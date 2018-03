Hihetetlen, miként veri át a gyanútlan vásárlókat a lakásfejlesztő!

Olvasónk 2016. szeptemberében kötött szerződést egy budapesti, Zuglóban található projektben egy lakásra, ahol az építkezés elkezdődött, az átadást pedig 2017 végére ígérték. A problémák 3 hete kezdődtek, a levelet író hiába próbálta telefonon elérni a kivitelezőt, az nem fogadta a hívását, amire dühös levelet írt az illetékeseknek. Közben a cég jogi képviselője behívatta őket az irodájába, ahol közölték velük, hogy mindössze két lehetőségük maradt: vagy a fejlesztő visszavásárolja tőlük a lakást, és kifizeti a korábban befizetett részleteket, vagy megpróbálnak megállapodni a fejlesztőcéggel. A fejlesztőcég ügyvezetője levélben közölte ugyanis, hogy a munkaerőhiányra hivatkozva a szerződés ellehetetlenült. Olvasónk szerint mindezt úgy, hogy az építkezés folyamatosan zajlik, és a lakásokat a fejlesztő honlapja szerint folyamatosan értékesítik.

A megbeszélt személyes találkozón a fejlesztő elmondta, hogy még további 5,5 millió forint befizetése esetén fejezi csak be az olvasónk által megvásárolni kívánt lakást. Amennyiben ezt a pénzt nem fizetik meg, 5 hónapon belül visszaadja a korábbi olvasónk által befizetett részleteket. Olvasónk szerint azonban ezzel jelentős veszteséget szenvednek, mivel a 2016-os árakhoz képest a jelenlegi piacon csak egy jóval kisebb lakást vásárolhatnának az adott összegből. A beszélgetés során - elmondása alapján - kiderült, hogy csak bizonyos lakások kapnak hozzájuk hasonló levelet, vagyis ahol a fejlesztő-kivitelező a munkaerőhiányra hivatkozva plusz pénzt kér a lakásokért. Véleménye szerint a dolog hátterében az áll, hogy jelenleg már magasabb áron árulják a lakásokat a projektben, így a fejlesztő igyekszik kitenni, a még olcsóbban eladott lakások vásárlóit.Olvasónk nehezményezi, hogy a pénz kötbér, és kártérítés nélkül kerülne visszafizetésre, a szerződésben rögzített munkaerő és nyersanyaghiányra történő vis major hivatkozás alapján, miközben az építkezésen zajlanak a munkák. Ráadásul az egész ügy csak most robbant ki, miközben januárban még olvasónk kifizette az aktuális részletet, illetve az alapáron felül vásárolt burkolatokat és szanitereket, azzal, hogy megkezdődnek a burkolási munkák.Olvasónk végül ügyvédhez fordult, több sorstársával együtt, és most harcolnak az igazukért. A fejlesztőre egyébként a múltban már több panasz is volt, gondok akadtak például a hatósági engedélyek megszerzésével, ezért sok jóra ők sem számítanak.