ezek azok az "ingatlanügynökök", akik személyesen nem is találkoznak az ügyféllel, hanem lényegében viszonteladják a hirdetési oldalak szolgáltatásait, és esetleg az érdeklődőkkel leegyeztetik a megtekintési időpontokat. Ezek a szolgáltatások ügyleti díja nagyságrendileg 1% (+ÁFA), de nagyon kicsi a hozzáadott érték is, lényegében a fényképeket is a tulajdonosoknak kell elkészíteniük. Ezek a stratégiák azért férnek meg egymás mellett, mert a laikus lakásértékesítők, akik 10-15 évente kerülnek ingatlantranzakció közelébe, a megbízási szerződések megkötése előtt nem igazán látják át, hogy mennyivel nagyobb (vagy adott esetben nem nagyobb) a hozzáadott értéke egy nettó 4-5%-os jutalékszintű szolgáltatásnak, illetve egy nettó 1 százalékosnak.

A közvetítők csökkenő részesedésére egyéb adatokból is látszik. Az MNB legutóbbi tanulmányaiból kiderült, hogy a 3 nagy Magyarországon működő franchise részesedése az összes adásvételből 11-12 százalékos, és ők számosságukban az összes közvetítő 37 százalékát fedik le. Ezek alapján arra lehet következtetni, hogy

országosan a közvetítők részaránya az ingatlantranzakciókból kevesebb mint 30 százalék.

A fokozódó verseny abban is megmutatkozik, hogy a lakáspiac élénk szegmenseiben már a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások miatt megindult az ingatlanközvetítők harca a vevőkért, hogy az ingatlanuk egyre láthatóbb legyen a kínálatban. Mostanra pedig már a koronavírus-járványt megelőző szintet ért el a közvetítők részéről az a licitharc, amivel a találati listákon egyre feljebb szeretnék látni a kínálatukban szereplő lakást vagy házat.

Mindamellett, hogy a technológiai fejlődés a szemünk előtt zajlik, nem szabad álszentnek és képmutatónak lenni, és elsiklani azon tény felett, hogy

az ingatlanközvetítői piacon még nem igazán történt meg a "rendszerváltás". Sok esetben vadnyugati állapotok uralkodnak ezen a piacon

, és a gyatra szolgáltatási színvonalú kalózokat és a szakmai alapon dolgozó, munkájukat igényesen végző kiváló szakembereket nagyon nehéz megkülönböztetni egymástól. Az ingatlan.com-on majdnem 8500 ingatlanközvetítő hirdetett március elején, és a koronavírus miatt bevezetett korlátozások idején tapasztalt hirdetői magatartásbeli változásokból arra tudunk következtetni, hogy kb. 15 százalékuk lehet olyan, aki nem főállásban, igazi vállalkozóként végzik a munkájukat. A közvetítőpartnerek visszajelzései alapján pedig arra tudunk következtetni, hogy aki eseti jelleggel "közvetít" valamilyen mellékállásban ingatlant, az nagyobb eséllyel sodródik azok körébe, akik nem a szakmai alapú munkavégzést és a minőséget helyezik a középpontba, hanem a "cél szentesíti az eszközt" elv szerint járnak el.

Látszik tehát, hogy ez egy szűk kisebbség, aki viszont olyan károkat okoz, és olyan mértékben rontják a szakma hírnevét, amit azok az ingatlanközvetítők is elszenvednek, akik tisztességesen szeretnének dolgozni.

Azért is nehéz a közvetítői szakmával kapcsolatos előrejelzés, mert a siker kulcsa mindig a munkát végző egyének tisztességén és szakmaiságán múlik, ami sok esetben független attól, hogy mekkora hálózatban dolgozik vagy milyen gyakran és hangosan beszél a szakmaiságról vagy tisztességről. Vannak olyan cégek, akik a mennyiségre helyezik a hangsúlyt, és vannak, akik a nagyobb hozzáadott-értékkel és egykapus megoldásokkal próbálják becsalogatni az ügyfeleket, de egyik sem jelent garanciát. A kulcs mindig annak a személynek talpraesettségében, megbízhatóságában és hitelességében rejlik, akire végső soron rábízzuk életünk vagyontárgyát, az otthonunk értékesítését.

Otthon Centrum

Ezen a területen egyelőre még nem beszélhetünk olyan technológiai áttörésről, amelynek hatására kevesebb ingatlanközvetítőre lenne szükség ma Magyarországon. Inkább az ingatlanfejlesztés és üzemeltetés területén jellemző ezeknek a technológiáknak egyre gyakoribb megjelenése. Ettől függetlenül nálunk is vannak már újítások, de a vásárlók és az eladók jelentős része továbbra is igényt tart kollégáink közreműködésére. Ügyfeleink közül a legtöbben azért választanak minket, mert időt, energiát szeretnének megspórolni, nem ismerik az adott város vagy település ingatlanpiacát, illetve bíznak szakértőink felkészültségében. Az ingatlanközvetítők számát -rövid távon- sokkal inkább a piac, mint az új technológiák megjelenése fogja meghatározni. Amennyiben a jövőben csökkennek a tranzakciószámok, illetve az átlagárak, az hatással lesz a bevételekre is. Ebben az esetben fordulhat az elő, hogy kevesebb ingatlanközvetítő lesz jelen ezen a területen.

Az új technológiák megjelenésével mindenképpen magasabb minőségű szolgáltatást tudnak nyújtani az ingatlanközvetítők. Az Otthon Centrum esetében számtalan technológia újítás jelent meg az elmúlt években. Ezekkel elsősorban az volt a célunk, hogy kényelmesebbé, egyszerűbbé és színvonalasabbá tegyük ügyfeleink számára az ügyintézést. Külön kiemelnénk a digitális folyamatainkat, melynek keretében nemrégiben vezetettük be ingatlanbemutató videó szolgáltatásunkat, amelynek köszönhetően mind az eladóinkat, mind pedig a vevőinket meg tudjuk kímélni a felesleges megtekintésektől, így gyorsabbá és hatékonyabbá tehetjük a megvásárolni kívánt ingatlan kiválasztását. Számos olyan technológiai megoldást alkalmazunk, amelyek a tanácsadó kollégák pontos, gyors, szakszerű, munkáját segítik, szintén annak érdekében, hogy az ügyfél számára nyújtott szolgáltatás minősége kiemelkedő legyen.

Míg a 90-es években az emberek többsége a hirdetési újságokban kereste vagy adta el ingatlanát addig ma az internet és az online tér vette át ezt a szerepet. A jelenleg használt kommunikációs csatornák mellett egyre nagyobb teret hódítanak a social media felületek és az erre szolgáló weboldalak.

A jutalékszint nem kifejezetten a technológiától függ, hanem sokkal inkább az értékteremtéstől, amihez a szolgáltatás igénybevétele során juthatnak hozzá az ügyfelek. A kényelem, a biztonság, a megspórolt idő, valamint az elérhető legkedvezőbb ár korábban is és a jövőben is komoly eszmei és anyagi értéket teremt ügyfeleinknek. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a technológiai fejlesztésnek jelentős költsége van. Az Otthon Centrumnál már most is mesterséges intelligencia segíti az ingatlanok árazását, az ajánlói mechanizmust, és komoly értéket és költséget jelent az ingatlanvideók elkészítése is. Ezek a változások még többet adnak ügyfeleinknek, így mi nem az árak csökkentésével követjük a piaci változásokat, hanem a szolgáltatás minőségének emelésével.

Mindenképpen szemléletváltásra van szükség. Elengedhetetlen a szakmába érkezők képzése, oktatása. Nekünk a küldetésünk az ügyfél elégedettség és az értékteremtés. Aki a jövőben a változó ügyfél igényeknek nem tud megfelelni, azok ki fognak szorulni a piacról. A jövő a színvonalas szolgáltatásban és a szakértelemben rejlik. Nagy valószínűséggel az elkövetkezendő években tovább nő az ingatlanértékesítésben a social média szerepe, a személyes ügyintézést pedig az online ügyintézés egészíti ki és egyre nagyobb szerepet kapnak a mesterséges intelligenciával megtámogatott IT megoldások. Egyetlen dolog azonban biztosan nem változik. Az pedig a személyes megtekintés, hiszen az ingatlant a vásárlás előtt mindenki továbbra is személyesen nézi meg. Egy lakás vagy ház megvásárlása az emberek többségének hosszú időre szól és jelentős beruházás, amiben a legtöbben szakértő személyes segítségét igénylik.

Azon dolgozunk, hogy a piac tisztuljon. Az Otthon Centrum elsősorban saját hálózatában működő szakemberekért vállal felelősséget, az ő munkájukat, szakmai fejlődésüket segíti és biztosít rendszerszinten panaszkezelési, ügyfélszolgálati támogatást annak érdekében, hogy az ügyfelek minél magasabb szintű szolgáltatást kapjanak. A járvány mindenképpen gyorsított néhány folyamaton. Jó példa erre az, hogy a korlátozások bevezetése előtt elindított ingatlanvásárlások lezárása a legtöbb esetben már online zajlott, vagy a személyes találkozások számának csökkentése érdekében egyre több ingatlanbemutató videófelvétel készült.

Faragó Péter – Realmonitor

Lesz-e szükség ugyanannyi ingatlanosra? Szerintünk: Nem. Kevesebb, de képzettebb ingatlanosra lesz szükség. Jelenleg Magyarországon mintegy 9000 aktív ingatlanos dolgozik (9136 hirdető hirdet az interneten több mint 5 különböző ingatlant), ebből 2,991 dolgozik a 3 nagy országos hálózat kötelékében a többi kisebb hálózatokban vagy egyedül.

A technológia nem csak az ingatlanosnak segít, de mind az ingatlan eladóknak és az ingatlan vásárlóknak is célzottabb egymásra találást tesz lehetővé, ingatlanos segítsége nélkül.

Az ingatlanos - egyik - hozzáadott értéke, hogy olyan vevőket is ki tud vinni az ingatlanra, akik a tulajdonos hirdetésével nem is találkoztak volna a kereséseik során. A jó ingatlanos felismeri a kompromisszum lehetőségét mind eladó, mind vevő oldalon és olyan „matcheket” tud összehozni, amik önmaguktól nem jöttek volna létre. A mesterséges intelligencia megoldások egyre inkább képesek ezeknek a kompromisszumos lehetőségeknek a felismerésére, azaz a vevő számára egyre hatékonyabban tud ingatlant ajánlani. A Realmonitorban ezt tűzközelből nézzük, mert mi is intenzíven használjuk a legújabb mesterséges intelligencia megoldásokat (ennek segítségével tudunk pl. a keresők és ingatlanosok számára már a Facebook univerzumban is megfelelő ingatlanhirdetéseket keresni).

Az új technológiáknak köszönhetően ugyanolyan minőségű szolgáltatást várnak el? Szerintünk: Nem. Magasabbat. Az ingatlanossal szembeni elvárás ma már más mint 10 évvel ezelőtt. Ma már nem jelent értéket, ha az ingatlanos csak egyszerűen meghirdeti az ingatlant a portálokon a tulajdonos helyett. Ma már ennél többet vár el a tulajdonos. Az ingatlan problémájának a komplex kezelését, "A"-tól "Z"-ig, amelynek csak egy része, hogy beárazza az ingatlant és hoz rá vevőt adott idő alatt. Az ingatlaneladás sokszor egy lánc tranzakció része, melyhez másik ingatlan keresése, megvétele és esetleg jelzáloghitel is kapcsolódik. A folyamat komplex, holisztikus kezelését várják el egyre inkább az ügyfelek. Mert hirdetést feltölteni a facebookra ma már ők is tudnak.

Az új technológiáknak köszönhetően ugyanolyan kommunikációs csatornákra lesz szükség, mint eddig? Szerintünk: Nem. A socialmedia platformok (Facebook, Instagram) őrült tempóban zárkóznak fel és hamarosan beérik, majd vélhetően le is hagyják az ingatlanos oldalakat. Itthon jelenleg a hirdetési portálok (ingatlancom, jófogás, ingatlanbazár, otthontérkép, ingatlantájoló, maxapró, startapró, stb.) dominálnak az ingatlanhirdetéseket tekintve. Azonban már az elmúlt pár hónapban is látványos elmozdulás történt a közösségi csatornák irányába (Facebook, Instagram). Egyrészt ezek ingyenesek, másrészt a közösségi csatornák egyre inkább kiszolgálják a hirdetők és keresők igényeit is, célzás és funkciók tekintetében.

Az új technológiáknak köszönhetően ugyanolyan jutalékszintre lesz szükség, mint eddig? Szerintünk: Majdnem. Az általánosan elfogadott jutalék hálózatok esetében 3-5%. Ez a környező országokat tekintve - pl. Lengyelország - sem nagyon változik. A jutalékért elvárt szolgáltatás mértéke nő. Amiben elmozdulás várható, az inkább a kizárólagos / általános szerződések aránya a kizárólagos szerződések irányába.

KOMMENTELNÉD A CIKKET? Kattints ide és gyere át FB oldalunkra!