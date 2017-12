Kiderült, mennyiért szállhatunk meg az új, reptéri hotelben

A 145 szobás komplexumban a szálloda mellett jelentős konferenciakapacitás is elérhető, az előzetes árak alapján pedig úgy tűnik, hogy hétvégente 65, hét közben 74 euró lesz egy éjszakára a szobánkénti díjszabás.A reptéri utasforgalom évek óta tartó töretlen bővülésének hatására csak idő kérdése volt, hogy mikor épül fel Budapesten is egy a repülőtér utasforgalmára specializálódott szálloda. A fővárosi hotelpiac az utóbbi időben egyébként is élénk, az épülő szállodák mellett jelentős tranzakciók és felújítások is történtek.

Forrás: ibis.com

Forrás: ibis.com

Forrás: ibis.com

Forrás: ibis.com

Forrás: ibis.com