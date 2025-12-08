Másfél hétig vesztegelt zátonyra futva az orosz árnyékflotta hajója - NATO-tagállamnak kellett kihúznia a csávából

"A dél-bulgáriai Ahtopol fürdőváros környékén, partközelben zátonyra futott Kairos legénységének evakuálása befejeződött. Jelenleg a végéhez közeledik a kiegészítő műszaki berendezések szállításának előkészítése (...) és a hajó biztonságos helyre vontatása" - közölte a miniszterelnök-helyettes.
Elmondta, hogy a tulajdonos kérésére a legénység három tagja a szükséges ellenőrzés biztosítására a fedélzeten maradt, míg a többi hét embert, akiket a bolgár haditengerészet helikopterével evakuáltak, egy várnai szállodában helyezték el. "A művelet befejezése után az összes költséget a tulajdonos fogja fedezni" - mondta Karadzsov.
A miniszterelnök-helyettes hozzátette, hogy a vontatás kedvező időjárási körülmények között és a hajó biztonsági ellenőrzése után fog megtörténni, ami várhatóan körülbelül egy hetet fog igénybe venni.
Hétfőn Karadzsov és Georg Georgiev bolgár külügyminiszter találkoztak Törökország szófiai diplomáciai képviseletének vezetőjével, és magyarázatot kértek arra, hogy
a Timur Bey török vontatóhajó miért vontatta bolgár felségvizekre a tartályhajót, majd miért hagyta magára nagyjából hat mérföldre a bolgár partoktól.
Törökország november 28-án jelentette, hogy a Kairos a fekete-tengeri Novorosszijszk orosz kikötőváros felé hajózott, amikor körülbelül 28 tengeri mérföldre a török partoktól dróntámadás érte, mely tüzet okozott. A Kairos szerepel azoknak a hajóknak a listáján, amelyek szankciók alá esnek Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A Spar kivonul egy újabb európai országból
Nem éri meg fenntartani.
Már csak ez hiányzott: megint teljes káoszba süllyed a stratégiai fekvésű ország?
Ha nem lenne elég, hogy lényegében kettészakadtak, most lehet három felé fognak.
Felébred végre a szunnyadó óriás? - Brutális pénzeket fordít az EU a hadiiparra
Ukrajna sem marad ki.
Fontos bejelentést tett az osztrák Lidl
Fejlesztésbe fognak.
Elfogadták Brüsszel tervét a migráció kezelésére, Orbán Viktor azonnal lázadást hirdetett
Már csak formális megerősítésre vár az úgynevezett Migrációs Paktum.
Nyugat-Európában is spórolni kényszerülnek a családok
A brit Aldi így látja.
Mi az igazság a 300 milliárdos HÉV-fejlesztésről? Megszólalt a MÁV vezére
Rengeteg EU-s pénz is ömlik a projektbe.
Mániák, pánikok és a mesterséges intelligencia – így látja a Nobel-díjas professzor
Simon Johnson és Piero Novelli cikke.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!