Kasszás Erzsi nélkül elképzelhetetlen a kereskedem – vagy mégsem?

A múlt században még elképzelhetetlen volt egy üzlet a reklámokból jól ismert „kasszás Erzsi” nélkül, napjainkban azonban ez már valóság. Sőt egyre több országban hódítanak a kassza nélküli üzletek. A digitalizáció és a technológiai innovációk térhódításával megjelent egy új trend, a pénztár nélküli üzletek, amelyekben applikációk, kamerák és érzékelők váltják fel a humán pénztáros, személyzet szerepét. Ezen új technológiát világszerte számos startup vállalkozás kifejlesztette már, közülük is a legismertebb az amerikai Amazon Go. Azonban az elmúlt öt évben Európában is egyre terjed a technológia és immáron hazánkba is már megérkezett. A tanulmány a kassza nélküli üzletek kialakulását és terjedését mutatja be.

A mesterséges intelligencia (MI=Artificial Intelligence= AI) fejlődésével a gépek ma már képesek olyan technológiákat használni, mint a számítógépes látás, mélytanulás, képesek fényképeket, videókat készíteni, feldolgozni, elemezni. Ezen technológiára alapozva fejlesztette ki a világhírű webáruház az Amazon alapítója Jeff Bezos a kassza nélküli üzlet koncepcióját, amit Amazon Go-nak nevezett el. Bezos alapvető célja az volt, hogy felszámolja az üzletekben a sorban állást. 2018. január 22-én öt év fejlesztői munka után nyitott meg első önkiszolgáló Amazon Go üzlet amerikai Seattle-ben. Itt a vásárlók egy mobilalkalmazás segítségével az okostelefonjuk közreműködésével tudnak vásárolni.

A vásárlás során kamerák százai figyelik a vásárlót, majd a megalkotott algoritmus még a távozás előtt összesíti a megvásárolni kívánt termékek vételárát, amelyet levon a vásárló számlájáról.

Végül egy számlát küld a sikeres vásárlásról, így annak teljes folyamata a hagyományos kereskedelemhez képest humán erőforrás tekintetében csak távfelügyeletet és az árufeltöltést igényel.

Az elmúlt években az Amazon mellett világszerte számos startup vállalkozás fejlesztett már ki hasonló technológiát. Természetesen a koronavírus járvány kitörése és elterjedése ezt a trendet csak tovább erősítette.

A szakirodalomban számos terminológia ismert ezen új technológiára: „kassza nélküli üzlet” (cashierless store); „kassza nélküli koncepció” (cashierless concept); „Amazon Go”, mint az első működő üzlet, illetve az Amazon által „Csak sétálj ki” (Just walk out technology) technológiának elnevezett fogalmak. További megnevezések is használatosak a nemzetközi terminológiában, mint „személyzet nélküli bolt” (unmanned convenience store), „csak be- és kisétálsz üzlet” (walk-in walk-out store), „zökkenőmentes vásárlás” (frictionless shopping), „okosbolt” (smart store), „automata üzlet” (automated shop), „önkiszolgáló üzlet” (self-service store) és a „pénztár nélküli üzlet” (no-checkout store).

Hazánkban a FinTech Group az alábbiak szerint értékeli az új technológiát: „Az Amazon nevével fémjelzett, a pénztáros jelenlétét nem igénylő vásárlási, illetve fizetési technológiákat tesztelő pilot projektek megnövekedett száma arra enged következtetni, hogy fordulóponthoz érkeztünk ezen megoldások alkalmazásában. A technológia segítségével felépített folyamat új szintre emeli a vásárlás élményét a fizikai térben azáltal, hogy az áru kiválasztásától a fizetésig tartó lépések számát lecsökkenti”.

A szakértők előrejelzései szerint a következő években az intelligens kiskereskedelemi piac tovább fog bővülni, ezért is fontos a témát vizsgálni. Jelen kutatás egy áttekintés kíván adni a kassza-nélküli technológia kialakulásáról és elterjedéséről, hiszen fontos azon földrajzi területek azonosítása, ahol a technológia jelenlétét még nem vizsgálták, mivel a kulturális, jövedelmi és generációs különbségek befolyásolhatják a technológia elfogadását.

A kutatás

A kutatás első lépéseként a Google Scholar segítségével azonosítottuk a szakirodalomban megismert terminológiák alapján a kulcsszavakat, majd azok alapján szisztematikus irodalom elemzést végeztünk a PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) koncepció segítségével a Web of Science és a Scopus tudományos adatbázisokban.

A kutatás második részében adatbázis-elemzést folytattunk az amerikai Crunchbase adatbázisban (továbbiakban CB). A CB egy innovatív online platform, amelynek az a célja, hogy támogassa a több mint 55 millió szakembert (vállalkozókat, befektetőket, piackutatókat és értékesítőket) az üzleti döntéseik során.

Az adatbázist 2007-ben a kaliforniai Mike Arrington, az amerikai TechCrunch társalapítója hozta létre. Eredetileg a TechCrunch hírportálon szereplő innovatív cégek nyomon követésére alkalmazták, majd hatásköre és lefedettsége az elmúlt években jelentősen megnőtt és kiterjedt, hiszen ahogy a Kauffman Alapítvány is beszámolt, a CB adatbázist a kockázatitőke-ipar egyre inkább „a tech / startup világ elsődleges adatbázisaként” használja és a startup vállalkozások egyik legnagyobb és legismertebb forrásának számít. Magyarország mellett a világ mintegy 199 országából származó startup céget tartalmaz, így ez a csúcstechnológiát képviselő vállalatok és befektetők legátfogóbb információs forrása. Gazdag információkat tartalmaz a startup alapítók, munkavállalók, termékek és korai fázisú befektetések tekintetében. Kutatásunk során a CB adatbázisból kiszűrtük a 2013 után alapított startupokat, valamint a pénztár nélküli koncepcióval rendelkező startupokat, megvizsgálva a technológia földrajzi terjedését. Végezetül az adatbázis felhasználása mellett a tudományos szakirodalmon túl naprakész piaci információkat is felhasználtunk.

A szisztematikus szakirodalom elemzés eredményei

2023. év végéig a témában releváns vizsgálatot mindösszesen nyolc országban folytattak: Amerikai Egyesült Államok, Dél-Korea, India, Kína, Olaszország, Malajzia, Thaiföld és Tajvan (Kínai Köztársaság). A kutatások többnyire az egyes országban elterjedt technológia elemzésére, elterjedésére és a fogyasztók technológia elfogadására korlátozódtak. Így az Amerikai Egyesült Államokan az Amazon Go koncepciót és annak működését vizsgálták, Kínában az innováció kínai megfelelőjének a Bingobox üzleteit, illetve a vásárlók technológiai készségeit mérték fel, Tajvanon a felhasználói tapasztalatokat, Indiában a technológiai felkészültség és az AI-alapú automatizált kiskereskedelmi áruház (AIPARS) elfogadottságát tanulmányozták, Thaiföldön pedig a vásárlói attitűdöt és vásárlási mérték fel a „csak sétálj be üzletekben”. Dél-Koreában a személyzet nélküli okosboltok környezetét vizsgálták, míg Európában egyedülállóan a témában kiterjedt vizsgálatokat csak Olaszországban folytattak, alapvetően a fogyasztók technológia elfogadását tesztelték.

A Crunchbase adatbázis alapján

Az Amazon által kifejlesztett technológia nem egyedülálló a világon. Az amerikai Crunchbase adatbázis alapján számos startup cég is kifejlesztett hasonló technológiát világszerte. Az 1. ábra összefoglalja az ismert technológiát kifejlesztett vállalatokat és azok főbb ismérveit.

Aisle24

Az első kanadai pénztár nélküli élelmiszerbolt franchise céget 2015-ben alapították, és teljesen automatizált kisboltokat épít, amelyek az év 365 napján, 24/7 nyitva vannak.

BingoBox

A BingoBoxot 2016-ban alapította Zilin Chen. A kínai BingoBox négy hónappal korábban kezdte el fejleszteni 24 órás pénztár nélküli üzleti modelljét, mint az Amazon. A BingoBox technológiája kassza nélküli intelligens pénztárgépet, RFID-t és számítógépes látást az áruk nyomon követésére, QR-kód beolvasást, hogy a felhasználók beléphessenek a boltba, valamint Alipay és WeChat Pay fizetési támogatást is használnak.

Az első automatizált üzletek 2016-ban indultak Kínában, de a kezdeti koncepció nem volt túl sikeres a vásárlói kiszolgálás és elégedettség hiánya miatt, és 2017 közepére a BingoBox elbocsátotta alkalmazottainak több mint 80%-át.

Majd fordulat következett be a vállalat életében, mivel kitört a koronavírus-járvány, és egyik napról a másikra az automatizált vásárlás lett a legbiztonságosabb vásárlási lehetőség. Így a BingoBox technológia mára Ázsiában és Ausztráliában is elterjedt.

Cloudpick

A Cloudpick egy sanghaji székhelyű vállalat, amely AI-alapú okosbolti megoldásokat kínál a kiskereskedelmi ágazat számára. A 2017-ben alapított Cloudpick 2019-re már közel 130 üzletet hozott létre olyan országokban, mint az Egyesült Államok, Kanada, Japán, Korea és Szingapúr.

A számítógépes látáson, gépi tanuláson és a több érzékelőt integráló technológián alapuló technológiai háttérrel a saját fejlesztésű algoritmus-motor pontosan képes azonosítani a termékinformációkat és a vásárlói vásárlási szokásokat. Így a Cloudpick lehetőséget biztosít arra, hogy az üzletből való kilépéskor a fizetés is automatikusan megtörténjen. A Cloudpick technológia már Magyarországon is elérhető 2022 óta, amikor a Kende Gastro Zrt-vel együttműködve megnyitották az első konténerboltot.

Amazon Go

Az Amazon, az amerikai Jeff Bezos által alapított világhírű online kiskereskedő az élen járt a pénztárgép nélküli technológia megalkotásában. Az Amazon Go technológiát azzal a céllal fejlesztették ki, hogy megszüntessék a boltokban való sorban állást. Öt évnyi fejlesztés után 2018. január 22-én nyílt meg az első önkiszolgáló Amazon Go üzlet az egyesült államokbeli Seattle-ben, amely számos kreatív technológiát ötvözött: egy kattintással elérhető webes vásárlás a kiskereskedelemben; egy alkalmazás, amely helyalapú szolgáltatásokat használ; QR-kód azonosítók; integrált fizetés; képfelismerés; több érzékelős technológia; mesterséges intelligencia és gépi tanulás.

Az Amazon Go üzletek kombinálják az online és offline vásárlást, lényegében kamerák, nyomásérzékelők és komplex számítástechnikai eszközök sűrű hálózatát használják a vásárlási folyamat elemzésére, annak mérésére, hogy a vásárló mikor vásárol meg egy terméket, vagy mikor teszi vissza a polcra. A rendszer listázza a megvásárolni kívánt termékeket, és elküldi azokat a vásárló Amazon-fiókjára. Több száz kamera figyeli a vásárlót a vásárlás során, majd a létrehozott algoritmus a vásárló távozása előtt összesíti a megvásárolni kívánt termékek vételárát, és levonja azt a vásárló számlájáról. Végül a sikeres vásárlásról számlát küld, így a teljes vásárlási folyamat a hagyományos kiskereskedelemhez képest csak távoli felügyeletet és árufeltöltést igényel az emberi erőforrások tekintetében. Ezáltal az általuk kínált technológia fenntarthatóságával vált sikeressé.

AiFi

Néhány nappal azután, hogy az Amazon Go megnyitotta seattle-i üzletét, egy amerikai startup (AiFi) bejelentette, hogy a "Just Walk Out" technológiájához hasonló új rendszert, amely akár 500 vásárló, akár több tízezer termék vásárlását képes irányítani több tízezer négyzetméternyi kiskereskedelmi területen. Így az AiFi a kis üzletek mellett a nagy üzletláncok számára is elérhetővé teszi a személyzetnélküli bolt technológiát. Az AiFi által fejlesztett technológia megbízható, költséghatékony és teljesen érintésmentes autonóm vásárlást tesz lehetővé mesterséges intelligencia alapú számítógépes látás technológiával. Képes azonosítani a rendellenes viselkedést is, például a bolti lopást. Amellett, hogy információt nyújt a vásárlói magatartásról, naprakész statisztikákat is szolgáltat, így hozzájárul a hatékonyabb működéshez.

Inokyo

Az Inokyo 2018 augusztusában nyitotta meg pénztárgép nélküli üzletét a kaliforniai Mountain View-ban. A vásárláshoz először le kell tölteni egy alkalmazást, amely egy QR-kódot ad, majd a kódot beszkennelve lehet belépni az üzletbe. A kamerák nyomon követik, hogy a vásárló mit vesz le a polcokról, és az alkalmazás egyetlen QR-szkennelésével kiszámolja a megvásárolt termék árát, amikor megérkezik és elhagyja az üzletet.

Storekey

A Storekey svéd vállalkozás az intelligens technológiai forradalom egyik meghatározó szereplője. A Lifvs bolthálózatért felelős úttörő technológiai cég 2023-ig összesen húsz üzlettel rendelkezett Svédország különböző területein. De az országhatárokat átlépve meghódította Dániát, Írországot és Japánt is. 2023-ban már 129 üzlettel rendelkeztek. A Storekey által kínált megoldás lehetővé teszi a kiskereskedelem számára, hogy meghosszabbítsák nyitvatartási idejüket és növeljék nyereségességüket. A Storekey rendszer egy kiskereskedői back office-t foglal magában, amely a termékkészletet, a nyitvatartási időt, az események megtekintését, a fizetés elfogadását és az alkalmazáson keresztül történő személyre szabott kampányküldést kezeli, valamint egy végfelhasználói alkalmazást, amely lehetővé teszi az üzlet feloldását, a tételek beolvasását és fizetését, a termékek és kampányok böngészését, valamint a közeli, személyzet nélküli üzlet helyének meghatározását.

Trigo

A Trigo egy izraeli startup, amelyet 2018-ban alapítottak a Google, az Amazon és az Apple korábbi munkatársai, Daniel Gabay és Michael Gabay, majd 2019-ben lépett ki a nemzetközi piacra. A Trigoegy "EasyOut® technológia" elnevezésű Trigo autonóm vásárlási technológiát kínál a vállalkozások számára. A Cyb-Org a képfeldolgozás helyett a súly alapján határozza meg, hogy a vásárló mely termékeket vette le a polcról, így a Trigo üzemeltetése olcsóbb, mint az Amazon Go működtetése. Nem mellékes, hogy az Amazon Go az eladások mintegy 8%-át elveszíti a különböző rendszerhibák miatt, amelyek megakadályozzák a bolti lopások felismerését Mindennek köszönhetően a Trigo rendszert használó kereskedelmi partnerek száma exponenciálisan nő.

Veeve

A Veeve az okosboltok világában alternatív megoldást kínál. Okos bevásárlókocsikat használnak az Amerikai Egyesült Államokban elterjedt Kroger és az Albertsons élelmiszerláncokban. A Veeve okos bevásárlókocsik hozzávetőleg 100 000 USD alatti beruházást igényelnek a kereskedelmi egység részéről, így jóval olcsóbbak, mint a kassza nélküli technológiák.

Cashier Basket

Magyarországon is kifejlesztettek Veevehez hasonló okos bevásárlókocsi technológiát, ami Cashier Basket néven. A vállalatot 2022-ben alapították a Szegedi Tudományegyetem hallgatói a Magyar Startup Egyetemi Program (HSUP) keretében.

Összegfoglalás

A XXI. század a digitális revolúció kora és a mesterséges intelligencia a kereskedelem területén is egyre nagyobb teret hódít. A vizsgálat eredményei rámutattak, hogy az országspecifikus kutatások szintén korlátozottak.

Jelenleg a pénztárgép nélküli üzleti modelleket a kiskereskedelemben többnyire egy induló startup vállalkozás fejleszti ki, majd tovább értékesítve alkalmazzák a kereskedelmi vállalkozások.

A Crunchbase adatbázis elemzése alapján meghatároztuk a startupok telephelyét, így USA és Kína tekinthető a technológiafejlesztés fő szereplőinek.

A tanulmány rávilágít továbbá, hogy

az új technológia által a kereskedelmi egységekben megkérdőjeleződik a kasszáknál az emberi erőforrás nélkülözhetetlensége, illetve a jövőben mindösszesen az árufeltöltés és távfelügyelet feladatkörökre korlátozódik.

A vásárlók számára azonban még mindig egy új és többségében ismeretlen megoldásról beszélhetünk, ami sokakban ellenérzéseket kelt. Így ezen téma további kutatások szükségesek, mivel a jövőben a piac dinamikája alapján jelentős bővülésre számíthatunk.

A kassza nélküli üzletek felvetnek olyan kihívásokat, amelyek az új technológia megfelelő bevezetésével hatékonyan megoldhatók. Viszont ahhoz, hogy fogyasztói oldalról a kassza nélküli technológia esetleges hibáit fel lehessen tárni, illetve ki lehessen szűrni, annak vizsgálatára van szükség, hogy milyen a technológia vásárlói elfogadottsága. Kutatásunk következő lépcsőjében az emberek technológia elfogadási viszonyát tárjuk fel a kassza nélküli üzletek tekintetében, amelyet elsősorban Kelet-Közép-Európában vizsgálunk. A technológia különböző mértékű globális elterjedtsége és az egyes országok közötti kulturális és jövedelmi különbségek vélhetően hatással vannak a technológia elfogadására.

A tanulmány teljes szövege megjelent a Management és Marketing c. folyóiratban: Szabó-Szentgróti, Eszter, Rámháp, Szabolcs and Kézai, Petra Kinga. "Systematic Review of Cashierless Stores (Just Walk Out Stores) Revolutionizing The Retail" Management & Marketing, vol.18, no.s1, 2023, pp.427-448.

Kézai Petra Kinga a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos segédmunkatársa és a Széchenyi Egyetem adjunktusa; Rámháp Szabolcs a Széchenyi István Egyetem adjunktusa; Szabó-Szentgróti Eszter a Széchenyi István Egyetem docense.

