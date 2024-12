Ebben a mérnökszakmában nincs termék, nincs tégla, mégis megkerülhetetlen az építőiparban

Gergely András 2024. december 02. 11:00

Az építőiparban a projektmenedzsment és műszaki ellenőrzés szerepe megkérdőjelezhetetlenül felértékelődött az elmúlt években. Az előregyártás, a nemzetközi projektek terjedése vagy a fenntartható kivitelezés mind olyan gyorsan változó területei a szektornak, amelyekhez alkalmazkodni mérnökként is kihívás, az ország első magasházáról, a 143 méter magas Mol-torony építéséről nem is beszélve. Magyarország egyik legnagyobb beruházása, a debreceni BMW gyár projektmenedzsmentjét is a CÉH zRt. végzi, de nevükhöz számos ikonikus műemléki épület felújítása is fűződik. A Portfolio háromrészes videósorozatának második epizódjában Kisgyörgy János, a CÉH zRt. vezérigazgató-helyettese és a projektmenedzsment iroda vezetője mutatja be a vállalat legnagyobb volumenű megbízásait, a feladatok sokszínűségét és azt, hogy hogyan lehet egyik hónapról a másikra egy 100 mérnököt számláló csapatot létrehozni Debrecenben.