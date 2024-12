Megyeri híd, Tomori Pál híd, Galvani híd: mindhárom ikont ebben a mérnökirodában tervezték

Gergely András 2024. december 10. 11:00

A hidak konkrét és átvitt értelemben is a társadalom és gazdaság gerincét képezik, a meglétük természetes, a hiányuk viszont bénító hatású. A hídtervezés titokzatos szakmának tűnhet, ami annyiban igaz is, hogy nemzetközi viszonylatban is személyesen ismerik egymást a mérnökök, a hazai szakemberek tudása és elismertsége pedig egyaránt kiváló. A CÉH zRt. nevéhez fűződik többek között Magyarország első ferdekábeles hídjának, az ikonikus Megyeri hídnak a tervezése, illetve a nyár folyamán átadott, Kalocsát és Paksot összekötő Tomori Pál híd is, amely több szempontból a világ élvonalába tartozik. A hazai hídállomány átlagéletkora 60-70 év, állapotuk eléggé változó, de az biztos, hogy új hidak építése mellett egyre jobban kell fókuszálni a meglévők felújítására, korszerűsítésére is. A Portfolio háromrészes videósorozatának befejező epizódjában Pusztai Pál, a CÉH zRt. híd- és tartószerkezeti vezető tervezője és Kolozsi Péter, a vállalat tervezési projektvezetője mutatja be a mérnökiroda ikonikus projektjeit, a hidak gazdasági- és társadalmi szerepét, valamint betekintést adnak a nemzetközi szakma legújabb trendjeibe is.