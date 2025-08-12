  • Megjelenítés
416 ezren vettek részt az idei Szigeten
Ingatlan

416 ezren vettek részt az idei Szigeten

Portfolio
Idén jelentős változásokon ment keresztül a Sziget Fesztivál, ami a látogatószámokban is megmutatkozott - a hat nap alatt összesen 416 ezer ember fordult meg a rendezvényen, ami 5%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest - tájékoztatták a szervezők a Portfolio-t kedden. A fesztivál zárónapján köszöntötték a kezdetektől számított 11 milliomodik látogatót is.

A közlemény kiemeli: a szervezők különös figyelmet fordítottak a fesztivál éjszakai életének felpezsdítésére is, ami a Sziget egyik nemzetközi szinten is egyedi vonzereje. "A Delta District bevezetésével az volt a célunk, hogy nagyobb hangsúlyt adjunk a Sziget éjszakai életének. Azt látjuk, hogy kb. 40-50%-kal nőtt a kedvezményes éjszakai jegyet vásárlók aránya a tavalyihoz képest" – nyilatkozta Kádár Tamás főszervező.

A látogatószámok alakulásával kapcsolatban elmondta: "Megfordult az eddigi tendencia. A pár éve csökkenő összlétszám idén már növekedésnek indult. Ha nem is hétmérföldes csizmában, de bíztató irányban, mintegy 5%-kal léptük túl a tavalyi számot." A fesztivál első két napja közel állt a telt házhoz, de a hétvége is sok látogatót vonzott.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-1762772747-építészet-épület-ingatlan-lakás-lakásállomány-lakóépület-lakópark-lakotelep-panel-város
Ingatlan
Meglepő fordulatok az albérleteknél
Pénzcentrum
Szintet lépett a magyar elit, valaki vett egy 800 milliós Ferrarit: ezek a legkapósabb luxusautók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility