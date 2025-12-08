Újabb szög a nemzetközi szervezet koporsójában - Megrohanták a rendőrök az ENSZ komplexumát

Az UNRWA főbiztosa, Philippe Lazzarini szerint a rendőrök behatoltak a szervezet kelet-jeruzsálemi központjába, ahol levonták az ENSZ-zászlót és helyére izraeli lobogót tűztek ki. Lazzarini azzal vádolja Izraelt, hogy nyíltan figyelmen kívül hagyja ENSZ-tagállamként vállalt kötelezettségét az ENSZ-létesítmények sérthetetlenségének tiszteletben tartására.

Az izraeli rendőrség a Haaretz napilapnak nyilatkozva közölte, hogy a razziát a szervezet fennálló tartozásai miatti lefoglalás céljából hajtották végre.

Az Israel Hayom szerint az UNRWA nem fizette meg ingatlanadóját, amely összesen 11,5 millió sékelre (körülbelül 3,5 millió dollárra) rúgott.

A rendőri akció azt követően történt, hogy az izraeli parlament (Kneszet) 2024 októberének végén két olyan törvényt fogadott el, amelyek betiltják az UNRWA működését Izrael területén. A törvény azonban csak az év elején lépett hatályba. A tilalom ellenére az UNRWA szolgáltatásai – beleértve az iskolákat, egészségügyi és egyéb szociális szolgáltatásokat – még mindig működtek Kelet-Jeruzsálemben.

Az ENSZ közleményben ítélte el a mai razziát, hangsúlyozva, hogy a komplexum "továbbra is ENSZ-létesítmény státusszal rendelkezik, és védett bármilyen beavatkozási formától" a szervezet betiltása ellenére is. Az ENSZ szerint az akció sérti az ENSZ Kiváltságairól és Mentességeiről szóló Egyezményt, amelynek Izrael is részese.

Címlapkép forrása: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images