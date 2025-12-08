  • Megjelenítés
Másfél hétig vesztegelt zátonyra futva az orosz árnyékflotta hajója - NATO-tagállamnak kellett kihúznia a csávából
MTI
Kimentették a tízfős legénységet arról a balesetet szenvedett, gambiai zászló alatt hajózó Kairos nevű tankerről, amelyet Ukrajna november végén tengeri drónnal támadott meg a Boszporusznál - közölte Grozdan Karadzsov bolgár miniszterelnök-helyettes, közlekedési miniszter hétfői sajtótájékoztatóján.

"A dél-bulgáriai Ahtopol fürdőváros környékén, partközelben zátonyra futott Kairos legénységének evakuálása befejeződött. Jelenleg a végéhez közeledik a kiegészítő műszaki berendezések szállításának előkészítése (...) és a hajó biztonságos helyre vontatása" - közölte a miniszterelnök-helyettes.

Elmondta, hogy a tulajdonos kérésére a legénység három tagja a szükséges ellenőrzés biztosítására a fedélzeten maradt, míg a többi hét embert, akiket a bolgár haditengerészet helikopterével evakuáltak, egy várnai szállodában helyezték el. "A művelet befejezése után az összes költséget a tulajdonos fogja fedezni" - mondta Karadzsov.

A miniszterelnök-helyettes hozzátette, hogy a vontatás kedvező időjárási körülmények között és a hajó biztonsági ellenőrzése után fog megtörténni, ami várhatóan körülbelül egy hetet fog igénybe venni.

Hétfőn Karadzsov és Georg Georgiev bolgár külügyminiszter találkoztak Törökország szófiai diplomáciai képviseletének vezetőjével, és magyarázatot kértek arra, hogy

Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

Újabb szög a nemzetközi szervezet koporsójában - Megrohanták a rendőrök az ENSZ komplexumát

Már csak ez hiányzott: megint teljes káoszba süllyed a stratégiai fekvésű ország?

a Timur Bey török vontatóhajó miért vontatta bolgár felségvizekre a tartályhajót, majd miért hagyta magára nagyjából hat mérföldre a bolgár partoktól.

Törökország november 28-án jelentette, hogy a Kairos a fekete-tengeri Novorosszijszk orosz kikötőváros felé hajózott, amikor körülbelül 28 tengeri mérföldre a török partoktól dróntámadás érte, mely tüzet okozott. A Kairos szerepel azoknak a hajóknak a listáján, amelyek szankciók alá esnek Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

