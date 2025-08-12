416 ezren vettek részt az idei Szigeten

Idén jelentős változásokon ment keresztül a Sziget Fesztivál, ami a látogatószámokban is megmutatkozott - a hat nap alatt összesen 416 ezer ember fordult meg a rendezvényen, ami 5%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest - tájékoztatták a szervezők a Portfolio-t kedden. A fesztivál zárónapján köszöntötték a kezdetektől számított 11 milliomodik látogatót is.

A közlemény kiemeli: a szervezők különös figyelmet fordítottak a fesztivál éjszakai életének felpezsdítésére is, ami a Sziget egyik nemzetközi szinten is egyedi vonzereje. "A Delta District bevezetésével az volt a célunk, hogy nagyobb hangsúlyt adjunk a Sziget éjszakai életének. Azt látjuk, hogy kb. 40-50%-kal nőtt a kedvezményes éjszakai jegyet vásárlók aránya a tavalyihoz képest" – nyilatkozta Kádár Tamás főszervező.

A látogatószámok alakulásával kapcsolatban elmondta: "Megfordult az eddigi tendencia. A pár éve csökkenő összlétszám idén már növekedésnek indult. Ha nem is hétmérföldes csizmában, de bíztató irányban, mintegy 5%-kal léptük túl a tavalyi számot." A fesztivál első két napja közel állt a telt házhoz, de a hétvége is sok látogatót vonzott.

Címlapkép forrása: Portfolio