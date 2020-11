Megjelentek a lakásfelújítási támogatás pontos részletei, amelyekre nagyon sokan kíváncsiak

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Még beépített háztartási gépekre is igényelhető lesz január 1-jétől az otthonfelújítási támogatás, és azok a családok is jogosultak, amelyekben az egyik szülő külföldön dolgozik – jelentette be Novák Katalin családügyi miniszter, miután megjelent a felújítási támogatásról szóló rendelet a mai Magyar Közlönyben. Az érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell rendelkezni, kivéve az újonnan vásárolt vagy épített lakásokat és az egy év alatti gyermekre igénybe vett támogatást. Gyűjteni kell a számlákat: a támogatás a legutolsó számla kifizetését követő 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig, egy összegben lesz igényelhető.