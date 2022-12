Kész! - Átadták a Mol Campust, az ország legmagasabb és legmodernebb irodaházát (képek)

Portfolio 2022. december 08. 15:30

2022. december 8-án hivatalosan is átadták Budapest legmagasabb irodaházát, a Mol Campust. A 120 méter magasságból csodálható kilátást és a szupergyors lifteket egyelőre még csak az éppen beköltöző dolgozók élvezhetik, de jövőre a külső vendégek számára is látogatható lesz Budapest új látványossága. Kívülről, belülről, alulról, felülről bejártuk az épületet, és képek formájában spoilerezünk egy keveset a kilátásról, illetve arról is, hogy milyen irodaterekben fognak dolgozni a Mol munkavállalói.