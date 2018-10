Újabb kockázatok jelentek meg az ingatlanpiacon - Erre figyelmeztetnek a szakértők

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron! ÁTTEKINTÉS

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A közönség több mint fele szerint a CEE piacára nézve a legnagyobb fenyegetettséget jelenleg egy globális kereskedelmi háború kirobbanása jelenti, de az olasz gazdaság eladósodottságára is nagyon figyelni kell.A Brexit úgy tűnik, már nincs a legnagyobb veszélyek között a régió ingatlanpiacára nézve - mondta elA piacon most mindenki a lehetőséget keresi, a kérdés az, hogy a pénz a kötvénypiacról máshova áramlik-e és ha igen, hova. A "B" kategóriás eszközökben is lehet potenciál de azok likviditása már nem annyira egyértelmű, ezért a legjobb amit tehetünk, hogy megtöltjük a "B" kategóriás épületeinket - mondta el. A politikai kockázatokhoz idővel hozzá lehet szokni, amit Magyarország és Olaszország esetében is láttunk, bár az olasz kormányról nem gondolnám, hogy sokáig hatalmon marad - tette hozzá a szakértő.A piacon jelenleg túl sok a készpénz, a másodlagos piac pedig leginkább a helyi szereplők számára fontos. Az utóbbi időben a "B" kategóriás eszközök is elkezdtek feléledni - mondta el

Bár sokak szerint a kamatok emelkedése is nagy veszélyt jelent, a szerződéseket rendszerint hosszabb távra kötik, így, ha a kamatok növekedni is kezdenek, lesz egy kis idő mielőtt mindez a piacon is érezhető lenne - tette hozzá. A szakember szerint bár a bankok konzervatívak, ezen kívül is vannak alternatívák, akár az amerikai kötvénypiac, ahol több év után ismét elérte a 3 százalékot a hozam. A piaci veszélyekkel kapcsolatban a legnagyobb veszélyt egy globális kereskedelmi háború kirobbanása jelenti.A régióban Csehországban, Szlovákiában, Romániában és Magyarországon leginkább a fővárosra koncentrálunk, de például Lengyelországban - ahol az üzleteink felét kötjük - más városok is érdekesek - mondta el. A kötvénypiaci kilátások jók, a mennyiségi lazítás következtében a gazdaság stabil és a kötvénypiac egyre versenyképesebb. Az óvatosság azonban már érződik, ami nem is baj, ugyanis valóban vannak kockázatok, bármi történhet, még ha a lehetséges eseményeknek nem is lesz közvetlen hatása a régió piacára nézve. A politikai helyzet ellenére például Magyarországon és Olaszországban is aktívak vagyunk. A kötvénypiac gyorsan mozog és nincs elég hozzáférés az eszközökhöz, ami a jövőre vonatkozóan számos technikai kérdést felvet - hívta fel a figyelmetBár a régió piaca erős, kevés hely van, ahol a finanszírozás forrása is rendelkezésre áll. Az egyes ágazatok közül úgy gondolom, hogy továbbra is erős az igény a logisztikai ingatlanok iránt - mondta el