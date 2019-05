Bécs vagy Budapest? Ezúttal az új lakások árát hasonlítottuk össze

A két projekt

Bécs drágább, de mennyivel?

BudaPart 1117 Budapest, Kopaszi-gát 5 817 db lakás

29 - 124 m2 alapterület Átadás:

2019 Q3-tól

Budai Walzer I. ütem 1117 Budapest, Budafoki út 215. 260 db lakás

28 - 91 m2 alapterület Átadás:

2021. máj

Az összehasonlításhoz mindkét városból két hasonló elhelyezkedésű és típusú projektet vettünk alapul, amelyek mindegyikében többszáz lakás épül. A cél az volt, hogy a projektek hasonlóságán túl a lakások esetén is a hasonló méretű, tájolású és felszereltségű kínálatot hasonlítsuk össze.Bécsben a kiválasztott projekt a TrIIIple elnevezésű három toronyépületből álló fejlesztés volt, ami a belvárostól kicsivel távolabb, de a Dunához közel helyezkedik el, 300-400 méterre a legközelebbi metrómegállótól. Az épületek 30 és 33 emelet magasak, a lakások között a garzonoktól az 5 szobás teraszosokig 33 és 160 négyzetméter közötti méretben lehet válogatni.Budapesten a szintén a Dunához és a metrómegállóhoz közeli, de a belvárostól távolabb épülő Metrodom Panorámát néztük meg. A projekt ráadásul abban is hasonló, hogy itt is több toronyépületben kapnak helyet a lakások, jóllehet a bécsihez képest nagyjából feleakkora magasságú épületekről beszélünk. A lakások ráadásul itt is 30 és 150 négyzetméter és 1-5 szoba közöttiek.Az nem kérdés, hogy Bécsben mind a használt, mind az új lakások drágábbak mint Budapesten. Az azonban érdekes, hogy mekkora az árkülönbség. A használt lakások kapcsán már készítettünk egy összefoglalót arra vonatkozóan, hogy Ausztria egyes részein milyen lakásárakkal találkozhatnak a vásárlók.A használt lakásokat nézve Bécs nagyjából 2-3-szor drágább, mint Budapest, de vajon mi a helyzet az új lakások esetén? Az biztos, hogy az építési költségek a munkaerőhiányból fakadó béremelkedés és az alapanyagárak drágulása miatt Budapesten jelentősen magasabbak most, mint néhány évvel ezelőtt. Mindez az árakban is meglátszik.A budapesti projektben az elérhető lakások közül a legolcsóbb 34 millió forint, a legdrágább közel 154 millió, ezzel szemben a bécsi projektben 72 és 544 millió forintnak megfelelő euró között szóródnak az árak. A bécsiben azonban a garzonok feltehetően már elfogytak, ugyanis a 72 millió forintot egy 49 négyzetméteres harmadik emeleti lakásért kell kifizetni, ami mintegy 1,5 millió forintos négyzetméterárat jelent.Budapesten a legolcsóbb lakás fajlagos ára 1 millió forint négyzetméterenként, egy hasonlóan 49 négyzetméteres lakást pedig 41-50 millió forint között kínálnak, vagyis 800 ezer és 1 millió forint között alakulnak a budapesti projektben az árak. A többi lakást méret és ár alapján megvizsgálva az látszik, hogy a bécsi projektben nagyjából 1,5 és 3 millió forint között van egy négyzetméter ára, addig a budapestiben a legdrágább lakások fajlagos ára sem haladja meg érdemben az 1 millió forintot, vagyis az alacsonyabb árkategóriában nagyjából kétszeres, míg a magasabban inkább háromszoros különbség van Budapest és Bécs között.Hogy ez alapján Bécs vagy Budapest-e a drága az relatív, bár a lakásárakban megmutatkozó 2-3-szoros árkülönbség a bérek tekintetében is megvan, sőt talán ennél magasabb is valamivel a differencia, így a bécsi fizetésekből Bécsben valamivel könnyebb új lakáshoz jutni, mint Budapesten a budapestiből. Ezt támasztja alá az MNB legújabb felmérése is, amely az európai városokat vizsgálta meg a lakásárak, a jövedelmek és a bérleti díjak viszonylatában.